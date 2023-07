Ein führendes Lebensmittelunternehmen investiert in neue Hirsesorten, die besser an den Klimawandel angepasst sind

Hirseanbau

Dr. Schär sät eine bessere Welt durch Bewahrung der Biodiversität - VItaMì, ein Projekt zur Erinnerung an Kleinkulturen und deren Förderung

BURGSTALL, ITALIEN, July 5, 2023/ EINPresswire.com / -- Anlässlich des Internationalen Jahres der Hirse durch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), präsentiert Dr. Schär VItaMì - Varietà Italiane di Miglio, ein Projekt, das darauf abzielt, neue Hirsesorten zu entwickeln, die von Partnerlandwirten angebaut werden sollen, um die Schär Produkte der Zukunft zu erzeugen.Biodiversität ist eine der kostbarsten Ressourcen auf der Erde. Deshalb verpflichtet sich Dr. Schär, globaler Marktführer für glutenfreie Ernährung und spezielle Ernährungsbedürfnisse, sie zu bewahren, indem Kleinkulturen wie Sorghum, Buchweizen und Hirse geschützt und gefördert werden.Heutzutage sind 40 % der Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Schneller Klimawandel, Dürre, Abholzung der Wälder, Urbanisierung, Umweltverschmutzung und intensive Monokultur gehören zu den Hauptursachen für diese Verarmung.Nachhaltige Landwirtschaft, eine ‚begleitete‘ Lieferkette ohne negative Auswirkungen auf Wälder und die Durchführung von Forschungsprojekten, die an Getreidesorten erinnern, die von Natur aus glutenfrei sind, gehören zu den Elementen, die die Strategie des Südtiroler Unternehmens untermauern, die Klimakrise zu bekämpfen und eine bessere Welt zu säen. Ein konkretes Beispiel für diesen Ansatz ist VItaMi – Varietà Italiane di Miglio – ein Projekt, das darauf abzielt, neue, an den europäischen Boden und die europäischen Klimabedingungen angepasste Hirsesorten auszuwählen.Hirse ist eine von Natur aus glutenfreie Getreidesorte. Sie hat einen hohen Ballaststoff-, Kalzium- und Eisengehalt sowie einen kurzen Wachstumszyklus. Sie hält klimatischen Belastungen (Hitze und Dürre), Schädlingen und Krankheiten stand. Diese Eigenschaften machen sie zu einer nahrhaften, nachhaltigen Lebensmittelquelle. Gleichzeitig bietet sie aber auch die Chance, unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse zu erfüllen und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen.„Heute leiden Italien und Europa im Allgemeinen unter zunehmen kritischen klimatischen Bedingungen, und Hirse ist eine widerstandsfähige, anpassungsfähige Kulturpflanze“ – erklärt Ombretta Polenghi, Director of Global Research & Innovation bei Dr. Schär – „Unser Ziel mit VItaMì besteht darin, hochwertige Hirsesorten mit verbesserten agronomischen, technologischen und ernährungsphysiologischen Eigenschaften zu erhalten und in die Lieferkette aufzunehmen, die nicht nur die neuen Anforderungen von Umgebungen und Anbaugebieten, die von einem ständigen Wandel betroffen sind, sondern auch die Bedürfnisse unserer Kunden, die eine glutenfreie Diät befolgen müssen, erfüllen können. Ein Projekt, das unsere Verbundenheit mit dem lokalen Umfeld, der Umwelt und der Gesellschaft stärkt.“Das Projekt VItaMì wurde 2020 mit den ersten Kreuzungen zwischen ausgewählten Hirsesorten gestartet und im Laufe der Jahre mit dem Gewächshausanbau von rund 6.000 Hirselinien aus vier verschiedenen Kreuzungen und der Auswahl von 1.000 Pflanzen zum Ausbringen auf das Feld fortgesetzt. 2022 begannen die ersten Feldversuche und die Vorauswahl sowie Bewertung der besten Linien. Ein gründlicher und sorgfältiger Analyseprozess, der in den nächsten Jahren mit dem Ziel fortgeführt wird, 2025 das erste Saatgut an die Landwirte, die bewährten Partner von Dr. Schär, auszuliefern und 2026 das Saatgut in die Lieferkette aufzunehmen.VItaMì ist nur das jüngste der vielen Projekte, die Dr. Schär zur Unterstützung der Biodiversität durchgeführt hat. So hat das Dr. Schär R&D Centre 2016 Re-Cereal unterstützt, um sich auf kleinere Getreidesorten zurückzuerinnern und diese zu fördern. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen auch an mehreren Sortenversuchen mit glutenfreien Kleinkulturen wie Sorghum und Buchweizen beteiligt. In Polen arbeitet es daran, die Präsenz von Bienen auf den Feldern zu steigern und den Rückgang der Bestäuber aufzuhalten. Nicht zuletzt hat es gemeinsam mit dem Versuchszentrum Laimburg und Saatgutbanken wie Crop Trust und Genbank Tirol Field100, eines der Felder mit der größten Artenvielfalt, das je bestellt wurde, geschaffen.„Wir haben einen großen Fortschritt erzielt und sind stolz, mit hochwertigen Produkten aus ausgewählten Zutaten, die in Harmonie mit der Erde wachsen, einen täglichen Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer Umgebung zu leisten“, so Hannes Berger, CEO von Dr. Schär. „Bei Dr. Schär liegt uns das Wohlbefinden der Menschen und des Planeten am Herzen und wir werden uns weiterhin bemühen, unsere Mission zu verfolgen.“Dr. SchärUnsere Geschichte begann 1922 in Südtirol, im Herzen der Alpen, mit der Vision, das Leben von Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen zu verbessern. Seither ist die Nähe zu unseren Konsumenten unser Antrieb. Unsere Kernkompetenz ist unser Erfolgsrezept: Wir verbinden spezielle Anforderungen an die Ernährung mit Lebensfreude und Lebensgenuss. Unsere Stabilität und Zuverlässigkeit basieren auf unseren Werten Verantwortung, Fortschritt und Nähe. Wir sind ein Familienunternehmen mit internationaler Ausrichtung, mit 18 eigenen Standorten in 11 Ländern und mehr als 1.600 Mitarbeitern weltweit. Unsere Produkte sind in über 100 Ländern erhältlich.