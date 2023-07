Une célèbre collection d'avions trouve un nouveau propriétaire grâce à Boschung Global

SARNEN, OW, SWITZERLAND, July 28, 2023/EINPresswire.com/ -- Basée en Suisse, la société Boschung Global fait partie des leaders mondiaux dans le domaine du courtage d'avions de collection et d'avions militaires historiques (warbirds). Elle s'est particulièrement fait connaitre récemment pour avoir permis à un grand nombre de Messerschmitts utilisés dans le film «La Bataille d'Angleterre» (titre original: Battle of Britain) de trouver preneur. Son savoir-faire ne repose pas uniquement sur sa connaissance approfondie du marché, son intérêt marqué pour ces machines emblématiques s'explique aussi en grande partie par le fait que le fondateur de la société et visionnaire Paul Boschung est lui-même un pilote accompli et un propriétaire d'avions militaires historiques.

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire de l'aviation connaissent la remarquable collection constituée par la famille Schülke à Usedom, en Allemagne. Baptisée simplement «Hangar 10», elle se concentre sur les appareils de la Seconde Guerre mondiale, en particulier les avions de chasse. Il s'agit des avions des principaux belligérants qui se sont affrontés dans les combats aériens au-dessus de l'Europe et de la Russie, et qui comprenaient le Spitfire anglais, le Mustang américain et le Yakovlev soviétique. Mais pour beaucoup, ce sont les appareils de la Luftwaffe qui sont les plus symboliques, les spectateurs se pressant pour admirer les Bf109 et les FW190 vrombir au-dessus de leur tête à l'occasion de manifestations aériennes.

Cependant, à la suite de la disparition tragique de son fondateur, Volker Schülke, I'immense responsabilité de la gestion de l'entreprise a été dévolue à son épouse, Arite Schülke. Celle-ci s'est rendu compte que cette tâche était trop lourde pour elle; elle s'est donc adressée en toute discrétion aux collaborateurs de Boschung Global, les sachant dignes de confiance pour s'assurer que l'oeuvre familiale de toute une vie soit transmise à un repreneur qui soit à même de la conserver.

Voici comment elle explique sa décision: «Hangar 10 a toujours été cher à mon cœur, il a joué un rôle très important pour moi ainsi que pour toute ma famille depuis de nombreuses années cependant, pour moi, il est désormais temps de clore ce chapitre afin d'aller de l'avant « .

L'équipe de Boschung Global a relevé le défi lancé par Arite Schülke, un challenge d'autant plus difficile que l'objectif était de vendre la collection en un seul bloc, à savoir non seulement les avions, mais aussi Je musée, les hangars et les installations y relatives. La collection ne devait pas, dans la mesure du possible, être vendue au coup par coup et dispersée à travers le monde. Des mois de travail assidu ont suivi, Boschung Global ayant conscience qư'elle devait trouver un nouveau propriétaire qui respecte l'héritage des Schülke et continue à valoriser la collection Hangar 10 en hommage aux aviateurs et aviatrices qui ont combattu et qui sont souvent morts pour leur pays.

Les efforts inlassables de Boschung Global ont finalement été récompensés par l'obtention de la signature de Karl F, Grimminger, chef d'entreprise munichois, déjà propriétaire de «LUFTRAUM SÚD», une collection impressionnante d'avions, dont certains sont présentés dans son nouveau hangar à Aalen. Hangar 10 a tout particulièrement suscité l'intérêt de celui-ci, qui a déclaré: «ll est très important pour moi de conserver la collection allemande dans son entier». ll a donc décidé de maintenir ce musée aéronautique unique à son emplacement d'origine, mais envisage de le renommer «LUFTRAUM NORD». Selon lui, on peut s'attendre à des synergies positives entre la collection d'Usedom et le musée qu'il possède à Aalen, tous deux étant aujourd'hui accessibles au public.

Une fois encore, l'équipe professionnelle de Boschung Global a mis à profit son expérience et son renom pour obtenir le meilleur résultat non seulement pour le vendeur et l'acheteur, mais aussi pour l'avenir d'un grand nombre de trésors de l'aviation.

Arite Schülke s'est exprimée sur le résultat atteint: «C'est un plaisir pour moi d'avoir trouvé en Karl Grimminger un investisseur qui sait apprécier tout I'accomplissement qui sous-tend la collection et le hangar, et qui donne à ce «rêve» la possibilité de continuer à vivre.»

Bien qu'il s'agisse toujours d'un travail d'équipe, Paul Boschung a été le moteur de la transaction de vente. « Ce mandat était extrêmement spécial et nous demandait de trouver un nouveau moyen de préserver cette collection inédite qui contient un trésor d'avions allemands rares», a déclaré celui-ci. Il a également souligné que la vente a attiré des clients du monde entier et que tous les avions ont suscité un vif intérêt, mais que Boschung Global a néanmoins décidé de poursuivre la stratégie de vente de I'intégralité de la collection, conformément aux souhaits du propriétaire précédent. Toujours selon Paul Boschung, la vente a eu lieu six mois après I'attribution du mandat de vente à Boschung Global, ce qui, selon lui, reflète l’enthousiasme des collectionneurs pour ce qư'il considère comme la plus grande collection privée d'avions allemands de l'histoire. «Pour moi, le plus marquant est avant tout le caractère historique de la vente de Hangar 10», a-t-il ajouté.