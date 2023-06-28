CanAm再創顛峰：第50個EB-5項目全額還款

CanAm Enterprises, a leading EB-5 Regional Center operator

費城的項目返還5000萬美元的EB-5投資本金

『我們的成功模式很簡單：審慎地選擇可靠的合作夥伴，交付優質項目，以及確保為投資者提供完全透明的服務。』” — CanAm總裁羅生富說

TAIPEI, TAIWAN, June 28, 2023/EINPresswire.com/ -- 美國美加企業（“CanAm”）在35 年來，一直是投資移民相關行業的領先品牌。今天很高興的宣布，我們又達到新的里程碑：第 50 個 CanAm EB-5 項目全額返還投資本金！

這一新的里程碑，正巧在CanAm紀念與費城工業發展公司（PIDC）慶祝合作20週年之際。 2003年，CanAm和費城工業發展公司在費城成立第一個區域中心——CanAm 費城區域中心。迄今為止，CanAm費城區域中心已為30多個不同的項目提供了共7.15億美元的EB-5資金，涵蓋生命科學實驗室、賓夕法尼亞會議中心，以及費城海軍造船廠的改造，總預算金額大約為25億美元，為美國工人創造了20,000多個就業崗位。

CanAm總裁兼執行長羅生富（Tom Rosenfeld）表示： 『我們深切感謝那些委託CanAm辦理投資移民的投資者家庭，我們成功通過向投資者返還EB-5投資本金的形式，來回饋投資者對我們的信任，這是最令人欣慰的事』。羅生富指出，CanAm返還的第50個項目位於費城，是他的家庭和 CanAm深深紮根的地方，具有特殊意義。 『我們的成功模式很簡單：審慎地選擇可靠的合作夥伴，交付優質項目，以及確保為投資者提供完全透明的服務。』羅生富補充說。

PIDC 總裁Jodie Harris 表示：『作為費城的經濟發展公司，PIDC 對費城的商業生態系統以及許多尋求在該城市的成功基礎上再接再厲、創造就業機會並為該地區帶來包容性增長的公司的融資需求，有著獨特的瞭解。』 『EB-5 一直是費城一些最佳經濟成功故事背後不可或缺的融資工具，我們很高興看到投資者通過 EB-5 計劃獲得投資回報並完成移民之旅，分享這一成功。 』她補充說明。

羅生富表示，CanAm和PIDC一直致力於選擇高質量的能夠增加經濟價值、提供成功還款的投資機會，並利用費城作為強勁的勞動力市場和國家商業中心的優勢的優質項目。基於同樣的理念，CanAm目前正與一家富有經驗的發展和股權集團工作，把在費城的單一最大開發地改造成一個最先進的物流和生命科學創新園區。

『CanAm向投資者返還的第50筆還款不僅僅是一個里程碑，也是CanAm如何為這個行業設立黃金標準的一個基準。我們很高興能夠追求新領域和大膽的項目 ，這些項目可以改造地產、獎勵投資者，並體現EB-5擁有能夠在一個地區造成巨大影響的潛力。CanAm的投資者是迄今為止費城經濟發展的重要組成部分，我們可以一起為這個城市的成功案例寫下新篇章。』羅生富說。

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關於CanAm美國美加企業

CanAm在美國和加拿大投資移民方面擁有35年的經驗，長期保持著良好的信譽和卓越的業績記錄。 CanAm贏得了全球6000多位合格投資者的信任，這些投資者為65個EB-5項目共同投資了超過30億美元。迄今為止，CanAm已返還了來自4,500多個投資者家庭的22.4億美元的EB-5資金。 CanAm在多個州管理和運營著多個移民局指定的區域中心。欲了解更多信息，請訪問www.Canamenterpries.com

關於CanAm費城區域中心

CanAm PIDC區域中心是CanAm和費城工業發展公司（PIDC）成立的一個合作夥伴。該區域中心成立於2002年。迄今為止，CanAm PIDC區域中心已為30多個項目提供了7.15億美元的EB-5資本，總預算金額約為25億美元。這些項目為美國工人創造了約20,000多個就業機會。 CanAm PIDC區域中心已根據2022年EB-5改革與誠信法案獲得重新認證，是CanAm贊助和管理的七個活躍區域中心之一。

免責聲明：過往表現不保證未來業績。 EB-5相關決定應由專業移民律師、稅務和財務顧問提供的建議和諮詢為指導。