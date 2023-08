Serrala nomme Axel Rebien au poste PDG

Le groupe Serrala GmbH annonce que le conseil d'administration a nommé Axel Rebien au poste de PDG avec effet immédiat.

NORDERSTEDT, HAMBURG, GERMANY, August 10, 2023/ EINPresswire.com / -- Serrala, fournisseur mondial de logiciels B2B et d'automatisation financière - a le plaisir d'annoncer la nomination d'Axel Rebien au poste de nouveau PDG de l’entreprise. Le conseil d'administration de Serrala et les investisseurs de l'entreprise ont approuvé cette nomination.Martin Block, président de Serrala, a commenté : "Nous sommes ravis qu'Axel ait accepté de diriger Serrala dans les prochaines étapes de l’entreprise. Il apporte avec lui de solides compétences en leadership, une vision stratégique et une compréhension approfondie des défis et des opportunités auxquels notre industrie et nos clients sont confrontés".Axel Rebien, qui était auparavant Directeur Financier de Serrala, possède une vaste expérience et des antécédents dans la direction et le développement d'équipes à forte croissance."Je suis ravi d’assumer le rôle de Directeur Général de Serrala", a déclaré Axel Rebien. "Depuis que j’ai rejoint l’entreprise, j'ai toujours été impressionné par son dévouement envers la satisfaction client et par son véritable engagement à toujours repousser les limites de l'innovation technologique. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec les équipes talentueuses de Serrala et nos clients.”Le conseil d'administration a entamé le processus de recherche d'un nouveau Directeur Financier. En attendant, Axel assumera à la fois ses responsabilités de PDG et de Directeur Financier, avec le soutien de l’équipe de direction des finances, jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.À propos de Serrala:Serrala est un leader mondial en logiciel d’optimisation de processus financiers. Les solutions Serrala automatisent, réduisent les coûts et améliorent la visibilité des flux monétaires pour les organisations. L’entreprise compte plus de 2500 clients dans plus de 70 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.serrala.com