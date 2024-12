Climatisation Solutionair aligne ses offres avec les subventions gouvernementales pour l’installation de thermopompes

Profitez des rabais pré-saison et des subventions gouvernementales pour économiser jusqu’à 1 800 $ sur l’installation de votre thermopompe.

Nous travaillons fort sur le confort, l'efficacité et des économies d’énergie grâce à des solutions sur mesure, tout en profitant des subventions disponibles pour un hiver sans souci.” — Wilson Mongrain

MONTREAL, QC, CANADA, December 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Climatisation Solutionair, expert des systèmes de chauffage et de climatisation pour les résidences et les commerces à Montréal, met à disposition ses services de réparation, d'installation et d'entretien, compatibles avec les subventions gouvernementales en cours. Des rabais et subventions exclusifs pour une installation optimaleWilson Mongrain, Président de Climatisation SolutionAir, précise : "Que ce soit pour moderniser votre espace avec des équipements de pointe comme des thermopompes performantes ou pour assurer l’entretien optimal de vos installations existantes, Climatisation Solutionair met à votre disposition une expertise reconnue et des solutions adaptées à vos besoins. Les Québécois peuvent profiter de notre professionnalisme et de nos services compatibles avec les subventions gouvernementales en cours, pour allier confort, économies d’énergie et efficacité durable à l’approche du gros de l’hiver."De 1200$ à 1800$ en remises gouvernementales.À l’approche de la saison hivernale, l’entreprise dévoile ses offres pré-saison et des programmes de subvention gouvernementaux, qui peuvent faire économiser jusqu'à 1 200 $ sur l'installation d'une thermopompe murale de 12 000 BTU et jusqu'à 1 800 $ pour une thermopompe de 18 000 BTU. Ces remises rendent l’adoption d’un système énergétique performant et écologique encore plus accessible.Une gamme variée de produits de marques reconnuesClimatisation Solutionair propose une large sélection de produits de marques réputées telles que Mitsubishi, Elios, Direct Air, et bien d'autres. Que vous cherchiez à améliorer le confort de votre maison ou de votre espace de travail, ces solutions sur mesure sauront répondre à vos besoins.Installation professionnelle de pompes à chaleur encastréesSpécialistes en installation de pompes à chaleur encastrées, l’entreprise assure également une prise en charge complète, incluant :• Le montage de l’unité encastrée,• L’installation des conduites d’air,• La connexion au réseau électrique,• La configuration pour un fonctionnement optimal.Les pompes à chaleur encastrées sont idéales pour maintenir un environnement confortable toute l’année, tout en bénéficiant d’une performance énergétique supérieure. Ce type d’installation, réalisée par des professionnels expérimentés, garantit sécurité, efficacité et durabilité.Avec Climatisation Solutionair, vous bénéficiez :• De conseils personnalisés pour choisir le système adapté à vos besoins,• D’une expertise reconnue dans l’entretien et la réparation,• D’un accompagnement dans les démarches pour obtenir vos subventions.Pour plus d'informations sur nos services, nos produits ou nos offres en cours, visitez notre site Web à l’adresse climatisationsolutionair.com ou appelez-nous au 514-292-7595.

