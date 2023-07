À l'occasion du 14 juillet, The French Sophie LLC veut soulager l'isolement des Américains grâce à la Francophonie

The French Sophie LLC veut soulager l'isolement des Américains grâce à la Francophonie.

Selon le Ministre de la Santé aux États-Unis, 2023 marque l'année où l'isolement est devenu une véritable épidémie. L'entreprise The French Sophie peut aider.

Les francophones ne résident pas dans des quartiers spécifiques aux États-Unis, donc notre seul union est notre langue.” — Sophie Fung, créatrice des Conversation Sparkers™

SACRAMENTO, CALIFORNIA, UNITED STATES, July 9, 2023/ EINPresswire.com / -- Les casquettes de camionneur colorées affichant OUI ont récemment fait leur apparition sur la scène américaine: la voisine de Jason Segel dans la série Shrinking sur Apple TV, un personnage joué par Christa Miller, porte notamment l'une de ces casquettes dans la série. Sophie Fung, linguiste, enseignante et écrivaine franco-américaine, a vu la montée en popularité du OUI comme un signe que le public américain était prêt.La nouvelle société franco-américaine The French Sophie LLC, basée en Californie, est spécialisée en enseignement et informations francophones et américaines. Elle a récemment créé une ligne originale d'accessoires pour la maison et la vie de tous les jours (et bientôt des vêtements) pour que les francophiles américains réactivent leur « French connection»."En plus de 15 ans de vie dans un pays dont je suis maintenant citoyenne, j'avais déjà remarqué un grand intérêt et une admiration pour les cultures francophones aux États-Unis", commente Sophie, originaire de Provence. "Même si les cours de langue et les voyages peuvent aider, ils restent tout de même inaccessibles pour des millions de personnes", ajoute-t-elle. Sophie Fung est également professeure bilingue agrégée en Californie, pour le primaire et le secondaire. "Les francophones ne résident pas dans des quartiers spécifiques aux États-Unis, donc notre seul union est notre langue. Les différences culturelles sont ce qui rendent ces échanges francophones intéressants. Les vêtements, et les accessoires sont un moyen facilement accessible pour nous démarquer et exprimer notre identité. » Avec Conversation Sparkers™, The French Sophie LLC a imaginé des outils facilement personnalisables, permettant aux francophones et aux francophiles de se repérer dans la foule et de « provoquer » des conversations.L'entreprise se veut le plus pragmatique et éco-responsable possible : Conversation Sparkers™ a récemment été lancé en ligne, sur Etsy . Les commandes en gros sont également possibles à l'international via la livraison directe. « Nous avons choisi un partenaire qui réduit notre empreinte carbone en contractant des producteurs au plus près du lieu de chaque commande », explique Sophie. « Nous voulons juste redonner le pouvoir aux gens, qu'ils voient en leur francophonie une force d'unité et de vie sociale au sens global.»Pour le 14 juillet, l'entreprise The French Sophie LLC cherche à se connecter avec des sociétés et des organisations à but non lucratif avec une mission complémentaire.