Les directeurs du Groupe ETS - de gauche à droite : David Wendel (directeur général et Chief Commercial Officer), Dr. Uwe Nickel (directeur général et Chief Executive Officer), Normen Gerlach (directeur général et Chief Operating Officer) Logo SIS GmbH Logo ENDEGS GmbH

La fusion de SIS et ENDEGS donne naissance au Groupe ETS, leader européen du marché et de technologie pour la réduction des émissions d'hydrocarbures volatils.

AMELINGHAUSEN/PFöRRING, ALLEMAGNE, August 3, 2023/ EINPresswire.com / -- • Les deux principaux prestataires de services acteurs dans le domaine de la protection durable de l'environnement poursuivront leur développement respectif sous l'égide d’ « ETS Group » - Environmental Technology Services -• Des investissements ciblés seront réalisés pour le développement de la structure commune, en mettant l'accent sur l'expansion des organes de gestion et des forces commerciales, ceci afin d'exploiter le potentiel de croissance des marchés internationaux, de l'industrie chimique et des industries associées.• Après le succès de la reprise de SIS, la famille fondatrice d'ENDEGS a également l'intention de se retirer progressivement des opérations après une période de transition.Les sociétés SIS GmbH et ENDEGS GmbH fusionnent sous l'égide d'ETS Group GmbH ("ETS Group") - Environmental Technology Services - afin de combiner leurs forces et de promouvoir conjointement l'internationalisation du groupe de manière encore plus intensive. Les deux entreprises, spécialisées dans le traitement thermique des rejets gazeux, sont leaders internationaux dans la réduction des émissions d'hydrocarbures volatils pour les industries pétrochimiques, chimiques et associées. Grâce à l'utilisation de technologies de combustion mobiles, les deux entreprises contribuent de manière significative à l’amélioration de la sécurité, des conditions de travail et participent à la réduction de l’impact environnemental chez leurs clients. Ensemble, elles prévoient d'investir dans le développement continu et l'expansion ciblée des structures de gestion et des forces commerciales, ceci afin d’exploiter pleinement le potentiel des marchés principaux et permettre le développement à l’international auprès de toute industrie ayant un besoin dans le traitement durable des rejets gazeux. Le nouveau groupe formé sera dirigé par Dr. Uwe Nickel, Normen Gerlach (Directeur Général de SIS) et David Wendel (Directeur Général d'ENDEGS) en tant que Directeurs Généraux du groupe. Les fondateurs de SIS, Guido Soyk, et d'ENDEGS, Kai Sievers, quitteront les opérations quotidiennes de l'entreprise et continueront d’intervenir auprès d’ ETS Group en tant que conseillers. La clôture de l’opération devrait intervenir dans les prochaines semaines. Les parties ont convenu de ne pas divulguer plus de détails sur ladite opération.Cette ambition de croissance et de développement des solutions d'ETS sera soutenue par le groupe d’investissement d’expérience ECM.Avec un parc d'équipements d'environ 50 unités mobiles de combustion brevetées allant de 1 à 20 MW, une flotte de vaporisateurs d'azote, de ventilateurs ATEX Zone 0, de robots ATEX Zone 0 et d'autres équipements complémentaires, ETS Group se positionne en leader sur le marché en Europe de l'Ouest. La direction du groupe voit un potentiel de croissance considérable dans ce domaine, notamment eu égard aux réglementations sur les émissions de plus en plus strictes. En raison d'une demande internationale croissante pour les services proposés, il existe des opportunités importantes à l’international. Des jalons ont déjà été posés dans d'autres régions telles que le Moyen-Orient ou l'Asie.Pour l'avenir, le groupe prévoit d’investir dans l’accroissement du parc d’équipement ainsi que dans le développement continu de la technologie, aux fins de répondre aux exigences élevées des clients existants et à venir et de renforcer ainsi son leadership technologique. Avec la fusion sous l'égide d'ETS Group, les marques déposées SIS et ENDEGS ainsi que les sites des deux entreprises situés à Amelinghausen et Pförring seront conservés et regroupés au sein d'un groupe commun. ETS Group est soutenu par le fond d’investissement indépendant ECM Equity Capital Management GmbH ("ECM"), gestionnaire du fond German Equity Partners V ("GEP V"), qui a déjà acquis la majorité des parts de SIS en 2019.Dr. Uwe Nickel, Chief Executive Officer (CEO) d'ETS Group, a déclaré : "SIS et ENDEGS ont non seulement une offre de produits et de services impressionnante, mais aussi un niveau élevé d'expertise technologique et des positions de leaders sur le marché. Il est évident que la demande pour les solutions proposées par les deux entreprises continuera de croître face au changement climatique et à la réglementation de plus en plus stricte sur les émissions à risques. Cependant, se développer au-delà d’une certaine taille et en dehors des marchés principaux est souvent un défi pour les fondateurs. Combiner les forces des deux entreprises et compléter les structures de gestion sous l'égide d'ETS Group est donc la prochaine étape logique pour les deux sociétés. Personnellement, je suis ravi de pouvoir apporter mon expertise dans l'industrie chimique et de participer activement au rapprochement d’entreprises en croissance pour le bénéfice d’un groupe commun."Normen Gerlach, Chief Operating Officer (COO) d'ETS Group et Directeur de SIS a ajouté : „En fusionnant SIS et ENDEGS pour former ETS Group, nous créons une structure unique avec un profil à forte croissante et une équipe d’exception. Nous sommes impatients de travailler avec David Wendel et toute l'équipe d'ENDEGS pour continuer à soutenir la croissance en investissant dans l'organisation ainsi que dans la technologie. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat et de l'opportunité de développer davantage nos forces collectives au profit de nos employés et de nos clients."David Wendel, Chief Commercial Officer (CCO) d’ETS et Directeur d'ENDEGS a expliqué : „Au cours des dernières années, nous avons déjà réussi à réaliser une croissance continue et à faire mieux connaître les services d'ENDEGS à l'international. Le partenariat avec SIS sous l'égide d'ETS Group nous permet désormais de franchir encore plus activement les prochaines étapes de l'internationalisation et d'étendre durablement l'offre de services unique des deux sociétés. Nous sommes impatients d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire d'ENDEGS avec son intégration dans ETS Group."Kai Sievers, fondateur et Chief Executive Officer (CEO) d'ENDEGS a ajouté : „Nous sommes fiers d'avoir pu faire d'ENDEGS une entreprise leader sur un marché extrêmement intéressant et de plus en plus pertinent pour la réduction des émissions d'hydrocarbures volatils. Afin de faire perdurer le potentiel de croissance de nos solutions, nous recherchions un partenaire qui corresponde à notre identité d'entreprise de taille humaine, intéressé par la technologie, par nos clients et qui poursuivra les relations historiques développées dans un esprit de partenariat. Je suis pleinement convaincu que le groupe ETS nouvellement créé offre les conditions idéales pour poursuivre avec succès le chemin de croissance de ces dernières années.“