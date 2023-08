Digital Transformation Week Europe keert terug naar Amsterdam in september.

Digital Transformation Week Europe brengt technologische leiders en vernieuwers samen om snelle technologische vooruitgang te verkennen

Dit evenement stelt organisaties in staat om digitale transformatie te omarmen, waarbij deelnemers geïnspireerd en uitgerust worden om de toekomst van hun bedrijf vorm te geven” — Megan Davis, Head of Marketing, TechEx Events

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS, August 10, 2023/ EINPresswire.com / -- Het digitale landschap ontwikkelt zich in rap tempo en herschikt de bedrijfsvoering met eindeloze perspectieven. In deze tijd van snelle technologische vooruitgang moeten organisaties zich aanpassen, innoveren en gedijen om hun leidende positie te behouden. Doe mee aan de Digital Transformation Week Europe in de RAI in Amsterdam op 26-27 september 2023 om de nieuwste technologieën en strategieën op het gebied van digitale transformatie te verkennen.De Digital Transformation Week Europe vertegenwoordigt een vooraanstaand technologie-evenement dat industriële leiders, visionairs en vernieuwers van over de hele wereld samenbrengt. Dit toonaangevende evenement en de bijbehorende conferentie fungeren als een centrale hub voor bedrijven die groei willen stimuleren, klantbelevingen willen verbeteren en de potentie van technologie willen benutten om het voortdurend veranderende digitale landschap te navigeren.Gehouden op het prestigieuze terrein van de RAI, biedt de Digital Transformation Week Europa een uniek platform voor deelnemers om waardevolle inzichten te verkrijgen, ideeën uit te wisselen en de nieuwste trends op het gebied van digitale transformatie te ontdekken. Het evenement omvat een gevarieerd scala aan sprekers, interactieve workshops en boeiende paneldiscussies, wat een meeslepende leeromgeving creëert voor alle aanwezigen.Hoogtepunten van de Digital Transformation Week Europa zijn onder andere:Inspirerende Keynote Sprekers:Ervaren experts uit de branche delen hun kennis, ervaringen en visies over de toekomst van digitale transformatie. Enkele van de sprekers zijn:• Chief Digital Officer, IKEA Nederland bij IKEA• Head of Technology Management Services bij Netflix• Senior Director Digital Optimization & Transformation bij PVH Corp.• Global Vice President Digital bij FedEx• Head of IT & Technology PMO bij Coca-Cola HBC• Director of Engineering bij Vinted• Director, Data Transformation Leader, IGT Business Cluster bij Philips• Vice President of Global Quality Systems and Supply Chain bij Mattel... en nog veel meerAgenda:Mis deze tweedaagse sessies niet, die deelnemers waardevolle strategieën bieden voor hun eigen traject naar digitale transformatie. Sessies omvatten onder andere:• Digitale Transformatie voor een Geïntegreerd Klantbeeld• Succesvolle Vernieuwing van Klantbeleving door Digitale Technologie• Workflow Optimalisatie via Automatisering• Monitoren van de Impact van Digitale Transformatie• In de Metaverse - De Toekomst van het Internet?• Bewustwording voor IT-leiders om Efficiënte Digitale Transformatie te Beveiligen• Voeding van uw Digitale Motor: Kern Digitale Infrastructuren, Technologieën en Meer... Verken de volledige agenda hier. Netwerkmogelijkheden:De Digital Transformation Week Europe biedt waardevolle netwerkkansen, zodat deelnemers kunnen verbinden met collega's, strategische partnerschappen kunnen aangaan en een krachtig professioneel netwerk kunnen opbouwen. Mis het netwerkevenement op Dag 1 niet in het prachtige Strandzuid Boathouse, naast de locatie van de conferentie.Grote Tentoonstelling:Een uitgebreide tentoonstellingsruimte toont de nieuwste innovaties, technologieën en oplossingen op het gebied van digitale transformatie, en nog veel meer! Deelnemers krijgen de kans om vooruitstrevende producten en diensten te verkennen die hun bedrijf vooruit kunnen helpen. Exposanten zijn onder andere bedrijven zoals Lenovo, Bosch, Outsystems, BMC, Globalstar, Thales, Palo Alto, GitHub, ManageEngine en nog veel meer.Registratie voor de Digital Transformation Week Europa is nu geopend, en geïnteresseerde deelnemers worden aangemoedigd om vroeg hun plek te reserveren om te profiteren van gereduceerde prijzen. Ga naar de website voor meer informatie: https://www.digitaltransformation-week.com/europe/2023-tickets/ Daarnaast zijn er gratis Expo-tickets beschikbaar, die toegang bieden tot de expohal en vakbeurs met meer dan 150 innovatieve exposanten.Over Digital Transformation Week Europa:De Digital Transformation Week Europa is een toonaangevend evenement dat industriële leiders, visionairs en vernieuwers van over de hele wereld samenbrengt. Met de focus op digitale transformatie biedt het evenement een platform voor kennisdeling, netwerken en het verkennen van de nieuwste trends en beste praktijken in de branche. Het doel van de Digital Transformation Week Europa is om bedrijven in staat te stellen verandering te omarmen, opkomende technologieën te benutten en groei te stimuleren in het digitale tijdperk.

2022 evenement hoogtepunten