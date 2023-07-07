Mayflower Entertainment於7月6日在亞洲正式推出恐怖益智遊戲《City Legends Trapped In Mirror》
- 消除夏日炎熱的恐怖益智遊戲 -「City Legends Trapped In Mirror」PC亞洲版於7月6日正式上市 - 玩家不僅可欣賞精彩的劇情，還可以享受各種益智遊戲與密室脫逃的休閒探險益智遊戲EUNPYEONG-GU, SEOUL, KOREA, July 7, 2023/EINPresswire.com/ -- 遊戲出版公司Mayflower Entertainment(CEO：Eric Youm)今日表示，將於7月6日在Steam上正式推出「Do Games」開發的探險益智遊戲「City Legends Trapped In Mirror」PC亞洲版。
「Do Games」作為美國有名休閒遊戲出版商「Big Fish Games」的合作公司，從2010年開始開發休閒遊戲。這家公司開發的遊戲大都在「Big Fish Games」推出的遊戲當中，得到高度評價。值得注意的是，這家公司開發PC、手遊等各種遊戲， 透過想像力和創意，為全世界的玩家設計並推出遊戲，到目前為止已開發並推出City Legends與Myth or Reality等50個以上的系列遊戲。
在即將推出的遊戲「City Legends Trapped In Mirror」的世界觀中，玩家將成為一名著名恐怖小說家，不斷尋找傳說中惡靈的相關資訊，並與遊戲內的各種靈魂以及角色一同克服危險，調查隱藏在黑暗中的勢力和真相共存的城市傳說。
這項遊戲擁有無可挑剔的劇本，讓玩家彷彿成為電影裡的主角，並透過各種益智遊戲、密室脫逃以及與各種角色的對話，享盡刺激和趣味。另外，此次發布的是具有高收藏價值的收藏版，除了正式版遊戲之外，也包括額外章節。
Mayflower Entertainment相關人員表示「我們期待探險益智遊戲『City Legends Trapped In Mirror』可以讓玩家同時享受夏天的刺激與趣味，滿足他們追求刺激和激盪腦力的需求。」
另外，Mayflower Entertainment有望繼續與「Do Games」展開戰略合作，在亞洲市場以手遊版或PC版的形式推出大部分的產品。
遊戲特徵
● 尋找並遊玩隱藏的額外章節
● 可收集並儲存收藏品
● 精彩的劇本，加上各種角色與場所來提供樂趣
● 與周圍的事物以及人物互相交流，通過關卡並從密室脫逃
● 可下載古典且藝術性高的背景畫面和音樂
● 透過簡單的戰略指南讓新手也能輕易上手
● 出現各種類型的益智遊戲
遊戲名 City Legends Trapped In Mirror
平台 PC
販售方法 Steam販售
類型 休閒探險益智遊戲
上市日期 2023年7月6日
販售價格 188 NT$
公司網站：http://www.mayflowerent.com
Facebook網站：https://www.facebook.com/mayflowerent
Twitter網站：https://twitter.com/mayflower_games
官方網站：http://playroomescape.com/
Brian Park
Mayflower Entertainment
+82 70-7730-7774
jbpark@mayflowerent.com
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City Legends Trapped In Mirror (도시 괴담: 거울 속의 저주)