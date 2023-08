Rico Monaco si esibirà dal vivo al San Bartolomeo In Galdo, Italia, NUOVO SINGOLO: 09-01-23, Renaissance Latino

Rico Monaco Live in San Bartolomeo In Galdo, Italy Poster Rico Monaco Show Posters August 17, 2023 Rico Monaco Bio Cover Photo with Band Logo 08-17-23

Rico Monaco al Mambo Rock Italy, Sammy Hagar's Birthday Bash, FL e NY! Date del tour 2023 e uscita del nuovo singolo

Rico Monaco al Mambo Rock San Bartolomeo In Galdo, Italy, Sammy Hagar's Birthday Bash, FL e NY! Date del tour 2023 e uscita del nuovo singolo” — Fran Peters

ORLANDO, FLORIDA, UNITED STATES OF AMERICA, August 18, 2023/EINPresswire.com/ -- Rico Monaco al Mambo Rock Italy, Sammy Hagar's Birthday Bash, FL e NY! Date del tour 2023 e uscita del nuovo singolo

Rico Monaco è onorato di esibirsi nella città natale dei suoi nonni, San Bartolomeo In Galdo, in Italia, in Piazza Garibaldi con una band di supporto tutta italiana. BACKSTORY: Suo nonno, il cantante lirico Giuseppe Monaco, emigrò negli Stati Uniti all'inizio del 1900 dopo aver prestato servizio nell'esercito italiano in Africa come trombettiere.

Ha poi prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti durante la prima guerra mondiale come trombettiere, ma sfortunatamente ha ricevuto una dose di gas mostarda in Francia. Dopo essere tornato a New York City stabilendosi nel Bronx, si è esibito al Metropolitan Opera House di New York e ha cantato nel coro dietro il famoso Enrico Caruso. È stato tenore principale in molte produzioni in città, ma ha finito per vivere gli ultimi 25 anni della sua vita in un Veterans Hospital di New York e non è stato in grado di continuare la sua carriera. Questo aggiunge una grande importanza personale a questo spettacolo per Rico e dovrebbe aprire l'Italia/Europa per altri spettacoli nei prossimi anni.

New Single Release September 1, 2023: Renaissance Latino, this song is written in Italian and some English. this is a classic RMB stylized fusion of Rock & Latin music that will be about being a musician of Italian-Latin heritage in this ever changing musical world. RMB released 4 original singles in the past year which are available on all music platforms. Magnifico, Gotta Keep Moving, I Want to Love You & I’m A Fan. There recordings have won awards such as Song Of The Year-Tell Me, Band of the Year 8 times in Orlando, Musician of the Year in Orlando, national battle of the bands winner of Hard Rock Cafe/Cabo Wabo Tequila in 2002 and many others since then.

Rico Monaco Band è una fusione di musica rock e latina. Si sono esibiti con recensioni entusiastiche in tutto il mondo, hanno vinto molti premi per il loro album e le uscite di canzoni originali, il canale YouTube di RMB ha avuto oltre 2 milioni di visualizzazioni, sono apparsi in programmi televisivi mattutini, spettacoli in primo piano a festival/concerti e hanno aperto per numerosi spettacoli nazionali si esibisce in alcuni dei migliori locali.

L'esposizione di Rico alla musica e alla cultura jazz, fusion, latina e caraibica ha fortemente influenzato la sua musica. Ciò lo ha portato a lavorare con Tito Puente Jr. ea creare una miscela unica di rock americano ad alta potenza e musica latina. Rico Monaco è un artista/cantautore, chitarrista, produttore e band leader riconosciuto a livello internazionale.

Spettacoli:

7 settembre: Piazza Garibaldi, San Bartolomeo In Galdo, Italia 21:00

10 e 12 ottobre: ​​Sammy Hagar's Birthday Bash, Cabo Wabo Cantina, Messico 21:00

12 ottobre: ​​Amigos De Los Ninos Charity Benefit Cerritos MX dalle 12:00 alle 17:00 Orario dello spettacolo: PM 3:30

21 ottobre: ​​Fiesta De Mi Gente a Mt Dora, FL Biglietti TBA RMB Show: dalle 18:45 alle 20:15

2 novembre: Fredsters in Maitland FL Biglietti qui 8 dicembre: Glen Cove Long Island NY a My Father's Place Biglietti per luoghi leggendari

Links: www.ricomonaco.com

www.youtube.com/ricomonacoband

www.facebook.com/ricomonacoband

RMB Bio Presskit PDF https://www.ricomonaco.com/wp-content/uploads/2023/07/RMB-2023-promo-reviewVS2.pdf

Promo video di 2 minuti della Rico Monaco Band