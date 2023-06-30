CanAm的杰弗遜能源項目獲美國移民局批准

I956 Approval Notice CanAm Enterprises, a leading EB-5 Regional Center operator

德克薩斯區域中心杰弗遜能源項目的I-956F申請書獲美國移民局批准

這一里程碑突顯了CanAm長期以來在EB-5投資移民領域的成功記錄，以及我們為移民投資者家庭提供優質項目的承諾。 ” — CanAm的法務總顧問Walter S. Gindin

TAIPEI, TAIWAN, TAIWAN, June 29, 2023/EINPresswire.com/ -- 美國美加企業（“CanAm”）非常高興地宣布，美國公民及移民服務局（“USCIS”）於2023年6月21日，批准了CanAm德克薩斯區域中心杰弗遜能源項目的I-956F申請書（商業企業投資批准申請書），這是自EB-5改革和誠信法案頒布以來，CanAm最先獲得批准的項目。

CanAm的法務總顧問Walter S. Gindin表示：『我們非常高興移民局迅速地批准我們的I-956F申請，這反映了我們嚴格遵守法案的規定，同時體現了我們在應對複雜的移民法律方面的經驗。 』 Gindin補充說：『這一里程碑突顯了CanAm長期以來在EB-5投資移民領域的成功記錄，以及我們為移民投資者家庭提供優質項目的承諾。 』

I-956F表格的批准代表美國移民局證明杰弗遜能源項目的投資，符合新法案下的區域中心計劃的要求。最重要的是，移民局的決定意味著，該項目的投資者所提交的I-562E申請也將獲得相同的審批標準。

EB-5簽證計劃由美國公民及移民服務局管理，為符合條件的外國投資者及其家人提供了獲得有條件簽證的機會，作為回報，他們需要在美國高失業地區的創造就業的發展項目中投資80萬美元。新的EB-5改革和誠信法案於2022年5月14日生效，引進了一系列增強誠信和其他規定。

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關於美國美加企業

美國美加企業CanAm Enterprises 在美國和加拿大投資移民相關領域擁有三十五年的經驗，及優異的成功業績紀錄。 CanAm 贏得了全球 6,000 多名合格投資人的信任，這些投資人總共為 65 個 EB-5 項目注資了超過 31.4 億美元。迄今為止，CanAm 已返還 了50 個項目共 22.4 億美元的 EB-5 資金，代表 4,500 個投資家庭。 CanAm 管理著多個美國移民局指定的跨多個州的區域中心。欲了解更多訊息，請參考我們的網站 www.CanAmEnterprises.com

