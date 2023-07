Una famosa collezione di velivoli cambia proprietario grazie a Boschung Global

SARNEN, OW, SWITZERLAND, July 28, 2023/EINPresswire.com/ -- Boschung Global, con sede in Svizzera, è una delle maggiori società mondiali nell’intermediazione di velivoli d’epoca e militari (warbird). Di recente, il suo nome è divenuto particolarmente noto per gli sforzi che la società ha profuso nel vendere un ampio numero di Messerschmitt utilizzati nel film «I lunghi giorni delle aquile» (titolo originale: Battle of Britain). La loro competenza nel trovare nuovi acquirenti per i velivoli non dipende solo dalla vasta conoscenza del mercato che li contraddistingue; è dovuta in larga misura alla loro passione per questi velivoli iconici, essendo il fondatore della società e visionario Paul Boschung un esperto pilota e proprietario egli stesso di velivoli militari.

Chiunque sia interessato alla storia dell'aviazione avrà sentito parlare della splendida collezione messa insieme dalla famiglia Schülke a Usedom, Germania. Denominata semplicemente ‘Hangar 10’, la collezione in questione si è concentrata principalmente sui velivoli della Seconda Guerra Mondiale, in particolare sui caccia. Erano i velivoli di tutti i maggiori combattenti che si contendevano la vittoria nella guerra aerea sopra i cieli di Europa e Russia e comprendevano lo Spitfire britannico, il Mustang americano e lo Yakovlev sovietico. Ma l’attenzione dei più era attirata dai velivoli della Luftwaffe, con la folla che si accalcava per assistere al reboante sfrecciare sopra le teste dei Bf109 e degli FW190 nelle esibizioni durante le occasionali manifestazioni aeree.

Tuttavia, in seguito alla tragica scomparsa del suo fondatore Volker Schülke, l’enorme responsabilità della gestione dell’impresa è ricaduta sulle spalle di Arite Schülke. Reputandolo un impegno troppo oneroso, Arite si è rivolta con fiducia al team di Boschung Global, poiché sapeva di poter contare sul fatto che il lavoro di una vita della famiglia sarebbe stato custodito al meglio con i nuovi proprietari, fiduciosa nella reputazione della società di saper trovare dei custodi idonei per i velivoli da essi intermediati.

Arite riflette sulla decisione: “Hangar 10 è un progetto a me molto caro. Per diversi anni ha svolto un ruolo molto importante nella mia vita e in quella di tutta la mia famiglia. Ma ora è arrivato per me il momento di chiudere questo capitolo e di andare avanti”.

Il team di Boschung Global ha accolto la sfida lanciata da Arite e resa ancor più difficoltosa dal fatto che l’obiettivo consisteva nel vendere l’intera collezione come pacchetto unico, non solo i velivoli, ma anche il museo, gli hangar e le strutture correlate. Se mai fosse stato possibile, la collezione non doveva essere venduta pezzo per pezzo e dispersa in tutto il mondo. Sono seguiti mesi di lavoro mirato per Boschung Global, che sapeva di dover trovare un nuovo proprietario che rispettasse l'eredità di Schülke e continuasse a gestire Hangar 10 quale tributo agli aviatori e alle aviatrici che hanno combattuto e spesso sono morti per il proprio Paese.

Gli sforzi instancabili di Boschung Global alla fine sono stati premiati, quando la società è riuscita a concludere la vendita con l’imprenditore di Monaco di Baviera, Karl F. Grimminger, già proprietario di ‘LUFTRAUM SÜD’, un’imponente collezione di velivoli alcuni dei quali sono esibiti nel suo hangar di Aalen di recente costruzione. Hangar 10 ha rivestito un particolare interesse per Karl, che ha dichiarato: “per me è molto importante mantenere unita la collezione tedesca, nella sua totalità”. Egli ha deciso, quindi, di portare avanti questo museo dell'aviazione unico nel suo genere presso la sua sede originaria, ma sta valutando di cambiarne il nome in ‘LUFTRAUM NORD’. Secondo Karl, possono verificarsi delle sinergie positive tra la collezione di Usedom e il museo esistente ad Aalen, ora aperti entrambi al pubblico.

Ancora una volta, l’equipe di professionisti di Boschung Global ha fatto buon uso dei propri anni di esperienza e di buona reputazione per garantire il risultato migliore non solo per il venditore e l’acquirente, ma anche per il futuro di un gran numero di tesori dell’aviazione.

Arite Schülke commenta tale risultato: “Sono felice che in Karl Grimminger sia stato trovato un investitore che apprezza i risultati sottesi alla collezione e all’hangar e che permette al “sogno” di continuare a vivere”.

Nonostante il lavoro di squadra, Paul Boschung è stato l’elemento trainante dell’operazione di vendita. “Questo incarico è stato davvero speciale, ci ha sfidato a trovare un nuovo modo di preservare una collezione unica che vanta uno scrigno di velivoli tedeschi rari”, afferma Paul. Egli sottolinea con forza come la vendita abbia attirato clienti da tutto il mondo e come tutti i velivoli abbiano generato un enorme interesse, ma, in ottemperanza al desiderio del precedente proprietario, Boschung Global ha deciso di perseguire la strategia di vendere la collezione in un unico pacchetto. In base alle dichiarazioni di Paul, la vendita è avvenuta sei mesi dopo il conferimento del mandato di vendita a Boschung Global, il che, afferma Paul, riflette l’entusiasmo dei collezionisti per quella che Paul considera la più grande collezione privata di velivoli tedeschi della storia. “Di maggior rilievo, per me, è stata la memorabile vendita di Hangar 10”, sostiene Paul.