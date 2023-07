From Success to Innovation: Building on Last Year's Triumph for the Next-Gen Genomics and Proteomics Event

2nd Annual MarketsandMarkets Next-Gen Genomics and Proteomics Conference

Leading our way back to the ambitious research collaboration, Human Genome Project has paved ways in transforming biology and biological discovery.

LONDON, UNITED KINGDOM, July 28, 2023/ EINPresswire.com / -- After the resounding success of the inaugural event held last year, MarketsandMarkets is thrilled to announce the eagerly awaited 2nd Annual Next-Gen Genomics and Proteomics Conference , scheduled to take place on 7th - 8th March 2024 in London, UK.Enquire Now: https://events.marketsandmarkets.com/genomics-and-proteomics-conference-london/enquiry The inaugural event witnessed an overwhelming response from industry experts, researchers, and academia, making it a remarkable success. Due to the remarkable feedback and numerous inquiries from participants about the next annual event, MarketsandMarkets is excited to continue this legacy of knowledge sharing and collaboration in the field of genomics and proteomics.Key Highlights of the 2nd Annual Next-Gen Genomics and Proteomics Conference:This year's conference promises to be even more insightful, engaging, and productive. The event will encompass a diverse range of topics related to cutting-edge developments in genomics and proteomics.Some of the key highlights include:โ€ข ๐—ฆ๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฐ ๐—œ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ผ๐—ณ ๐—™๐˜‚๐—ป๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—š๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐˜€: Exploring the practical applications of functional genomics for advancements in various industries.โ€ข ๐—ข๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐˜€ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—•๐—ถ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ฒ: Unraveling the potential of organellar proteomics in transforming the landscape of biomedicine.โ€ข ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ถ๐—ป โ€“ ๐——๐—ก๐—” ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐— ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—–๐—ฒ๐—น๐—น๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ฟ ๐— ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜€๐—บ: Understanding the intricate interactions between proteins and DNA at the molecular and cellular levels.โ€ข ๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—š๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—ฆ๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐˜€ ๐—•๐—ถ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐˜†: Delving into the application of genomics in systems biology and its implications for various sectors.โ€ข ๐—š๐—ฒ๐—ป๐—ฒ ๐—˜๐˜ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐— ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ฟ ๐— ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜€๐—บ ๐—ถ๐—ป ๐—œ๐—บ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฆ๐—ถ๐—ด๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด: Examining the Role of gene expression and molecular mechanisms in Immune signalling and Response.โ€ข ๐—™๐—น๐—ผ๐˜„ ๐—–๐˜†๐˜๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐˜† ๐—ถ๐—ป ๐—œ๐—บ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฃ๐—ต๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐˜๐˜†๐—ฝ๐—ถ๐—ป๐—ด: Discussing the advancements and applications of flow cytometry in immune phenotyping.โ€ข ๐—ฃ๐—ผ๐—น๐˜†๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฐ ๐—ฅ๐—ถ๐˜€๐—ธ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—œ๐—บ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ผ-๐— ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€: Understanding the significance of polygenic risk scores in identifying immuno-metabolic markers.โ€ข ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ผ๐—ณ ๐—•๐—ถ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ - ๐—ก๐—š๐—ฆ-๐—ฅ๐—ก๐—” ๐—ฆ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ด: Exploring the potential of NGS-RNA sequencing in identifying biomarkers for predisposition to various conditions.โ€ข ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐—ด๐—น๐—ฒ ๐—–๐—ฒ๐—น๐—น ๐—ฆ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—–๐—ถ๐—ฟ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ง๐˜‚๐—บ๐—ผ๐—ฟ ๐—–๐—ฒ๐—น๐—น๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐——๐—ถ๐˜€๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ ๐——๐—ถ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ผ๐˜€๐—ถ๐˜€: Investigating the utility of single-cell sequencing using circulating tumour cells for disease diagnosis.โ€ข ๐—˜๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜† ๐— ๐—ฎ๐˜€๐˜€ ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐˜†-๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ ๐—•๐—ถ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€: Uncovering the potential of electrospray mass spectrometry as a biomarker discovery tool.โ€ข ๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ผ๐—ณ ๐— ๐˜‚๐—น๐˜๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—Ÿ๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ฑ ๐—–๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ต๐˜†: Analyzing the advancements in multidimensional liquid chromatography techniques.โ€ข ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ถ๐—ป ๐—ง๐˜‚๐—บ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐˜€: Understanding the role of spatial profiling in tumour proteomics for better insights into cancer biology.โ€ข ๐—”๐—ฑ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—š๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ฒ-๐—ช๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฉ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐——๐—ฎ๐˜๐—ฎ: Exploring the latest developments in genome-wide variant data analysis.โ€ข ๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ผ๐—ณ ๐—ข๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ถ๐—ปโ€“๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ถ๐—ป ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป: Investigating the application of omics technologies in studying protein-protein interactions.Become a Sponsor: https://events.marketsandmarkets.com/genomics-and-proteomics-conference-london/become-sponsor Registrations Open for Sponsorship, Exhibitors, Speaking Opportunities, and Delegation:MarketsandMarkets invites organizations and individuals to be a part of this prestigious event by registering as sponsors, exhibitors, speakers, or delegates. This conference presents a unique opportunity to showcase products, share insights, and collaborate with key stakeholders in the genomics and proteomics community. 