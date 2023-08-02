شركة FBS تمنح شركاءها فرص أكبر لتحقيق الأرباح – بدء العمل بنظام جديد لدفع العمولات

نظام دفع عمولات جديد يتيح لشركاء FBS كسب ما يصل إلى 43% من السبريد

WORLDWIDE, August 2, 2023/ EINPresswire.com / -- أعلنت FBS، وهي إحدى الشركات الوساطة العالمية الرائدة للتداول عبر الإنترنت، عن تجديد برنامج الوسيط المعرّف (IB) وإطلاق نظام أسرع وأكثر شفافية لدفع العمولات. بدأ العمل بهذا النظام الجديد لدفع العمولات في 1 أغسطس، ويقدم واحدًا من أفضل الشروط للشركاء في السوق – معدلات عمولة أعلى مقارنة بالنظام السابق، دفع مقابل كل صفقة تداول، وزيادة كبيرة في إمكانية الشركاء لتحقيق الأرباح.تأتي هذه التحسينات تأكيدًا لالتزام شركة FBS بتوفير بيئة تداول مريحة وشفافة لعملائها.فبعد تحليل ملاحظات وتعليقات الشركاء، عملت شركة FBS على تحسين شروط تقديم العمولات لأعضاء برنامج الوسطاء المعرّفين (IB). مع النظام الجديد للدفع، ألغت FBS قاعدة الـ 59 نقطة والعمولات الثابتة لكل لوت والمرتبطة بالأصول المالية ونوع الحساب.قال دميتري باسيتشنيك، رئيس القسم التجاري في شركة FBS: "يهدف النظام الجديد إلى منح شركائنا حرية استلام مكافآتهم ومتابعة استراتيجيات النمو المتوافقة مع تفضيلاتهم". وأضاف: "الآن، يتلقى شركاء FBS مدفوعات العمولة كنسبة من السبريد على كل صفقة تداول، بغض النظر عن اختلاف أسعار صفقات العملاء. وأكثر ما يثير الشهية هو زيادة معدل العمولة القصوى والذي يصل إلى 43% من السبريد - أفضل شرط في السوق".وبموجب هذا النهج الجديد، سيتم تحديد معدلات دفع العمولة بناءً على نظام الدرجات،و هو تصنيف من ست مراحل يحدد نسبة العمولة التي يحصل عليها الشريك - كلما كانت الدرجة أعلى، زادت نسبة العمولة. تُعرض الدرجات في منطقة الشريك في FBS وتحتسب بناءً على العمولة المتوسطة المستلمة على مدى ثلاثة أشهر الماضية، مما يعفي الشركاء من تحقيق متطلبات صعبة مثل جلب عدد كبير من العملاء أو زيادة حجم التداول. وهذا يتيح لشركاء FBS رفع مستوى درجاتهم والوصول إلى معدل العمولة القصوى المجزية والبالغة 43% من السبريد.تؤكد FBS التزامها بدعم شركائها طوال عملية الانتقال إلى النظام الجديد. ولضمان التكيّف السلس، سيتلقى جميع شركاء FBS نسبة مرتفعة من السبريد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. تهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى مساعدة الشركاء على تكييف استراتيجياتهم مع الظروف المتغيرة للسوق، مع التركيز على تنمية أعمالهم ونجاحهم.للمزيد من المعلومات حول نظام دفع العمولات في FBS، يُرجى زيارة www.fbs.com _______________________عن شركة FBSFBS هي شركة وساطة عالمية مُرخَّصة لديها أكثر من 14 عام من الخبرة في السوق وأكثر من 75 جائزةٍ دولية. تتطوّر شركة FBS بثبات كواحدة من أكثر شركات الوساطة موثوقية في السوق مع أكثر من 27,000,000 متداول وأكثر من 500,000 شريك في جميع أنحاء العالم. حجم التداول السنوي لعملاء شركة FBS يتجاوز 8.9 تريليون دولار. FBS هي أيضا شريك رسمي لنادي ليستر سيتي لكرة القدم.