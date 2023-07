En remportant 3 awards, DelphianLogic réalise des débuts remarqués lors de la 35e édition des Prix APEX, en 2023

DelphianLogic confirme son expertise dans le domaine du Learning et du développement professionnel en remportant des distinctions prestigieuses lors de la 35e édition annuelle des Prix APEX, en 2023.

PARIS, FRANCE, July 19, 2023/EINPresswire.com/ -- DelphianLogic, acteur de premier plan de solutions d'apprentissage innovantes, se distingue à nouveau en remportant trois prix prestigieux, aux côtés de ses Clients Schindler group, F. Hoffmann-La Roche AG, et Zurich Insurance, lors de la 35e édition annuelle des Prix APEX, en 2023.

Le travail exceptionnel de l'entreprise dans les domaines du Learning et du développement professionnel a été reconnu dans plusieurs categories.

Les prix ont été annoncés le 14 juillet 2023.

La liste des récompensés sur: https://apexawards.com/winners-2023.

Voici un aperçu des projets DelphianLogic récompensés:

1.GRAND AWARD

Campaigns, Programs & Plans category

DelphianLogic et le groupe Schindler ont remporté le prestigieux Grand Award pour leur collaboration remarquable sur l'Académie du Marketing Digital.

Ce programme complet a établi et a mis en œuvre un modèle pour la création d'une académie de marketing digital interne couronnée de succès, pour tous les employés de Schindler dans le monde. L'académie offre aux employés du groupe Schindler l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences et de se diversifier dans le domaine du marketing digital.

2.AWARDS OF EXCELLENCE

2.1 Electronic Media - Education & Training category

DelphianLogic, en partenariat avec F. Hoffmann-La Roche AG, a reçu le Prix d'Excellence pour son exceptionnelle solution en ligne innovante basée sur jeu d'apprentissage, et inspirée de l’univers Hungry Birds.

Le jeu a mis en oeuvre avec succès les principes de l'apprentissage expérientiel.

Par rapport à la version précédente de cette formation, les nouveaux entrants chez Roche Molecular Diagnostics (RMD) ont pu comprendre et s’approprier beaucoup plus rapidement la ligne rouge du processus de développement de produits très critique de l'entreprise

2.2 Campaigns, Programs & Plans - Education & Training category

DelphianLogic, en collaboration avec Zurich Insurance, a été honoré du Prix d'Excellence pour le design et le développement du Business Interruption Foundation Training.

Ce programme d'apprentissage mixte est unique. Il est basé sur le microlearning qui combine différentes stratégies d'apprentissage. La formation elle même comprend des vidéos animées, des présentations de scénarios basées sur l'audio, des modules de microlearning multimédia et des pages web interactives. Ce programme intègre des éléments interactifs et immersifs, garantissant une expérience d'apprentissage hautement efficace et efficiente pour les employés de Zurich Insurance.

"Nous sommes à la fois humble et ravis de recevoir nos trois prestigieux Apex Awards dès notre première participation.

Ces récompenses renforcent notre engagement à créer des impacts tangibles et durables pour nos clients et partenaires." - Saurabh Ganguli, Co-fondateur et PDG de DelphianLogic

Les Apex Awards, connus pour attirer des candidatures exceptionnelles, ont récompensé DelphianLogic parmi l'élite de l'industrie. DelphianLogic est ainsi reconnu en tant que l'un des 100 grands gagnants du prix parmi plus de 1 100 candidatures 2023.

Les APEX awards sont attribués par un jury d'experts qui évaluent les candidatures en fonction de critères tels que la conception graphique, le contenu éditorial, l'efficacité globale de la communication et l'excellence.

Ces juges sont des professionnels chevronnés, y compris des experts de l'industrie, des communicants expérimentés et des executives renommés, qui apportent leur expertise et leur regard avisé au processus d'évaluation.

À propos de DelphianLogic:

Le monde entier fonctionne avec le SMART. Mais nous sommes à la recherche du SMARTER.

Pour tout ce qui concerne le Learning, plus simple, et plus avancé. Pour repousser les limites des solutions d'apprentissage efficaces et les transformer en solutions exceptionnelles.

Pour cette étincelle qui fait de nous une société primée de solutions d'apprentissage et un partenaire pour les organisations mondiales. Pour la solution offrant le plus d’impact.

Vous avez des besoins variés. Nous avons des solutions variées.

Des LEARNING EXPERIENCES pour vous aider à proposer des programmes et des interventions d'apprentissage qui s'engagent, racontent une histoire et laissent une impression durable.

Du MANAGED LEARNING SERVICES pour vous aider à étendre votre capacité et vos compétences en matière de formation. Vous donnerez vie à votre vision et à vos stratégies de formation à moyen et long terme.

DelphianLogic c’est aussi une base clients de plus de 40 clients Fortune/Global, plus de 1 800 projets réussis, une équipe de +300 experts, et une réelle reconnaissance par l'industrie des résultats que nous obtenons, illustrée au travers des nombreux Awards remportés.