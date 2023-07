Simpo.ee virtuaaltuurid koguvad populaarsust klientide seas

3D tuurid virtuaaltuur 3d tuur

Salesfunnel.works käivitas uue 3D virtuaaltuuride ja kinnisvara pildistamise teenuse Simpo.ee.

Kinnisvara 3D virtuaaltuuride turg kasvab iga-aastaselt ca. 31% aastas, hinnanguliselt ennustatakse virtuaaltuuride turumahuks aastaks 2030 kuni 6.5 miljardit dollarit aastas.” — Andres Seeman

TALLINN LINN, HARJUMAA, ESTONIA, July 25, 2023/ EINPresswire.com / -- Salesfunnel.works käivitas juuni alguses virtuaaltuuride tegemise teenuse Simpo.ee, mille eesmärgiks on aidata klientidel säästa kulusid ning tõsta sissetulevate päringute kvaliteeti."Simpo.ee virtuaaltuur lihtsaim viis kinnisvara tutvustamiseks, lisateenusena tehakse juurde kinnisvara pildistamine ja antakse kaasa korruseplaanid ehk kõik see, millega saab kokku panna korraliku müügikuulutuse või oma pakkumise veebilehel", ütles Andres Seeman.Esimese kahe kuuga on tehtud pea 20 virtuaaltuuri peamiselt väljaspoolt Harjumaad ning seda just majutusasutustele, kellel on pidavalt vaja tagada oma ruumide maksimaalne välja üürimine. "Oleme teinud erinevate ettevõte müügijuhtidele täiesti tasuta 3D virtuaaltuuri nende ruumidest, mida nad saavad proovida.", kommenteeris Andres Seeman, "See 100% kohustustevaba pakkumine on töödanud väga hästi ning kliendid on kvaliteediga rahul. Hiljem oleme neid veel üllatanud tasuta kinnisvarafotodega, mis läheb inimesetele väga hästi peale, ning siis tullakse tellima virtuaaltuure juba oma järgmistele kinnisvaraobjektidele".3D tuur võiksid teha ettevõtted, kes investeerivad igakuiselt tasulistesse Google reklaamidesse ja SEO-sse, et maksimaalselt saavutada oma turundusinvesteeringutele tasuvus. Kinnisvara fotograaf tehtud pildid võivad jätta hea esmamulje, aga kui külastaja kohale jõuab, siis võib üldpilt olla hoopis teine. Virtuaaltuur loob broneerijale konkreetse ootuse, mida ta oma raha eest saab, sest pettumuse valmistamine paneb inimesed kirjutama negatiivset tagasisidet, mis omakorda võib eemale lükata potensiaaliseid kliente ja toob kaasa broneeringute ning rahavoogude kao.Turundusjuhid võiksid kaaluda 360 tuuri tegemisest oma tootmisruumidest näiteks eksportimise puhul, et anda välisturgude potensiaalsete ostjate seas kindlustunnet tehase olemasolust ilma vajaduseta tulla Eestisse kohale. Tootmisruumide virtuaaltuur on turundusplaani osa, et ostujuhid saaksid ülevaate väga spetsiifilistest tootmisliinidest, mis määravad ära pudelikaelad tootmises ja/või saavad määravaks partneri valikul."Maandumislehel oleva tootmise 3D tuuri ülesanne on veenda külastajaid ja maksimaalselt alla tuua päringute omandamiskulusid. Juhul kui Sul on igakuine turunduseelarve tasuliste digikampaaniate tegemiseks, siis ekspordimüügijuht saab aru, et eesmärk ei ole saada klikke välisturgudelt, vaid pöörata võimalikult palju huvilisi maksavateks klientideks.", kommenteeris Andres SeemanSalesfunnel.works pakub oma klientidele järgmiseid teenuseid turgudele sisenemiseks ning turuosa suurendamiseks: growth hacking, B2B turundusteenused ning videoturunduse täislahendus müügijuhtidele.