Mayflower Entertainment於7月6日在亞洲正式推出恐怖益智遊戲《City Legends Trapped In Mirror》

City Legends Trapped In Mirror的標題圖像(來源：Mayflower Entertainment)_1 City Legends Trapped In Mirror的遊戲實際操作畫面(來源：Mayflower Entertainment)_2 City Legends Trapped In Mirror的遊戲實際操作畫面(來源：Mayflower Entertainment)_3 City Legends Trapped In Mirror的遊戲實際操作畫面(來源：Mayflower Entertainment)_4 City Legends Trapped In Mirror的遊戲實際操作畫面(來源：Mayflower Entertainment)_5

- 消除夏日炎熱的恐怖益智遊戲 -「City Legends Trapped In Mirror」PC亞洲版於7月6日正式上市 - 玩家不僅可欣賞精彩的劇情，還可以享受各種益智遊戲與密室脫逃的休閒探險益智遊戲

City Legends Trapped In Mirror (도시 괴담: 거울 속의 저주)