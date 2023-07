top 10 bảng giá may đồng phục công sở tại xưởng ở tphcm uy tín

Bảng báo giá may đồng phục mới nhất từ DONY Đồng Phục DONY Báo giá mới nhất hiện nay Giá bên xưởng may DONY mới nhất về may mặc

Bạn đang muốn tìm một công ty may đồng phục công sở tại TPHCM nhưng không biết đơn vị nào uy tín, chất lượng và có chi phí phải chăng.

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, July 17, 2023/ EINPresswire.com / -- Các công ty dù lớn hay nhỏ thì đều cần phải giữ gìn và luôn chăm chút cho hình ảnh của mình trước mọi người. Và một trong những cách thức đơn giản luôn được áp dụng hiệu quả đó là những bộ đồng phục công sở.Xưởng may Dony: Hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên may, in, thêu đồng phụcĐiểm mạnh:+ Giá gốc ngay từ xưởng tiết kiệm 20% chi phí cho doanh nghiệp.+ Đảm bảo các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, thời gian xù lông, độ bền màu, chỉ số hóa chất gây dị ứng, sự co dãn, khô thoáng, vô trùng, bong tróc, tĩnh điện, cách nhiệt.+ Có khả năng pha trộn nhiều loại vải với nhau để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe từ khách hàng.+ Miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) và gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc. Cam kết hàng thật mặc lên form chuẩn đẹp như mẫu.+ Làm trọn gói từ nguyên liệu đến may in thêu hoàn thiện sản phẩm đến giao hàng tận nơi.+ Báo giá minh bạch, rõ ràng.+ Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% đảm bảo chất lượng và thời gian – Chỉ thanh toán khi sau khi sản phẩm đạt yêu cầu.+ Được review đánh giá cao về thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm.Xưởng may Dony hiện có 3 mảng kinh doanh chính:+ Sản xuất đồng phục cho các công ty, xí nghiệp, đội nhóm – với các khách hàng đặc trưng là phân khúc: công sở, spa, cafe, gym, bảo hộ công nhân, nhà hàng khách sạn, PG, siêu thị, bảo vệ, bệnh viện, học sinh sinh viên.+ Sản xuất thời trang cho các thương hiệu thời trang và các Shop.+ Sản xuất hàng xuất khẩu EWX, FOB, CIF, DAT, DAP,…LIÊN HỆ:+ C2/1F Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, HCM ( Kế bên khu công nghiệp Vĩnh Lộc A)+ dongphuc@dony.vn+ dongphuc.dony.vn+ 0938842123Đồng Phục Cao Cấp Viet Style – Uy Tín – Giá Tận GốcVới hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc nói chung và may đồng phục nói riêng, Đồng phục áo gile Viet Style được nhiều khách hàng lựa chọn khi có nhu cầu đặt may đồng phục công sở. Đồng phục Viet Style (Công ty TNHH May Mặc Viet Style) đầu tư máy móc, thiết bị và quy tụ đội ngũ nhân công dồi dào, tay nghề cao với khả năng sản xuất 2000 sản phẩm mỗi ngày.Saigon UniformCông ty may đồng phục giá rẻ TPHCM này định nghĩa từ “chuẩn” qua:+ Chuẩn từ khâu tư vấn, thấu hiểu mong muốn của khách hàng để giai đoạn chuyển giao đúng yêu cầu xuống bộ phận sản xuất.+ Chuẩn khi biến hóa chiếc áo đồng phục từ bình thường trở thành chiếc áo toát lên được cái “chất” của thương hiệu+ Và chuẩn không cần chỉnh trong từng chi tiết trên áo: form dáng, kiểu áo, chất liệu vải, hình in/thêu,…Công ty TNHH Thương mại Thanh NghiVới hơn 20 năm kinh nghiệm may đồng phục công sở, Đồng phục Thanh Nghi đã khẳng định mình là một thương hiệu đáng tin cậy trên thị trường hiện nay. Với phương châm “Chất lượng – Uy tín – Sáng tạo”, công ty luôn chú trọng đến yếu tố quản lý thời gian như một tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc.Công Ty TNHH Dịch Vụ May Mặc Kim AnhCông Ty TNHH Dịch Vụ May Mặc Kim Anh chuyên cung cấp Đồng Phục Công Sở, Đồng Phục Nhà hàng – Khách sạn, Đồng Phục Spa . Từng là một nhà may nhỏ lẻ, xưởng may đã phát triển lên thành một công ty để hợp thức hóa yêu cầu của các công ty về Hóa đơn. Công ty Kim Anh tự tin rằng sẽ luôn phát triển hơn nữa sau từng ấy năm tạo nên uy tín.Công ty thiết kế thời trang Hoàng MyCông ty thiết kế thời trang Hoàng Vy trong suốt quá trình hình thành và phát triển đến nay đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của khách hàng gần xa khi có nhu cầu may đồng phục công sở và veston cao cấp. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, công ty may đồng phục công sở Hoàng My chắc chắn sẽ mang lại những sản phẩm chất lượng và đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng, dù là những người khó tính nhất.Công ty may đồng phục công sở MYONEMYONE phục vụ một lượng lớn khách hàng trong nước và ngoài nước, đến nay, MYONE luôn nhận về những phản hồi tích cực, sự hài lòng cao của khách hàng về dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cùng với sản phẩm chất lượng hoàn hảo đến từ các vị khách đã ghé thăm.đồng phục công sở cao cấp Lê ChiếnCông ty may đo đồng phục Lê Chiến hiện đang là đối tác, cũng như nhà cung cấp cho rất nhiều đơn vị lớn nhỏ như: Vietravel, Prudential, Công ty Lotte… Với phương châm đó là luôn mang tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, công ty luôn không ngừng nỗ lực bằng những đam mê, sáng tạo cùng đội ngũ nhân viên của mình để có thể mang tới cho khách hàng những sản phẩm chuyên nghiệp và đúng theo yêu cầu.

