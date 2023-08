Eventdex and pc/nametag Forge a Powerful Partnership in Event Management Solutions

Eventdex, a leading B2B event management platform, has announced a partnership with pc/nametag, a leading provider of custom-branded event badges, lanyards etc.

MORGANVILLE, NEW JERSEY, UNITED STATES, August 9, 2023/EINPresswire.com/ -- ๐—˜๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฑ๐—ฒ๐˜ a leading B2B and innovative ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ based in ๐—ก๐—ฒ๐˜„ ๐—๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐˜†, has announced a partnership with ๐—ฝ๐—ฐ/๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ด, a leading Wisconsin-based provider of custom-branded event badges, lanyards, and more. Through this strategic partnership, Eventdex and pc/nametag aim to deliver comprehensive ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜€๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ empowering event professionals with ๐—ฐ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ผ๐—บ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜†๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ ๐˜€๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ solutions along with eco-friendly alternatives, in turn elevating attendee experiences at events of all sizes.

Eventdex's user-friendly and robust event planning platform, encompassing ๐—ผ๐—ป-๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—ผ๐—ป-๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ด, ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ธ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด, ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜, ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ป๐—ฒ๐˜๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ผ๐—ผ๐—น๐˜€, will be complemented by pc/nametag's extensive range of custom-branded products such as regular and ๐˜€๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ฒ๐˜€, ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—น ๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒ ๐˜๐—ฎ๐—ด ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ, ๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐—ธ ๐˜„๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ๐˜๐˜€, ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐—ฏ๐—ผ๐—ป๐˜€, ๐—ฏ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ธ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฐ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ผ๐—บ ๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜†๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐˜€, and more. The combined integration of Eventdex's user-friendly platform and ๐—ฝ๐—ฐ/๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ด'๐˜€ extensive range of custom-branded products will empower event professionals with an all-inclusive suite of tools.

Leading the way in sustainable event products, pc/nametag has a lineup of eco-friendly solutions in terms of event badges and lanyards to revolutionize the event management industry. From biodegradable plastics and products made from recycled materials, their innovative offerings are set to make a positive impact on the environment.

The strategic partnership between Eventdex and pc/nametag is poised to drive exponential growth and provide a competitive edge to businesses in the event industry, offering comprehensive event management solutions with a focus on sustainability. Eventdex offers badges through ๐—˜๐—ฝ๐˜€๐—ผ๐—ป, ๐—ญ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—•๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ฒ๐˜€ ๐˜€๐˜‚๐—ฐ๐—ต ๐—ฎ๐˜€ ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด๐—น๐—ฒ-๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ฒ๐˜€, ๐—ฑ๐—ผ๐˜‚๐—ฏ๐—น๐—ฒ-๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ฒ๐˜€, ๐—ฏ๐—น๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ & ๐˜„๐—ต๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ฒ๐˜€, ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ-๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ฟ, ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ ๐—ณ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—น๐˜† & ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜†๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ฒ๐˜€, ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—ฐ ๐Ÿฐ๐˜ ๐Ÿฏ, ๐Ÿฐ๐˜ ๐Ÿฒ and much more sizes. With the combination of Eventdex's cutting-edge event platform and pc/nametag's eco-conscious and custom-branded products, event professionals can elevate attendee experiences, enhance brand visibility, showcase their dedication to event sustainability, and make every event a remarkable and impactful affair.

The collaboration between Eventdex and pc/nametag brings technical advantages to event planners, offering seamless integration for on-site event badge printing, enhanced data management, real-time ๐—ผ๐—ป-๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, and customization options. With eco-friendly solutions, time and cost savings, and comprehensive analytics, event planners can elevate attendee experiences and enhance brand visibility.

๐—”๐—ฑ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐˜๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฏ๐—ฒ๐˜๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—˜๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฑ๐—ฒ๐˜ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฝ๐—ฐ/๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ด ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ:

Streamlined event planning process with seamless event registration, event ticketing, and attendee engagement tools.

Enhanced brand visibility and recognition through custom-branded badges, lanyards, and other event products.

Access to eco-friendly alternatives for event materials, demonstrating a commitment to sustainability and environmental responsibility.

Comprehensive event solutions catering to events of all sizes, from small meetings to large conferences and virtual gatherings.

Potential cost savings with affordable and competitive pricing options for event management and custom-branded products.

The synergy of cutting-edge technology and innovative event products drives growth and boosts businesses in the event industry.

๐—”๐—ฏ๐—ผ๐˜‚๐˜ ๐—˜๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฑ๐—ฒ๐˜

Eventdex is an innovative event management platform known for its user-friendly interface and comprehensive features. Founded in 2016, and headquartered in New Jersey, Eventdex offers event organizers a robust event management platform for ๐—ถ๐—ป-๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป, ๐—ต๐˜†๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜€ for ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—ผ๐—ป-๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ด, ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ธ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด, ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜, ๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ, ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฐ๐—ต๐—บ๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ป๐—ฒ๐˜๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด. Eventdex's platform components are available standalone as well as a la carte, and it has a diverse range of integrations and features integrated. Eventdex caters to events of all sizes, from conferences and trade shows to virtual gatherings, making it a versatile choice for event planning needs. With its focus on enhancing attendee experiences, Eventdex has become a go-to solution for organizing memorable and successful events for thousands of customers and events. For more information, visit ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฑ๐—ฒ๐˜ .๐—ฐ๐—ผ๐—บ or email us at ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜€@๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฑ๐—ฒ๐˜ .๐—ฐ๐—ผ๐—บ

๐—”๐—ฏ๐—ผ๐˜‚๐˜ ๐—ฝ๐—ฐ/๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ด

pc/nametag, based in Wisconsin, is a leading provider of custom-branded products and unique event services. With over 40 years of industry expertise, pc/nametag offers a comprehensive range of event materials, including badge holders, custom name tags, lanyards, custom event badges and more, designed to cater to events of all sizes. Committed to sustainability, pc/nametag leads the way in offering eco-friendly alternatives, including ๐—ฏ๐—ถ๐—ผ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ผ๐—ผ ๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜†๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜†๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ด๐—ฒ๐˜€. At pc/nametag, sustainability means more than providing eco-friendly products and services; it's about being stewards of the environment, using resources wisely, and making a positive impact toward a greener future. Their unmatched customization options and focus on exceptional service set them apart as a preferred choice for event professionals worldwide.

