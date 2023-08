A2 Global Electronics Startet Neue Umfassende Testdienstleistungen Für Elektronische Bauelemente

ST. PETERSBURG, FLORIDA, UNITED STATES, August 2, 2023/ EINPresswire.com / -- A2 Global Electronics + Solutions , ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen rund um den Vertrieb elektronischer Komponenten, gibt die Einführung einer neuen Reihe umfassender Testdienstleistungen für elektronische Komponenten bekannt . Diese Dienstleistungen wurden entwickelt, um die steigende Nachfrage nach Komponentenvalidierung zu befriedigen und ein Höchstmaß an Qualität für alle elektronischen Komponenten zu gewährleisten.Die neue Reihe von Testangeboten ist für Komponenten verfügbar, die von einer beliebigen Quelle gekauft werden, und umfasst die Authentifizierung von Komponenten, elektrische Tests und value-added services. (Mehrwertdienstleistungen)“Durch die Erweiterung unserer Testmöglichkeiten für elektronische Komponenten, unabhängig davon, ob sie von uns oder einem anderen Anbieter stammen, bekräftigen "wir unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden, sie mit elektronischen Bauteilen höchster Qualität zu beliefern", so Anthony Andriano, CFO und EVP of Operations bei A2 Global.Die Testdienstleistungen von A2 Global werden von einem Team hochqualifizierter Ingenieure durchgeführt, die in den eigenen zertifizierten Labors von A2 Global in St. Petersburg, FL, den Niederlanden und Singapur arbeiten. Mit diesen hochmodernen Einrichtungen und erfahrenen Fachleuten bietet das Unternehmen End-to-End-Testlösungen für Kunden auf der ganzen Welt an und verschafft ihnen so direkten Zugang zu umfassenden Elektronikdienstleistungen und -lösungen, egal wo sie sich befinden.Die Einführung dieser neuen Testdienste stärkt die Position von A2 Global als qualitätsorientierter, vertrauenswürdiger Partner in der Elektronikindustrie weiter."Wir möchten, dass unsere Kunden ein gutes Gefühl bei der Qualität der von ihnen verwendeten Teile haben, damit sie ihre Produkte mit Zuversicht auf den Markt bringen können", sagte Chad Spikes, Vice President, Quality Assurance & Regulatory Compliance bei A2 Global. "Mit unserem neu erweiterten Angebot an Testdienstleistungen geben wir unseren Kunden die Gewissheit, dass ihre Komponenten den höchsten Industriestandards entsprechen, unabhängig davon, wo sie sie gekauft haben."Für weitere Informationen über unsere umfassenden Testdienstleistungen und um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen, besuchen Sie bitte www.A2GlobalElectronics.com ÜBER A2 GLOBAL ELECTRONICSMit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung ist A2 Global Electronics ein zuverlässiger globaler Distributor von elektronischen Komponenten und Lieferkettenlösungen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Japan und Asien. Dank seiner umfassenden globalen Präsenz und seiner branchenführenden Qualitätssicherung und -kontrolle beschafft A2 Global schnell und effizient elektronische Komponenten für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Konsumgüter und andere.