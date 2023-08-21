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«Quo Vadis Europa?»: літній курс, присвячений політиці ЄС у контексті війни Росії проти України

Цього року літній курс «Quo Vadis Europa?» проходитиме з 21 до 25 серпня. Починаючи з 2001 року, цей курс щороку проводить Жозеп Боррель Фонтельєс, що наразі є Верховним представником ЄС. 

Продовжуючи 22-річну традицію, курс, як і раніше, відбудеться в Міжнародному університеті імені Менендеса Пелайо, в Палаці Магдалени, в іспанському місті Сантандер.

Курс буде присвячено позиціонуванню ЄС як геополітичного гравця, його сприянню забезпеченню безпеки Європи, а також відносинам між Євросоюзом і США, Китаєм та іншими регіонами світу.

У курсі візьмуть участь політичні лідери з держав-членів ЄС, України та інших країн-кандидатів на вступ до ЄС, депутати Європейського парламенту, професори університетів та експерти з геополітичних питань.

У вступній лекції «Європейський Союз перед обличчям війни та миру в Україні» візьмуть участь Жозеп Боррель та Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (в онлайн-форматі). Другу лекцію буде присвячено підтримці України з боку ЄС.

Щоб прослухати курс в онлайн-форматі, необхідно зареєструватися, заповнивши цю форму.

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Прес-реліз

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«Quo Vadis Europa?»: літній курс, присвячений політиці ЄС у контексті війни Росії проти України

Distribution channels: Politics


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