Saudi-Arabien beginnt mit der Ausstellung eines Umrah-E-Visums

Muslim pilgrims circumnutate the Kaaba at the Grand Mosque of Mecca

MEKKA, MEKKA, SAUDI-ARABIEN, July 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Das saudische Ministerium für Hadsch und Umrah hat am Montag mit der Ausstellung von E-Visa für muslimische Gläubige begonnen, die Saudi-Arabien besuchen möchten, um Umrah-Rituale durchzuführen. Dabei gelten die Rahmenbedingungen, die effiziente Ankunftsverfahren garantieren, die im Einklang mit der Saudi Vision 2030 stehen.Das Ministerium sagte in einer Erklärung: „Das Königreich Saudi-Arabien heißt Umrah-Künstler willkommen, die nun ihre Anträge auf Ausstellung eines elektronischen Visums über die Nusuk -Plattform einreichen können: https://www.nusuk.sa/ar/about , sofern dies der Fall ist.“ Das Datum ihrer Ankunft beginnt am 1. Muharram 1445 n. Chr.“Das Ministerium fügte hinzu: „Die Nusuk-Plattform wurde in erster Linie ins Leben gerufen, um die Ankunftsverfahren für alle Muslime, die nach Mekka und Medina kommen, zu erleichtern und ihnen so eine Auswahl an Optionen zu ermöglichen, darunter Unterkunft und Transportdienstleistungen sowie ein Paket bereichernder Informationen und.“ interaktive Karten in mehreren Sprachen.“Die wichtigste Hajj - und Umrah-Behörde Saudi-Arabiens hat in Zusammenarbeit mit anderen betroffenen Stellen zuvor angekündigt, dass Personen bestimmter Kategorien ihre Umrah-Reisen über Nusuk buchen können, bevor sie in Saudi-Arabien ankommen, darunter auch diejenigen, die in GCC-Ländern leben und Touristenvisa erhalten haben die ein Schengen- oder USA-Visum besitzen.Unter dem Dach der Nusuk-Plattform erleichtert das Ministerium außerdem weiterhin Umrah-Verfahren für Einwohner Saudi-Arabiens sowie für Besucher mit unterschiedlichen Visa.Das Ministerium für Hajj und Umrah hat kürzlich neue Entwicklungen umgesetzt, um die spirituelle Reise von Umrah-Pilgern zu erleichtern, beispielsweise die Senkung ihrer Versicherungsgebühren um 63 Prozent, ohne die Qualität der ihnen angebotenen hervorragenden Gesundheitsdienste zu beeinträchtigen.Darüber hinaus garantiert das Ministerium derzeit eine schnelle Ausstellung des Umrah-Visums innerhalb eines Zeitrahmens von 24 Stunden und bietet eine Aufenthaltsverlängerung von 30 Tagen auf 90 Tage an, während alle Gesundheitsanforderungen sowie die Anforderung für Frauen, einen Mann zu haben, abgeschafft werden Begleiter (Mahram), alles mit dem Ziel, den Pilgern eine angenehme Reise zu bieten und die kulturelle und religiöse Erfahrung der Pilger zu bereichern.