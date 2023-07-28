مجموعة الطائرات الشهيرة تغير ملكيتها بفضل بوشونج جلوبال‏

SARNEN, OW, SWITZERLAND, July 28, 2023/EINPresswire.com/ -- تُعد شركة بوشونج جلوبال (Boschung Global) التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم المتخصصة في أعمال الوساطة الخاصة بالطائرات القديمة والطائرات الحربية، وذاع صيتها في الآونة الأخيرة تحديدًا بسبب عملها في البحث عن أماكن وجود عدد كبير من طائرات الشركة السابقة "ميسرشميست" في فيلم "باتل أوف بريتن" والذي يعني بالعربية «معركة بريطانيا». فخبرتها في بيع الطائرات لمالكين جدد ليست فقط بسبب معرفتها الواسعة بالسوق؛ بل يرجع ذلك بشكل كبير إلى شغفها بهذه الآلات المميزة - فمؤسس الشركة وصاحب الرؤية "بول بوشونغ" هو نفسه طيار بارع ومالك لطائرة حربية.

وأي شخص مهتم بتاريخ الطيران سيكون على دراية بالمجموعة الرائعة التي جمعتها عائلة "شولكه" في جزيرة يوزدوم بألمانيا. هذه المجموعة التي تحمل اسم "حظيرة الطائرات 10" ضمت طائرات من الحرب العالمية الثانية - وخاصة المقاتلات؛ حيث مثلت هذه الطائرات جميع المقاتلات الرئيسية التي خاضت الحرب الجوية على أوروبا وروسيا، ومن بينها مقاتلات سبتفاير البريطانية، وموستانج الأمريكية وياكوفليف السوفيتية. ولكن مقاتلات "لوفتفافه" هي التي شغلت الكثيرين، فقد كانت هي الأبرز في هذه المجموعة، حيث توافد الجمهور لمشاهدة تحليق مقاتلات Bf109s وFW190 أثناء عرضها في مناسبات الطيران بين الحين والآخر.

ولكن عقب الخسارة المأساوية التي لحقت بمؤسسها "فولكر شولكه"، وقعت مسؤولية كبيرة على عاتق "أريت شولكه" لإدارة هذا المشروع. سيكون تحمل هذه المشقة في غاية الصعوبة عليها؛ لذا، تواصلت أريت بهدوء مع العاملين في شركة بوشونج جلوبال. ولأنها تعلم أنهم جديرين بالثقة التي تضمن رعاية أعمال العائلة بشكل جيد في ظل ملكية جديدة مأمولة، فهي واثقة من أن سمعة الشركة ستمكنها من العثور على أمناء جديرين بالثقة يحافظون على الطائرات التي يقومون بدور الوسيط في أعمالها.

فكرت السيدة "أريت" مليًا في هذا القرار وقالت: "إن مشروع «حظيرة الطائرات 10» مشروع قريب من قلبي. فقد لعب هذا المشروع دورًا مهمًا جدًا في حياتي وحياة عائلتي بأكملها لسنوات عديدة. ولكن حان الوقت للانتهاء من هذه المجموعة من أجل المضي قدمًا".

لقد ارتقى فريق بوشونج جلوبال إلى مستوى التحدي الذي وضعته السيدة "أريت"، مما جعل تحقيق الهدف المأمول ببيع هذه المجموعة كحزمة واحدة أكثر صعوبة - ليس فقط الطائرات، ولكن المتحف وحظائر الطائرات والمرافق المرتبطة بها. لم يكن من المقرر بيع المجموعة مجزأة وتوزيعها في جميع أنحاء العالم إذا كان ذلك ممكنًا. ولكن بعد أشهر من العمل المتفاني، أدركت شركة بوشونج جلوبال أنه يتعين عليهم العثور على مالك جديد يحترم إرث "عائلة شولكه" ويستمر في تشغيل مشروع "حظيرة الطائرات 10" تقديرًا للطيارين الذي قاتلوا -وغالبًا ما ماتوا- من أجل بلدهم.

وقد كُللت جهود بوشونج جلوبال الدؤوبة في النهاية ببيع هذه المجموعة لرجل الأعمال كارل إف غريمينجر المقيم في مدينة "ميونيخ"، وهو بالفعل مالك لشركة لوفت راوم زوود "LUFTRAUM SÜD"، وهي مجموعة طيران رائعة بعضها معروض في حظيرة الطائرات المبنية حديثًا في مدينة "آلن". فكان مشروع "حظيرة الطائرات 10" يحظى بأهمية خاصة لدى السيد "كارل" الذي صرح قائلاً: "من المهم جدًا بالنسبة لي أن أحافظ على المجموعة الألمانية مع بعضها بأكملها". لذا، قرر إبقاء هذا المتحف الفريد الخاص بالطيران في مكانه الأصلي، إلا أنه يفكر في تغيير اسمه إلى لوفت راوم نورد "LUFTRAUM NORD". فهو يرى أنه من الممكن أن يحدث تعاون إيجابي بين المجموعة الموجودة في جزيرة "يوزدوم" ومتحفه الحالي الموجود في مدينة "آلن" المفتوحين حاليًا للجمهور.

وقد استفاد فريق بوشونج جلوبال المحترف مرة أخرى من سنوات خبراتهم وسمعتهم الطيبة لتحقيق أفضل نتيجة ليس فقط للبائع والمشتري، ولكن أيضًا لمستقبل عدد كبير من كنوز الطيران.

وقد علقت "أريت شولكه" على هذه النتيجة التي تم التوصل إليها قائلة "إنه ليسعدني أن أجد في كارل غريمينجر مستثمرًا يقدر الإنجاز الذي تم تحقيقه من وراء هذه المجموعة وهذه الحظيرة، فهو يساعدنا في تحويل الحلم إلى حقيقة."

وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة كانت دائمًا جهودًا جماعية، إلا أن "بول بوشونج" كان القوة المحفزة لصفقة المبيعات. يقول بول: "لقد كان هذا التفويض مميزًا للغاية، فقد شكل تحديًا لنا لإيجاد طريقة جديدة للحفاظ على هذه المجموعة التي لا تتكرر في العمر وتضم كنزًا دفينًا من الطائرات الألمانية النادرة". فهو يؤكد بشدة على أن عملية البيع جذبت العملاء من جميع أنحاء العالم، كما أن جميع الطائرات صنعت اهتمامًا هائلاً، ولكن امتثالاً لرغبات المالك السابق، قررت بوشونج جلوبال اتباع استراتيجية تقوم على بيع المجموعة بكاملها. وفقًا لتصريح "بول"، فقد جاءت عملية البيع بعد ستة أشهر من منح شركة بوشونج جلوبال تفويضًا للمبيعات قال عنه بأنه يعبر عن حماسة جامعي الطائرات لما يعتبره "بول" أكبر مجموعة متميزة من الطائرات "الألمانية" في التاريخ. كما صرح قائلاً: "إن الطبيعة التاريخية لبيع حظيرة الطائرات 10 من أبرز الأشياء الجديرة بالاهتمام".