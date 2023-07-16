2023 年全球设计师必须尝试的庆尚南道 K-Design 奖
航空航天题材的作品获奖机会翻倍CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, SOUTH KOREA, July 17, 2023/EINPresswire.com/ -- 为了培养年轻的设计人才并促进设计产业的发展，沿着釜山市西侧大韩海峡延伸的庆尚南道举办了庆南K-设计奖2023（以下简称GKDA 2023）。GKDA 2023对于在不同国家积累设计经验的设计师来说是一个必不可少的尝试。无论国籍如何，只要年满16岁，任何人都可以申请参加。而且由于参赛费是免费的，所以高中生、大学生、毕业生等所有学生，以及业余设计师、个人和公司都可以自由申请参加。有一些重要的日期需要记住。要提交GKDA 2023的参赛作品，必须遵守以下日期。第一个提交期限是在线提交，第二个提交期限是线下提交。
o 公告：2023年3月29日（星期三）- 9月15日（星期五）
o 第一次提交：2023年9月1日（星期五）- 9月15日（星期五）
o 第二次提交：2023年10月16日（星期一）- 10月20日（星期五）
GKDA 2023的艺术领域包括产品和工艺、视觉和信息、数字媒体和内容、空间和环境、服务等各种类别。个人可以根据自己的喜好选择主题，但如果选择属于特殊类别的"航空航天"，则有可能在GKDA 2023中获胜的机会增加一倍。所有参赛者提交作品后，将同时进行特殊部门和一般部门的评审。更多详细信息也可在的Instagram页面上查看 @2023gkda
根据GKDA 2023的官方公告，建议参赛作品应具有独创性，并强调适用于各个类别的功能和效率。此外，应有效且适当地使用材料，并严格遵守各个类别的生产指南。被认为是模仿他人作品或对公共秩序和道德有害的艺术作品将会受到限制。其次，不符合指南中规定的产品标准的艺术作品将不被接受。最后，截至申请时在其他国内/国际比赛并获奖的作品在颁奖时将被排除在外。GKDA 2023强调，属于上述各项的获奖作品将会被取消记录和奖金发放，并且参赛者将被禁止参加两次。
GKDA 2023的目标是为工业设计的创造和发展提供动力，并通过提高产品竞争力促进相关业务的发展。GKDA 2023主要由庆尚南道教育厅、韩国设计振兴院、庆南设计产业协会、KBS昌原电视台和MBC庆南赞助。艺术作品将获得1张CM(功勋奖章),并提供个人的认证样式和颁奖明细书。所有的获奖程序和展览会将在韩国诚实透明地进行，并可通过GKDA 2023的官方联系方式（电子邮件、电话）进行咨询。
GKDA 2023
Gyeongnam K-Design Award
+82552593615 ext.
gntpyj@gntp.or.kr
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