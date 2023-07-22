ثلاث شركات ناشئة في لبنان تفوز بالتمويل الأساسي خلال يوم الحدث الاستثماري من برنامج جسور للشركات الناشئة الرابع

صورة جماعية من جسور Startup Roadshow 4 Beirut Demo Day Event الحكام يقدمون ملاحظاتهم للشركات الناشئة خلال يوم جسور Startup Roadshow 4 Beirut Demo Day شعار جسور

بعد منافسة شرسة، ظهرت ثلاث شركات ناشئة مقرها لبنان كالفائزين، متفوقة على 77 شركة ناشئة أخرى شاركت في المسابقة.

هناك العديد من عناصر النجاح؛ ولكن عنصرين يبرزان أمامي كجوهر أساسي لجسور. الأول هو التفاؤل الدائم. الثاني هو ما نطلق عليه في جسور "التأثير المضاعف"” — الدكتورة أليكساندرا تشين

بيروت, لبنان, July 22, 2023/ EINPresswire.com / -- ستة أشهر بعد إطلاقها في الأردن ولبنان، تنتهي برنامج جسور للشركات الناشئة 4 بيوم الحدث الاستثماري في بيروت، حيث تنافس عشر شركات ناشئة من سوريا ولبنان على المراكز الثلاثة الأولى. تعد هذه المسابقة الإصدار الرابع لبرنامج جسور بالتعاون مع سبارك، وتُعد أكبر وأكثر مسابقة تطورًا لجسور حتى الآن.شهدت اللجنة التحكيمية والمستثمرين وحاضنات الأعمال والمسرّعات الإقليمية عروض العشرة المتأهلين، الذين تنافسوا على جوائز الأموال البذرية. ثلاثة رواد أعمال وشركات طموحة من لبنان وسوريا تمكنوا من الظهور كأفضل الفائزين.حضر أكثر من 80 فردًا من الجمهور الشركات الناشئة والمستثمرين وحاضنات الأعمال الإقليمية وممثلين عن المسرّعات وخبراء الصناعة من القطاعين الخاص والعام في يوم الحدث الاستثماري الذي أقيم في 6 يوليو في بيروت.بدأ الحدث بعزف النشيد الوطني اللبناني، تلاه الكلمات الافتتاحية للدكتورة أليكساندرا تشين، وكيلة جسور والمديرة التنفيذية المؤقتة، التي قدمت جسور ومعتقداتنا في دعم رواد الأعمال الصاعدين؛ وكذلك زينة أبو دلبوح، رئيسة ريادة الأعمال في جسور ، التي ألقت الضوء على تأثير المشروع في حياة الآلاف في لبنان والأردن.وقالت الدكتورة أليكساندرا تشين: "هناك العديد من عناصر النجاح؛ ولكن عنصرين يبرزان أمامي كجوهر أساسي لجسور. الأول هو التفاؤل الدائم. الثاني هو ما نطلق عليه في جسور "التأثير المضاعف" وهو اعتقادنا أن كل طالب ومعلم ووالد وعالم ورائد أعمال نعمل معهم هم محفز قوي للتغيير في عائلتهم ومجتمعهم وبلدهم وجيلهم، إذا استثمرنا هذا الإمكانات بالشكل الصحيح".رحلة برنامج جسور للشركات الناشئة 4بدأت برنامج جسور للشركات الناشئة 4، التي حصلت على تمويل مشترك من سبارك والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة عبد العزيز الغرير، في الطبعة الرابعة في نهاية عام 2022. شهدت البرنامج سلسلة من الهاكاثونات الشخصية التي عقدت في الأردن ولبنان، مع التركيز بشكل خاص على مدن إربد وعمان وطرابلس وبيروت. اجتمع أكثر من 263 رائد أعمال طموح من سوريا والأردن وفلسطين ولبنان في هذه الهاكاثونات لاكتساب المعرفة والتواصل والحصول على التوجيه والمرافقة القيمة في إنشاء وتوسيع أعمالهم الخاصة. شمل التدريب مجموعة متنوعة من المجالات مثل تطوير المنتج والتطبيقات والنمذجة المالية والتنبؤ، والمبيعات والتسويق الرقمي، والتسجيل القانوني، وتقديم العروض للمستثمرين.بعد الهاكاثونات، تم اختيار أفضل 85 فريقًا من البلدين للدخول في مرحلة الحضانة في البرنامج، حيث تلقوا تدريبًا وإرشادًا متخصصًا. كانت هذه المرحلة حجر الزاوية الحاسم للعديد من الرواد الشباب، وخاصةً أولئك القادمين من المجتمعات المهمشة، حيث بدؤوا رحلتهم الريادية لأول مرة. كما قدمت لهم فرصًا للتفاعل مع المستثمرين والشركاء المحتملين. خلال هذا البرنامج، استفاد المشاركون من أكثر من 670 ساعة من جلسات التدريب الشاملة، التي شملت أدوات التكنولوجيا والمرافقة.في 6 يوليو 2023، شهدت لجنة الحكام عروض الأعمال الخاصة بأفضل 10 فرق، وقد منحوا جوائز نقدية لثلاثة فرق متميزة بشكل استثنائي. حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 7000 دولار، بينما حصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 5000 دولار، والفريق الفائز بالمركز الثالث على 3000 دولار.وقالت زينة أبو دلبوح، رئيسة ريادة الأعمال في جسور: "ما نشهده اليوم هو نتيجة عملية شارك فيها أكثر من 175 مدربًا ومرشدًا ومقدم خدمة وعضو فريق."نحن نهنئ الفرق الفائزة، إكسوتيك (المركز الأول)، ليبر (المركز الثاني)، وإجت الكهربا (المركز الثالث)، على تفانيهم الاستثنائي وجهودهم الملحوظة في تحقيق نجاح أعمالهم. نحن نثني على عزمهم على تجاوز التوقعات من أجل تحقيق أهدافهم. كما نهنئ جميع الفرق التي وصلت إلى هذه المرحلة الهامة، مُقدّرين عملهم الجاد ونموهم السريع والتطور الرائع الذي تجلى في هذه الرحلة التحويلية. بالإضافة إلى ذلك، نهنئ شركتي Rollercoaster Edu وإجت الكهربا لفوزهما بأعلى جائزتين في جائزة الرواد العلميين المبتكرين التي منحتها الجمعية السورية للبحوث العلمية.نحن فخورون بنجاح برنامج جسور للشركات الناشئة 4 في تمكين رواد الأعمال من سوريا والأردن وفلسطين ولبنان لتحويل أفكارهم إلى واقع. نعبر عن خالص شكرنا للقضاة الموقرين، أسمهان زين وفوزي رحال ومحمد معاوية، على إسهاماتهم القيمة وملاحظاتهم التي قدموها للجمهور والمشاركين. كما نمدّد شكرنا الخاص أيضًا لأعضائنا في الجلسة، زكية كرم، مستثمرة ملاك في شركة آي إم كابيتال ومؤسسة والمدير العام لشركة دون تيليكوم، رشا منّة، المدير العام لشركة فلات6لابس الأردن، ودانية إسماعيل، مؤسسة جسور وعضو مجلس الإدارة، على نقاشهم في الجلسة حول "تمويل المشروعات بعد فترة الحضانة" والذي كان له قيمة كبيرة. نود أن نعترف بالشراكة المستمرة مع سبارك، التي مكّنتنا من تحويل الأفكار إلى واقع منذ عام 2018، ولذلك نشعر بالامتنان الكبير.

Startup Roadshow 4 Beirut Demo Day البث المباشر