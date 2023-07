Mayflower Entertainment、ホラーパズルアドベンチャーTwin Mind: Power of Love 7月20日アジア版正式リリース

Twin Mind: Power of Love タイトルイメージ (出典:Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love 実際のプレイ画面(出典:Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love 実際のプレイ画面(出典:Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love 実際のプレイ画面(出典:Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love 実際のプレイ画面(出典:Mayflower Entertainment)

凝ったシナリオを基に様々な種類のパズルを楽しめる、脱出ゲームスタイルのカジュアルパズルアドベンチャー

EUNPYEONG-GU, SEOUL, KOREA, July 25, 2023/ EINPresswire.com / -- ゲームパブリッシング会社Mayflower Entertainment(CEO Eric Youm)は本日、「Domini Games」が開発したパズルアドベンチャーゲーム「Twin Mind: Power of Love」のPCアジア版をSteamより来たる7月20日、正式にリリースすると発表した。2010年カジュアルゲームの開発を始めた「Do Games」は、アメリカの有名カジュアルゲームパブリッシャー「Big Fish Games」のパートナー企業だ。開発を手がけたゲームのほとんどは、「Big Fish Games」からリリースされたゲームの中でも高い評価を受けている。特にPCやモバイルなど、様々なプラットフォームに対応するゲームを開発し、世界中のユーザーに向けて凝ったシナリオを基に創意工夫を凝らしたゲームを披露している。これまでCity Legends、Myth or Realityなど、様々なシリーズのゲームを50個以上開発し、リリースしてきた。「Twin Mind: Power of Love」でプレイヤーは双子の探偵であるランドールとエリナーを交互にプレイしつつ、真昼に起きた拉致事件の真相を調査する。フォレンジックの専門家のランドールと直感と不思議なチカラをもっているエリナーを通じて知恵を発揮しながら事件を解決することが出来る。このゲームは、凝ったシナリオを基にまるで映画の主人公になった気分を味わえ、数々のパズルを解いていく脱出ゲーム風の密室脱出、いろんな登場人物と会話しながらスリルと面白さを満喫できる。また、メインゲームにボーナスチャプターが付いたお得なコレクターズエディションとなっている。Mayflower Entertainmentの関係者は、「本格的な夏が始まる今が、スリルと面白さを同時に味わえるパズルアドベンチャーゲーム『Twin Mind: Power of Love』がプレイヤーにハラハラするスリルと知的刺激を同時に与えられると期待している」と述べた。一方、Mayflower Entertainmentは、「Do Games」と戦略的パートナーシップを提携し、ほとんどの作品をモバイルまたはPCバージョンでアジア市場に披露していく計画だ。

