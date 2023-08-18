CanAm 的羅氏工業第三期項目獲得美國移民局加速審批

CanAm Enterprises, a leading EB-5 Regional Center operator Expedited Approval Notice

We are excited about pursuing bold projects that transform properties, help our investors achieve their immigration goals and exemplify the vision of what EB-5 can do for the United States.” — トム・ローゼンフェルド、CanAm 社長兼 CEO

TAIPEI, TAIWAN, August 19, 2023/EINPresswire.com/ -- CanAm Enterprises（以下簡稱"CanAm"）非常高興地宣布，美國公民及移民服務局（以下簡稱移民局）於2023 年8 月10 日批准了CanAm PIDC 區域中心羅氏工業第三期(Rhoads III) 項目的I-956F表（商業企業投資批准申請表）。EB-5的注資使羅氏工業能夠修復和整頓其位於費城海軍園區的工廠，已協助羅氏工業及其合作夥伴（包括美國海軍的主要國防承包商）來完成高度專業化的鋼鐵製造工業。

這也是自EB-5 改革與誠信法案頒布以來，CanAm第二個獲得移民局批准的項目。

CanAm 法務總監Walter S. Gindin 表示：『我們很高興收到美國移民局的及時裁決，加速審批了羅氏工業項目，這反映了我們遵守《EB-5 改革與誠信法案》的決心，也證明了我們在駕馭複雜移民法方面的豐富經驗。 』『這一里程碑凸顯了 CanAm 長期以來成功的 EB-5 投資記錄，以及我們為投資移民家庭提供優質項目的承諾。 』Gindin 補充道。

過去二十年來，CanAm 與費城工業發展公司 (PIDC) 合作，在費城地區開發許多高質量的EB-5 項目，羅氏工業第三期只是最近的一個代表作。迄今為止，CanAm PIDC 區域中心已在費城籌集了超過 7.15 億美元的 EB-5 資金，用於各種項目，包括生命科學實驗室、賓州會議中心和費城海軍園區的改造和振興。事實上，今年夏天早些時候，CanAm慶祝的第 50 個項目本金全額返還，是我們和費城電力公司合作的項目，迄今為止，CanAm項目總計返還的 EB-5 本金高達 22億多美元。

CanAm 總裁兼執行長羅生富（Tom Rosenfeld）說：『我們今年造就了許多成就，對投資人的還款不僅是一個里程碑，也是 CanAm 為行業樹立榜樣的一個基準。我們很高興能開拓創新的領域和項目，以促進經濟發展、幫助投資人實現投資和移民雙目標，並展現 EB-5 計劃為美國貢獻的願景。CanAm 的投資家庭是費城經濟進步的重要推手，我們將繼續共同譜寫費城成功故事的下一個篇章。 』

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關於 EB-5 計劃

EB-5 簽證計劃由美國公民及移民服務局（USCIS）管理，該計劃為合格的外國投資者及其家庭成員提供獲得有條件簽證的機會，作為回報，他們需向位於美國高失業率地區、可創造就業機會的開發項目投資80 萬美元。新的《2022 年 EB-5 改革與誠信法案》於 2022 年 5 月 14 日生效，該法案製定了一系列誠信和其他條款，以加強對投資人的保護。

關於CanAm美國美加企業

CanAm在美國和加拿大投資移民方面擁有35年的經驗，長期保持著良好的信譽和卓越的業績記錄。 CanAm贏得了全球6000多位合格投資者的信任，這些投資者為65個EB-5項目共同投資了超過30億美元。迄今為止，CanAm已返還了來自4,500多個投資者家庭的22.4億美元的EB-5資金。 CanAm在多個州管理和運營著多個移民局指定的區域中心。欲了解更多信息，請訪問www.Canamenterpries.com

關於費城經濟發展局PIDC

PIDC 是費城全市範圍內的公私合營經濟發展公司。作為一家於 1958 年由費城市和大費城商會合作成立的非營利組織，PIDC 的使命是刺激投資、支持企業增長、促進創造就業機會、振興社區並推動經濟增長到各個角落的發展。費城。在過去近65 年裡，PIDC 已與各類客戶達成了超過13,000 筆交易，其中包括超過190 億美元的融資和3,350 英畝的土地出售，這些交易撬動了數百億美元的總投資，並協助保留和創造了費城有數十萬個工作崗位。欲了解更多信息，請訪問:

PIDCphila.com

免責聲明：過往表現不保證未來業績。 EB-5相關決定應由專業移民律師、稅務和財務顧問提供的建議和諮詢為指導。通過美國 EB-5 計劃進行的投資必須具有“風險”，就像股票或股權基金投資具有固有風險一樣。 沒有保證財務回報。