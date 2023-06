A GRANDE COMPETIÇÃO DE BARTENDERS DE MOÇAMBIQUE

Os 20 concorrentes - seleccionados entre centenas de inscrições anteriores - participaram numa série de desafios onde testaram não só as suas habilidades, mas também a sua criatividade, conhecimento e carisma. A etapa final teve os três melhores concorren A procura pelo novo melhor bartender de Moçambique chegou ao fim na sexta-feira passada, com a coroação de Carlos Matecane como vencedor da competição Diageo Bar Academy Mix-Off pelo Vice-Ministro da Cultura e Turismo, Fredson Bacar, no Gloria Hotel, em M A competição culminou com a final transmitida ao vivo, apresentada pelo popular rapper moçambicano Dygo, juntamente com a avaliação do músico-produtor Ellputo. Ambos artistas são embaixadores da Johnnie Walker em Moçambique. Vice-Ministro da Cultura e Turismo, Fredson Bacar.

Vencedor do prestigioso concurso Diageo Top New Bartender é coroado, juntamente com uma receita vencedora de cocktail nacional

Felicitamos a Diageo Bar Academy pela iniciativa e celebramos o papel que os bartenders desempenham no avanço da indústria da hospitalidade do país” — Vice-Ministro da Cultura e Turismo, Fredson Bacar.

MAPUTO, MOZAMBIQUE, June 28, 2023/ EINPresswire.com / -- A procura pelo novo melhor bartender de Moçambique chegou ao fim na sexta-feira passada, com a coroação de Carlos Matecane como vencedor da competição Diageo Bar Academy Mix-Off pelo Vice-Ministro da Cultura e Turismo, Fredson Bacar, no Gloria Hotel, em Maputo.A competição culminou com a final transmitida ao vivo, apresentada pelo popular rapper moçambicano Dygo, juntamente com a avaliação do músico-produtor Ellputo. Ambos artistas são embaixadores da Johnnie Walker em Moçambique.Para completar o painel de jurados estavam Ryan Duvenage, chefe regional na formação da Diageo Bar Academy África, e Wilson Maquenze, Chefe da Diageo Bar Academy em Moçambique. A Academia apoia o sector da hotelaria através de cursos de formação e bartennding, para desenvolver a arte de fazer grandes bebidas e cocktails.Os 20 concorrentes - seleccionados entre centenas de inscrições anteriores - participaram numa série de desafios onde testaram não só as suas habilidades, mas também a sua criatividade, conhecimento e carisma. A etapa final teve os três melhores concorrentes a competirem no Desafio Nacional de Cocktail, para o qual tiveram de criar um cocktail com sabores nacionais moçambicanos.Os três finalistas foram Carlos Matecane, o vencedor, Licesinho Mungwambe em segundo lugar e Fred Conge em terceiro lugar."Sendo a hospitalidade uma parte tão importante do sector do turismo em Moçambique, competições como esta são muito importantes na formação, educação e criação de oportunidades de emprego para os jovens bartenders. Felicitamos a Diageo Bar Academy pela iniciativa e celebramos o papel que os bartenders desempenham no avanço da indústria da hospitalidade do país", disse o Vice-Ministro da Cultura e Turismo, Fredson Bacar.As competições de bartenders da Diageo são realizadas globalmente, procuram identificar e reconhecer os melhores jovens bartenders de cada país, incluindo Moçambique, oferecendo-lhes a oportunidade de mostrar os seus talentos e alavancando as suas carreiras na indústria da hotelaria. A última competição de bartenders moçambicanos foi realizada antes da pandemia, em 2018."Estamos muito animados por ter realizado o evento, especialmente porque é a primeira vez que ele acontece em quatro anos. Os bartenders vencedores têm todas as habilidades, confiança e conhecimento necessários para representar o futuro do bartending em Moçambique", disse Wilson Maquenze, da Diageo Bar Academy.Como vencedor da competição Mix-Off Moçambique, Carlos Matecane ganhou um bar móvel personalizado com equipamentos e suprimentos de bartending, no valor de MZN 100.000,00; o segundo classificado, Licesinho Mungwambe, recebeu prémios no valor de MZN 50.000,00, incluindo uma viagem de duas noites a Ponta do Ouro e um kit de bartender personalizado. O terceiro classificado, Fred Conge, ganhou um kit de bartender personalizado, no valor de MZN 25.000,00. Os três melhores bartenders também receberam um impulso na carreira na indústria da hospitalidade, sendo os mixologistas preferidos da Diageo para eventos, incluindo a oportunidade de estabelecer contactos com proprietários de negócios convidados para promover suas competências.FIMSobre a DiageoA Diageo é líder global no sector de bebidas alcoólicas, com uma colecção excepcional de marcas nas categorias de destilados, cervejas e vinhos. Essas marcas incluem Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's e whiskies Windsor, Smirnoff, Cîroc e Ketel One vodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness.A Diageo é uma empresa global, cujos produtos são vendidos em mais de 180 países em toso mundo. A empresa está listada tanto na Bolsa de Valores de Londres (DGE) como na Bolsa de Valores de Nova York (DEO). Para obter mais informações sobre a Diageo, as nossas pessoas, as nossas marcas e desempenho, visite-nos em www.diageo.com . Visite o recurso global de consumo responsável da Diageo, www.DRINKiQ.com , para informações, iniciativas e formas de partilhar as melhores práticas.Celebrando a vida, todos os dias, em todos os lugares.