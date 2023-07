Une nouvelle maniere d'apprendre l'anglais avec LADO International Institute

Lado International logo WHS Lado Students CEO LADO INTERNATIONAL INSTITUTE

L'Institut international LADO : une expérience d'apprentissage de l'anglais hors du commun.

FAIRFAX, VIRGINIA, UNITED STATES, July 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Lado International Institute , leader de l'enseignement de l'anglais en langue seconde, annonce le lancement de sa nouvelle session intensive d'anglais. Du 28 juin au 24 juillet 2023, une opportunité est offerte aux étudiants d'améliorer leur anglais tout en découvrant une expérience culturelle enrichissante. Le calendrier de 2024 est prêt à être publié.Lors de l'excursion mensuelle du jeudi 29 juin 2023, les élèves de LADO ont eu l'occasion de découvrir les monuments, attractions touristiques et sites historiques de Washington DC, renforçant ainsi leurs compétences linguistiques et favorisant les échanges interculturels. De la visite du Capitole à l'exploration de la Maison Blanche et du Lincoln Memorial, en passant par la découverte du Smithsonian Institution, une expérience éducative immersive a connecté les étudiants à la richesse culturelle et historique de la capitale nationale.L'institut accueille chaleureusement les étudiants dès le premier jour de cours en proposant une routine d’accueil comprenant un petit-déjeuner varié ainsi qu’un déjeuner accompagné de pizzas. Dans un cadre moderne et spacieux à Fairfax, en Virginie, l'institut offre un environnement propice à l'apprentissage, avec des installations de qualité et un parking gratuit pour les étudiants. Une équipe pédagogique hautement qualifiée assure des cours d'anglais de la plus haute qualité.La méthodologie unique de LADO, axée sur la compréhension de la grammaire anglaise, permet aux étudiants de tous les niveaux de progresser rapidement. Les programmes intensifs et semi-intensifs proposés par LADO sont adaptés aux besoins de chacun, qu'ils souhaitent améliorer leur anglais général ou se préparer aux examens tels que le TOEFL et l'IELTS. Des programmes de préparation professionnelle, tels que le TEFL, sont également disponibles pour ceux qui aspirent à devenir professeur. Des cours particuliers sont également proposés en complément des programmes.LADO comprend également les défis liés aux demandes de visa F-1. Pour chaque étudiant, un soutien complet est offert tout au long du processus de demande, que ce soit pour une demande de visa dans leur pays d'origine ou un changement de statut sur le territoire américain. L'équipe d'admission de LADO est hautement qualifiée et fournit des conseils et une assistance personnalisée à chaque étape.Découvrez comment les étudiants se préparent à ouvrir de nouvelles portes sur le monde grâce à l'enseignement de l'anglais de qualité de LADO.