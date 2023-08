Xvoucher faz parceria com a ETC Brasil para expandir oportunidades na América do Sul

As empresas Xvoucher e ETC Brasil têm o prazer de anunciar que firmaram uma parceria global para melhorar e conectar clientes que fazem negócios no Brasil.

A parceria com a ETC Brasil permitirá entregar, com mais eficiência e uma experiência integrada, produtos digitais para os nossos clientes atuais e futuros.” — Kevin Brice

RIO DE JANEIRO, BRASIL, August 10, 2023/ EINPresswire.com / -- As empresas Xvoucher e ETC Brasil (Educational Technology Consulting) têm o prazer de anunciar que firmaram uma parceria global para melhorar e conectar clientes que fazem negócios no Brasil.A plataforma Xvoucher permite a venda, a distribuição, a gestão de aprendizagem e o credenciamento de produtos. Desde 2007, a ETC Brasil é distribuidora confiável de soluções e programas de treinamento e educação digital no Brasil.A parceria permite que os clientes comprem produtos digitais, como AWS, HPE e Adobe; e vouchers de treinamento e exames, através da ETC Brasil em reais e com suporte local.“A parceria com a ETC Brasil permitirá entregar, com mais eficiência e uma experiência integrada, produtos digitais para os nossos clientes atuais e futuros. Juntos, vamos conseguir coloca-los num caminho de sucesso ainda mais fácil para quem está na região.” disse Kevin Brice, CEO da Xvoucher.“Valorizamos a educação e inovação, e nossa parceria com a Xvoucher nos ajuda a atender demandas de aquisição de competências do mercado. Desde o início, somos um catalisador para transformar a vida de pessoas e organizações por meio da educação e da tecnologia.” disse Paulo Protasio, Diretor Geral da ETC Brasil.Sobre Xvoucher:A plataforma corporativa SaaS da Xvoucher permite vendas globais, distribuição simplificada e gerenciamento eficiente de produtos digitais para dar suporte à conformidade organizacional.Para maiores informações, visite xvoucher.com Perguntas ou dúvidas, entre em contato através do e-mail marketing@xvoucher.com.Sobre a ETC Brasil:A Educational Technology Consulting (ETC Brasil) é uma empresa dedicada a aplicar programas e soluções para qualificar e capacitar pessoas de acordo com as tendências e exigências do mercado. Foi fundada em 1992 na América Latina e, no Brasil, iniciou suas operações em 2007. A ETC gerencia e distribui programas de educação, treinamento e certificação acadêmica e profissional dos principais desenvolvedores de tecnologia do mundo como Autodesk, Toon Boom e Unity.Para mais informações, acesse etcbrasil.com Dúvidas ou consultas, entre em contato através do e-mail contato@etcbrasil.com.