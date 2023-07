L'Arabie saoudite commence à délivrer l'e-Visa pour la Omra

Muslim pilgrims circumnutate the Kaaba at the Grand Mosque of Mecca during umrah

MECQUE, MECQUE, L'ARABIE SAOUDITE, July 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a commencé lundi à délivrer des visas électroniques aux fidèles musulmans souhaitant se rendre en Arabie saoudite pour effectuer des rituels de la Omra dans un cadre garantissant des procédures d'arrivée efficaces conformes à la Vision saoudienne 2030.Le ministère a déclaré dans un communiqué "Le Royaume d'Arabie saoudite accueille les artistes de la Omra, qui peuvent désormais soumettre leurs demandes de délivrance d'un visa électronique via la plateforme Nusuk : https://www.nusuk.sa/ar/about , à condition que la date de leur arrivée commence à partir du 1er Muharram 1445 AH.Le ministère a ajouté que "la plate-forme Nusuk a été lancée principalement pour faciliter les procédures d'arrivée de tous les musulmans venant à La Mecque et à Médine, et leur permettant ainsi de choisir parmi des options, y compris des services de logement et de transport, ainsi qu'un ensemble d'informations enrichissantes et des cartes interactives en plusieurs langues.La principale autorité saoudienne du Hajj et de la Omra, en coopération avec d'autres entités concernées, a précédemment annoncé que les personnes appartenant à certaines catégories peuvent réserver leurs voyages pour la Omra via Nusuk avant leur arrivée en Arabie saoudite, y compris celles vivant dans les pays du CCG qui ont obtenu des visas de tourisme, ainsi que celles qui possèdent un visa Schengen ou USA.Le ministère continue également de faciliter les procédures de Omra pour les personnes résidant en Arabie saoudite ainsi que pour les visiteurs titulaires de différents types de visas, le tout sous l'égide de la plateforme Nusuk.Des développements récents ont été récemment mis en œuvre par le ministère du Hajj et de la Omra pour faciliter le voyage spirituel des pèlerins de la Omra, comme la réduction de leurs frais d'assurance de 63 % sans perturber la qualité des services de santé distingués qui leur sont offerts.En outre, le ministère garantit actuellement une délivrance rapide du visa Omra dans un délai de 24 heures, ainsi qu'une prolongation de séjour de 30 jours à 90 jours, tout en supprimant toutes les exigences sanitaires ainsi que les exigences pour les femmes d'avoir un homme. compagnon (mahram), le tout dans le but d'offrir un voyage confortable aux pèlerins et d'assurer l'enrichissement de l'expérience culturelle et religieuse des pèlerins.