Kayrros intègre la liste des TIME100

Le prix TIME est non seulement un hommage pour Kayrros, mais aussi un message fort que nos technologies de pointe peuvent aider le monde à trouver une issue au défi climatique.” — Antoine Rostand, président et cofondateur de Kayrros

PARIS, FRANCE, June 29, 2023/ EINPresswire.com / -- Kayrros , leader français de l'intelligence environnementale, compte parmi les 100 compagnies les plus influentes au monde, selon le magazine TIME dont le palmarès annuel des TIME100 Most Influential Companies est lui-même très suivi.- Kayrros a été jugé selon quatre facteurs: impact, innovation, ambition et succès.- On estime que l'impact du seul produit Methane Watch de Kayrros pourrait réduire le réchauffement climatique de 0,5 degrés d'ici 2100.- Kayrros utilise l’intelligence artificielle pour analyser l’imagerie satellitaire, les données de géolocation et autres sources d’information et en extraire en temps quasi-réel les donnés rigoureuses et fiables dont les acteurs des secteurs public et privé ont besoin pour réduire notre empreinte climatique, gérer les risques climatiques et accélérer la transition énergétique.28 juin 2023 - Kayrros, leader français de l'intelligence environnementale, a été nommé sur la liste annuelle des 100 entreprises les plus influentes au monde du magazine TIME, qui met à l’honneur les entreprises ayant le plus grand impact.Pour assembler sa liste, TIME a sollicité des nominations de son réseau mondial de contributeurs et de correspondants ainsi que d'experts indépendants. Kayrros intègre lesTIME100 aux côtés d'entreprises telles que SpaceX, Microsoft, Google DeepMind et OpenAI.Kayrros, qui utilise l’intelligence artificielle pour analyser l’imagerie satellitaire, les données de géolocation et autres sources d’information et en extraire en temps quasi-réel des données précises et rigoureuses sur les émissions de gaz à effet de serre et les chaînes d’approvisionnements en énergies fossiles et renouvelables, a été évalué selon quatre facteurs-clefs: impact, innovation, ambition et succès. L’entreprise a ensuite été sélectionnée comme l'une des 100 entreprises traçant un chemin essentiel vers l'avant. Pour consulter la liste complète, cliquer ici : time.com/100companies.C'est l'une des premières entreprises françaises à être officiellement reconnues dans la liste des TIME100.Antoine Rostand, président et cofondateur de Kayrros, a attribué le mérite de cette distinction à l'ensemble des Kayrrosiens, louant leur concentration et leur engagement indéfectible envers la triple mission de l’entreprise: réduire les gaz à effet de serre, protéger les personnes, actifs et écosystèmes du risque climatique, et gérer et accélérer la transition énergétique."Nous sommes profondément honorés d'être nommés sur la liste prestigieuse de TIME, et de voir notre impact ainsi reconnu à travers le monde", a-t-il déclaré."Je suis évidemment fier de la reconnaissance et de la récompense ainsi apportées au travail acharné, à la concentration et au dévouement de toute notre équipe, qui démontre chaque jour son engagement envers notre objectif."Cette récompense me remplit aussi d'espoir pour la planète. Le changement climatique est sans doute le défi le plus sérieux auquel le monde ait à faire face, et les technologies d'observation de la Terre que notre compagnie aide à développer ont un rôle crucial à jouer pour le relever."Kayrros est le leader mondial de la transformation des données brutes provenant des satellites et d'autres sources d’information en signaux précis et fiables rendant possibles de puissantes solutions climatiques."Le prix TIME est non seulement un hommage pour Kayrros, mais aussi un message fort que nos technologies de pointe peuvent aider le monde à trouver une issue au défi climatique."Nous sommes convaincus que la solution à la crise climatique par l’accès à des données et des informations précises, vérifiables et indépendantes, et c'est ce que nous nous efforçons de fournir aux entreprises, aux gouvernements, aux investisseurs et aux régulateurs."Nous sommes reconnaissants envers TIME pour la reconnaissance apportée à notre mission et à notre travail."Rostand a exprimé sa gratitude envers les nombreux partenaires scientifiques de Kayrros qui ont contribué à son succès, notamment l'Agence Spatiale Européenne (ESA), le Centre National d'Études Spatiales (CNES), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE) et l'unité de recherche du Centre Borelli, pour n’en citer que quelques uns.Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien financier et la confiance que Kayrros a reçus de ses investisseurs.Kayrros a récemment été sélectionné pour le programme French Tech 2030, conçu pour soutenir les 100 leaders français de l'innovation les plus prometteurs. Les entreprises sélectionnées développent des innovations révolutionnaires qui sont particulièrement pertinentes par rapport aux thèmes du plan d'investissement France 2030 de 100 milliards d’euros.Il a également été nommé parmi les 10 entreprises les plus innovantes en matière d'énergie et de durabilité pour 2023 par Fast Company. Il a été nommé Tech Champion en 2022 par le Financial Times.Kayrros est déjà un fournisseur de données clefs pour un certain nombre de grandes entreprises, d'investisseurs et d'organisations, y compris le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et l'Agence Internationale de l'Énergie.Pour en savoir plus sur l'inclusion de Kayrros dans le TIME100, cliquez ici : time.com/100companiesFINÀ propos de Kayrros :Kayrros est une entreprise mondiale d'intelligence environnementale et leader mondial en technologie d'observation de la terre et des actifs. Kayrros recueille des données à partir d'images satellites et utilise l'IA et la technologie géoanalytique pour fournir des informations qui aident les entreprises, les investisseurs et les régulateurs à réduire leurs émissions, à protéger les personnes et les actifs contre les événements météorologiques extrêmes et à accélérer la transition vers une économie à faible teneur en carbone.

Kayrros a des bureaux à Paris, Houston, New York, Londres, Bangalore et Singapour.