اعلان سنهايزر عن حلول تيم كونكت بار لمساحات التعاون الصغيرة ومتوسطة الحجم

لمساحات التعاون الصغيرة والمتوسطة الحجم حلول

كشفت رائدة الأجهزة الصوتية في العالم النقاب عن أول أجهزة مؤتمرات متكاملة، وقابلة للتعديل وبكاميرات مدمجة