Digital Demo Day 2023 in Düsseldorf: iFactory3D feiert 3D-Drucker-Premiere mit charakteristischer Fließbandtechnologie

Einer der insgesamt drei neuen Modelliterationen für automatisierte additive Fertigung wurde auf dem Digital Demo Day 2023 erstmalig öffentlich präsentiert

Wieder ruft der Digital Demo Day auf, Businessmöglichkeiten und aufstrebende Ideen der digitalen Gründerszene zu zelebrieren. Dem Ruf folgt iFactory3D sofort.

DüSSELDORF, NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND, August 16, 2023/ EINPresswire.com / -- Der Digital Demo Day 2023 , zu dem mehr als 4.500 Personen erwartet werden, dient als Zentrum für Lernen, Wissens- & Ideenaustausch und Geschäftskontakte rund um die Themen Start-Up und Digitales. Die Veranstaltung bietet fünf verschiedene Bühnen, auf denen bekannte Stars, Gründer und Experten wertvolle Einblicke in die Start-Up-Welt bieten.Neben der Main Stage und der Startup Stage können sich die Teilnehmer auf zwei Workshop Stages und der Vision Stage einbringen.Zu den namhaften Rednern gehören unter anderem die ehemalige Weltranglistenerste im Tennis, Ana Ivanović und ihres Zeichens erfolgreiche Gründerin, sowie Model und Unternehmerin Sara Nuru, als auch Mathematiker und Best-Seller-Autor Gunter Dueck.Massenhaft Aussteller & AustauschAuf der Expo werden die digitalen Innovationen von über 250 nationalen und internationalen Tech-Startups aus nächster Nähe präsentiert. Währenddessen bietet die Investors & Corporate Lounge die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen neue Kontakte zu knüpfen.Diese Veranstaltung ist ein Katalysator für die Veränderung der Startup-Landschaft. Deutschlands größte B2B-Startup-Messe und -Konferenz bietet eine Plattform, auf der sich Innovatoren treffen. Der Digital Demo Day (DDD) ist die führende B2B-Startup-Messe und -Konferenz in Deutschland. Mit mehreren hundert Start-ups, die ihre Produkte und Spitzentechnologien vorstellen, sowie einem vielfältigen Konferenzprogramm, interaktiven Workshops und Matchmaking-Möglichkeiten fördert die Veranstaltung Innovation und Wachstum für neue Unternehmen. Unternehmer, Investoren und Führungskräfte profitieren gleichermaßen vom DDD und kehren gerne zurück.So zieht es auch iFactory3D erneut in das Areal Böhler, um dort als Aussteller teilzunehmen. Das junge Unternehmen, beziehungsweise seine Gründer Artur Steffen und Martin Huber, sind mit der Veranstaltung dieses Jahr schon das vierte Mal bei den Digital Demo Days vertreten. Nicht zuletzt zählen sie das Event von 2019 und die dort gewonnen Eindrücke als maßgeblichen Formungspunkt für iFactory3D.Dieses Mal plant iFactory3D, die DDD23-Bühne zu nutzen, um eine völlig neue Design-Serie von 3D-Fließbbanddruckern vorzustellen. Für die Premiere der kompakten, optimierten B2B-Fließbanddrucker konnten sie sich keinen passenderen Rahmen vorstellen. Diese Serie wird verschiedene Designschwerpunkte umfassen, wie z. B. eine Slim Version, eine Hochgeschwindigkeitsvariante für eine intensive Produktion und einen Belt-Printer mit Schwerpunkt auf Ästhetik. Jede dieser Iterationen ist der Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und additiven Serienproduktion gewidmet.Hardware-Highlight auf Digital-MesseSo auch der One Pro , derzeitiger Eckpfeiler von iFactory3D. Nach seinem Debüt auf dem DDD22 wird der One Pro zusammen mit seinen neu eingeführten Kollegen erneut die Veranstaltung schmücken. So demonstrieren Sie gemeinsam Entwicklung und Kompetenz des iFactory3D-Produktangebots. Als einer der wenigen Hardware-Produzenten im Technologiebereich der deutschen Start-Up-Szene genießen die Geräte von iFactory3D das Rampenlicht besonders. Jedes Jahr zog der Stand rund um die 3D-Fließbandtechnologie viele Interessierte und Schualustige an, die sich von der schieren Faszination 3D-Druck in den Bann zogen ließen. Zu bewundern sind neben Produktneuheit und Druckern in Aktion auch die herausragendsten Werkstücke des One Pro. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem endlosen Druckbett zauberte er den Berliner Fernsehturm im Maßstab 1:200, und eine mehr als 2,20 m hohe Rakete.