Boschung Global促成知名飞机收藏系列的出售

SARNEN, OW, SWITZERLAND, July 28, 2023/EINPresswire.com/ -- Boschung Global总部位于瑞士，是一家在全球经典飞机和战斗机领域处于领先地位的公司之一，尤其是近年来为在电影《不列颠之战》中出镜的大批梅塞施密特战斗机找到买家而声名鹊起。他们具备将飞机与新买家进行匹配的专业知识，这不仅仅是因为他们深入了解市场，而且在很大程度上要归功于他们对这些标志性飞行器的热衷，公司卓有远见的创始人Paul Boschung 本人就是一名拥有不凡成就的飞行员和战斗机拥有者。

任何对航空史感兴趣的人都知道，Schülke家族在德国Usedom汇集了一个绝佳的收藏系列。其名称就是‘Hangar 10’，该系列专注于收藏第二次世界大战时期的飞机，特别是战斗机。 该系列汇集了欧洲和俄罗斯的空战中的所有主要战斗机型，包括英国的Spitfire，美国的Mustang 和前苏联的Yakovlev。但是，对于许多人来说，纳粹德国空军的机型才是亮点。在Bf109s 和 FW190 偶尔参与的飞行展活动中，会吸引很多民众簇拥而至，一睹其雄风。

在其创始人Volker Schülke 不幸辞世之后，经营企业的巨大责任落在了Arite Schülke的肩上。 在意识到自己无法独自承担这一重任后，她悄悄地联系到Boschung Global的人员，因为她知道Boschung Global公司值得信任，她对Boschung Global公司的名声有十足的信心，可以找到适合的飞机收藏者，确保其家族毕生努力完成的收藏可以得到新业主的悉心照看。

回想起此决定，Arite说："Hangar 10是一个我最关心的项目。多年来，这个项目在我和我整个家族的生活中扮演了非常重要的地位。然而，对我来说，现在是时候结束这一篇章，继续前行了。”

Boschung Global的团队欣然接受了Arite 带来的挑战。最困难的地方在于，目标是将这些收藏整体打包出售，不仅是飞机，还有博物馆、机库和相关设施。虽然可能性很小，但是这些收藏不会被单个地出售以致分散在世界各地。 随后，Boschung Global开始了数月专心致志的工作，因为他们意识到，必须找到一位尊重Schülke遗产的新业主，并继续运营Hangar 10，以向为国战斗并甚至捐躯的飞行员们致敬。

在Boschung Global的不懈努力下，最终锁定了慕尼黑企业家Karl F.Grimminger的签名。Karl F.Grimminger已经是"LUFTRAUM SÜD"的所有者，其也是一个令人印象深刻的航空收藏系列，其中一些收藏现在在Aalen新建的一个机库展出。Karl 对Hangar 10 情有独钟，他说："对我来说，将德国藏品作为一个整体保留在一起非常重要。“因此，他决定继续在原来的地点运营这个独特的航空博物馆，但正在考虑改名为"LUFTRAUM NORD"。 在他看来，Usedom的收藏可以与他在Aalen的现有博物馆之间产生积极的协同效应。现在，这两个博物馆都对公众开放。

Boschung Global的专业团队再次利用他们多年的经验和良好的声誉，不仅为买卖双方锁定了最佳的结果，而且还确保了大量航空珍宝的未来。

Arite Schülke对此发表评论道："我很高兴能找到Karl Grimminger这样的投资者，因为他珍视收藏品和机库背后的成就，并提供机会让"梦想"得以延续。”

虽然成就始终是来自团队的努力，但Paul Boschung是此交易背后的驱动因素。Paul 说："这项任务非常特殊，要求我们寻找一种新的方法来保存这千载难逢的收藏系列，其中有多架珍贵的德国飞机。"他还郑重强调，此宗销售吸引了来自世界各地的客户，其对所有的飞机都显示了巨大的兴趣，但为了满足前业主的愿望，Boschung Global决定采取整体销售此收藏系列的策略。据Paul称，这次销售是在Boschung Global获得销售授权六个月后完成的，他说这反映了众多收藏家显示的热情。Paul 认为，这也是历史上最大的德国飞机私人收藏系列。他还说道，"对我来说，最值得一提的是Hangar 10出售的历史性意义。”