Hea domeeni nimi Kombo.ee tuli müügile

Salesfunnel.works paiskab müüki domeeni nime Kombo.ee

KOMBO.EE on suurepärane domeeni nimi, kui Sul on pakkuda klientidele tugev väärtuspakkumine koos mitme toote või teenusega. Hästi meeldejääv ja bränditav nimi.” — Andres Seeman

TALLINN, INTERNATIONAL LOCATIONS, ESTONIA, July 18, 2023/ EINPresswire.com / -- Salesfunnel.works paiskab müüki domeeni nime Kombo.ee. Esmaklassiline domeeni nimi nagu Kombo.ee aitab Sinu ettevõttel saavutada kohese kaubamärgi äratundmise ja vähendada oluliselt turunduskulusid."Kombo.ee on hea domeeni nimi , kui Sul on pakkuda klientidele tugev väärtuspakkumine koos mitme toote või teenusega. Kui Sina ei investeeri oma brändi, siis seda teevad Sinu konkurendid, " kommenteeris Andres Seeman, "hästi meeldejääv ja bränditav nimi, mis kõlab hästi nii visiitkaartidel kui ka trükituna toodetel."Domeeninime valimine on sarnane firmale nime valimisega – see nõuab valimist ja otsustamist, sest selleks saab pikaks ajaks sinu idenditeet veebis, ning mis määrab ära Sinu teenuste või toodete positsioneerimise tarbija mälus. Peamine eesmärk seejuures on leida kõlav ja selge nimetus, mida on lihtne isegi telefonitsi öelda. Müüa domeen , mis toetab tugeva väärtuspakkumisega mitme teenuse või toote kombo müügiks."Kui Sina ei investeeri oma brändi, siis seda teevad Sinu konkurendid", ütles Andres Seeman, "lühikesi 3, 4 või 5 tähemärgiga vaba domeeninime, millel on hea kõla ja sisu, on aina raskem leida."Salesfunnel.works, on konsultatsiooni- ja turundusfirma , mille peamisteks tegevusteks on aidata oma klientidel laieneda välisturgudel, suurendada oma turuosasid ning growth hackingu teenused.