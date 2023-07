Calfeutrage Élite sensibilise aux produits de calfeutrage écologiques et respectueux de l'environnement

Calfeutrage Élite met l'accent sur l'utilisation de produits de calfeutrage écologiques, pour les besoins spécifiques des résidents du Grand Montréal

Cette initiative de sensibilisation au calfeutrage écologique représente une volonté de sensibiliser la population et démontre tout simplement notre engagement envers l'environnement” — Michel Laplante

MONTREAL, QC, CANADA, July 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Calfeutrage Élite, une entreprise spécialisée dans le calfeutrage des fenêtres et des portes depuis plus de 10 ans, se concentre sur la sensibilisation aux avantages d'utiliser des produits de calfeutrage écologiques et respectueux de l'environnement . Cette initiative vise à offrir aux habitants du Grand Montréal une solution durable pour maintenir une maison saine tout en contribuant à la préservation de l'environnement.Dans des conditions climatiques rigoureuses comme celles du Canada, les matériaux de calfeutrage extérieur doivent résister à des tensions extrêmes dues à la contraction et à l'expansion des matériaux. L'élasticité du calfeutrage est particulièrement sollicitée lors des températures très basses atteignant -40 ºC, période durant laquelle la contraction des matériaux est à son maximum. Seuls quelques types de calfeutrage peuvent durablement supporter ces contraintes quotidiennes de compression et d'extension, tout en résistant à l'usure causée par les rayons UV, l'eau et le gel.Depuis quelques années, les produits de calfeutrage écologiques sont devenus populaires en remplacement des produits conventionnels contenant des solvants toxiques. Ces nouveaux produits offrent des avantages significatifs pour l'environnement et la santé des utilisateurs. Les matériaux et composants utilisés dans les produits de calfeutrage écologiques sont bien moins nocifs que leurs homologues conventionnels. À base d'ingrédients biodégradables et écologiques, ils préservent la faune et la flore tout en offrant une protection à long terme contre l'humidité et la corrosion. De plus, leur utilisation réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.Le calfeutrage est une méthode essentielle pour la préservation de l'environnement, et différentes solutions peuvent le rendre plus durable et respectueux de l'environnement. La première consiste à utiliser des produits de calfeutrage à base d'ingrédients naturels tels que la laine de bois, le liège, la cellulose, le chanvre et le lin. Ces matériaux sont écologiques, non toxiques et permettent de créer un joint durable sans nuire à l'environnement.Ces scellants peuvent être appliqué autours des portes et fenêtres afin d’assurer une étanchéité maximale. Ils sont non toxiques, extrêmement durables et respectueux de l'environnement. De plus, ces produits résistent aux intempéries et aux conditions météorologiques difficiles, ce qui les rend performants pour une utilisation extérieure.L'utilisation de produits de calfeutrage écologiques ne se limite pas à préserver la santé et la sécurité des usagers mais contribue également à protéger l'environnement tout en préservant l'apparence et la structure de votre habitation. Ces produits aident à prévenir les dommages causés par l'humidité et le gel en empêchant leur infiltration derrière les murs. De plus, leur résistance au gel et aux intempéries assure une protection durable, préservant ainsi l'apparence et la structure de votre habitation pendant de nombreuses années.« Cette initiative de sensibilisation aux différentes pratiques de calfeutrage écologique représente une volonté de sensibiliser la population avant tout, et pour Calfeutrage Élite cela démontre tout simplement notre engagement envers l'environnement », déclare Michel Laplante, Vice-Président de l’entreprise. « Nous sommes ravis d'offrir ces alternatives à nos clients, qui leur permettront de vivre dans une habitation saine tout en contribuant à la préservation de notre planète. »À propos de Calfeutrage Élite : Calfeutrage Élite est une entreprise spécialisée dans le calfeutrage des portes et des fenêtes, offrant des solutions durables et respectueuses de l'environnement pour les habitations du Grand Montréal. Avec une équipe d'experts en calfeutrage et un engagement envers l'excellence et la satisfaction client, Calfeutrage Élite s'est imposé comme un leader reconnu dans l'industrie.