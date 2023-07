Eine berühmte Flugzeugsammlung findet dank der Vermittlung durch Boschung Global einen neuen Besitzer

SARNEN, OW, SWITZERLAND, July 28, 2023/EINPresswire.com/ -- Das in der Schweiz ansässige Unternehmen Boschung Global gehört zu den Weltführern im Bereich der Vermittlung von Flugzeug-Oldtimern und historischen Militärflugzeugen (Warbirds). In letzter Zeit hat sich das Unternehmen insbesondere einen Namen gemacht, indem es zahlreiche Messerschmitts aus dem Film «Battle of Britain» (deutscher Titel: «Luftschlacht um England») an einen neuen Besitzer vermittelt hat. Die Fachkompetenz des Unternehmens bei der Vermittlung von Flugzeugen an neue Besitzer beruht nicht allein auf seiner umfangreichen Marktkenntnis, sondern in hohem Masse auch auf seiner Leidenschaft für diese Maschinen mit Kultcharakter. Der Unternehmensgründer und Visionär Paul Boschung ist selber ein versierter Pilot und Warbird-Eigentümer.

Alle, die sich für die Geschichte der Luftfahrt interessieren, dürften die umfangreiche Sammlung der Familie Schülke in Usedom, Deutschland, kennen. Unter dem einfachen Namen «Hangar 10» konzentrierte sich die Tätigkeit auf die Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs – insbesondere auf die Jagdflugzeuge. Diese Maschinen repräsentierten die Flugzeuge aller wichtigen Kriegsteilnehmer, die im Luftkrieg über Europa und Russland gekämpft haben, darunter die British Spitfire, die American Mustang und die Soviet Yakovlev. Für viele Menschen waren es jedoch die Flugzeuge der Luftwaffe, die den Höhepunkt darstellten; das Publikum kam in Scharen, um die Bf109 und FW190 zu sehen, wenn sie bei den gelegentlich stattfindenden Flugveranstaltungen vorgeführt wurden.

Nach dem tragischen Verlust des Gründers Volker Schülke fiel die grosse Verantwortung für die Leitung des Unternehmens jedoch auf Arite Schülke. Nachdem sie erkannt hatte, dass dies zu viel für sie sein würde, wandte sie sich im Vertrauen darauf, dass das Lebenswerk der Familie unter neuer Führung gut aufgehoben sein würde, an die Mitarbeiter von Boschung Global, da sie sich sicher war, dass das Unternehmen einen geeigneten Verwalter für die von ihm vermittelten Flugzeuge finden würde.

Arite äussert sich wie folgt zu dieser Entscheidung: Das Projekt „Hangar 10“ ist ein Herzensprojekt. Es hat für mich und im Leben meiner gesamten Familie viele Jahre eine sehr bedeutende Rolle gespielt. Für mich ist es aber nun Zeit dieses Kapitel zu beenden, um neue Wege nach dem Unfall meines Mannes Volker Schülke zu gehen.

Das Team von Boschung Global hat sich der Herausforderung von Arite gestellt; dies war umso schwieriger, als das Ziel darin bestand, die Sammlung einheitlich als Paket zu verkaufen, und zwar nicht nur die Flugzeuge, sondern auch das Museum, die Hangars und die dazugehörigen Einrichtungen. Die Sammlung sollte nicht stückweise verkauft und möglichst nicht über die ganze Welt verstreut werden. In den folgenden Monaten engagierter Arbeit war Boschung Global darauf bedacht, einen neuen Eigentümer zu finden, der das Erbe von Herrn Schülke respektiert und den Hangar 10 als Tribut an die Flieger und Frauen, die für ihr Land gekämpft haben und oft gestorben sind, weiter betreibt.

Schliesslich wurden die unermüdlichen Bemühungen von Boschung Global durch die Unterschrift des Münchner Unternehmers Karl F. Grimminger belohnt, der bereits Eigentümer von «LUFTRAUM SÜD» ist und eine beeindruckende Sammlung von Flugzeugen besitzt, von denen einige in seinem neu gebauten Hangar in Aalen ausgestellt sind. Von besonderem Interesse war für Karl der Hangar 10, wie er sagte: „Es ist mir sehr wichtig, die deutsche Sammlung als Ganzes zusammenzuhalten“. Deshalb hat er sich entschlossen, dieses einzigartige Flugmuseum am bisherigen Standort weiterzuführen, allerdings erwägt mit einer Namensänderung in «LUFTRAUM NORD». Aus seiner Sicht kann man positive Synergien zwischen der Sammlung in Usedom und seinem bestehenden Museum in Aalen erwarten, die nun beide für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Wieder einmal hat das professionelle Team von Boschung Global seine jahrelange Erfahrung und seinen Ruf genutzt, um nicht nur für den Verkäufer und den Käufer das beste Ergebnis zu erzielen, sondern auch für die Zukunft einer grossen Anzahl von Luftfahrtschätzen.

Arite Schülke kommentiert das Ergebnis wie folgt: «Es macht mich glücklich, das mit Karl Grimminger ein Investor gefunden wurde, der die Leistung, die hinter der Sammlung und dem Hangar steckt, zu schätzen weiß und diesem „Traum“ die Möglichkeit gibt weiterzuleben.»

Auch wenn es sich immer um eine Teamleistung handelt, war Paul Boschung die treibende Kraft hinter der Verkaufstransaktion. «Dieses Mandat war sehr speziell und hat von uns verlangt, einen neuen Weg zu finden, um diese einmalige Sammlung mit einem Schatz an seltenen deutschen Flugzeugen zu erhalten», sagt Paul. Insbesondere hat er betont, dass der Verkauf Kunden aus der ganzen Welt angezogen hat und dass alle Flugzeuge auf grosses Interesse gestossen sind, Boschung Global sich jedoch entschlossen hat, die Sammlung als Ganzes zu verkaufen, um dem Wunsch des früheren Eigentümers zu entsprechen. Paul zufolge kam der Verkauf sechs Monate nach der Erteilung des Verkaufsmandats an Boschung Global zustande, was seiner Meinung nach den Enthusiasmus der Sammler für das widerspiegelt, was Paul als die grösste private Sammlung deutscher Flugzeuge in der Geschichte betrachtet. «Für mich ist der historische Charakter des Verkaufs von Hangar 10 von grösster Bedeutung», sagt er.