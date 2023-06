Jobgether passe le cap des 100K offres d’emploi en remote et devient la principale source d'opportunités de télétravail

d'emploi à distance dans le monde

PARIS, FRANCE, June 27, 2023/ EINPresswire.com / -- Jobgether , une startup qui a développé le premier moteur de recherche dédié au télétravail, annonce avoir franchi le cap impressionnant de 100 000 offres d’emploi à distance sur sa plateforme, doublant ainsi le nombre d'offres depuis le début de l'année 2023.Cette réussite a été réalisée en seulement un an depuis le lancement de Jobgether. Avec une telle offre et près d'un million de visites mensuelles provenant de plus de 100 pays, l'entreprise consolide sa position en tant que première destination pour les chercheurs d'emploi à distance dans le monde En utilisant l'intelligence artificielle (IA), Jobgether va continuer à développer son processus d'agrégation des offres en mettant l'accent sur la fourniture d'opportunités à distance dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents. Jobgether observe une répartition équilibrée des candidatures entre les talents des pays émergents et développés, ce qui met en évidence l'intérêt égal des professionnels des marchés émergents pour le télétravail complet (full remote) et renforce la capacité de l'entreprise à répondre à leurs besoins professionnels.Arnaud Devigne, co-fondateur et co-CEO de Jobgether, exprime son enthousiasme : « Le doublement du nombre d'offres en 2023 en utilisant l'IA démontre notre engagement à offrir toutes les opportunités d'emploi à distance disponibles, quel que soit l'endroit où résident les talents. Cela reflète également que, malgré quelques retours de certaines entreprises vers le travail sur site, la tendance générale est à la délocalisation et au remote, et nous sommes convaincus que ce mouvement va se poursuivre, car c'est ce que les talents souhaitent, non seulement aux États-Unis et en Europe, mais aussi sur les marchés émergents, où ce nouveau paradigme leur offre d'incroyables opportunités d'accéder aux meilleurs emplois et à des salaires plus élevés. Jobgether est fier d'ouvrir la voie en offrant des opportunités de travail à distance significatives aux professionnels du monde entier ».La croissance rapide de Jobgether s’inscrit dans une mission plus globale visant à corriger les déséquilibres mondiaux des talents, favoriser l’émergence d’un marché du travail plus inclusif et davantage en phase avec l’évolution des attentes des talents en matière de flexibilité. En offrant un accès gratuit et exhaustif aux opportunités de travail à distance dans le monde entier, Jobgether bénéficie d’un avantage unique par rapport à ses concurrents, devenant ainsi la plateforme incontournable pour ceux qui recherchent une véritable flexibilité et une intégration harmonieuse entre vie professionnelle et vie personnelle.L'engagement de Jobgether à autonomiser les talents trouve un écho auprès d'utilisateurs tels que Hrishi d'Inde, qui a partagé son expérience en déclarant : « Jobgether est véritablement un site mondial d'emplois à distance. J'ai non seulement trouvé un emploi à distance, mais aussi été rémunéré sans être pénalisé par mon pays de résidence ».Depuis sa création, Jobgether a agrégé, modéré et enrichi près d'un demi-million d'offres d’emploi à distance, dont plus de 100 000 sont actuellement disponibles sur la plateforme. Ces chiffres illustrent la position de Jobgether en tant que leader mondial en termes de volume d’offres, surpassant le plus gros de ses concurrents de 5 fois.Bien que la majorité des offres (73 %) proviennent des marchés les plus développés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Canada et l'Espagne, Jobgether vise à offrir davantage d'opportunités d'emploi à des marchés émergents. Actuellement, des pays tels que la Pologne, le Mexique, l'Inde et le Brésil font partie des dix premiers pays en termes d'offres d'emplois à distance, offrant ainsi aux talents de ces régions de nouvelles opportunités.Bien que seulement 1,3 % des offres soient disponibles dans le monde entier (global remote), elles attirent le plus grand nombre de vues et de candidatures, soulignant ainsi une demande importante pour des opportunités d'emploi véritablement flexibles en termes de localisation.Sur le marché du travail à distance, Jobgether observe que la plus forte concentration d'opportunités se situe dans les domaines de l'informatique, des produits et des données, suivis par les ventes, le marketing et le développement commercial.L'entreprise a également réussi à nouer des partenariats avec 50 acteurs parmi les meilleurs employeurs flexibles, dont des leaders de l'industrie tels que Revolut, BlaBlaCar, Oyster, Deel, SafetyWing et Zendesk.L'objectif ambitieux de Jobgether est de révolutionner le paysage du travail à distance en rendant 100 % des emplois en remote accessibles aux candidats du monde entier. De plus, l'entreprise ambitionne de développer un algorithme de matching unique basé sur l'IA, permettant ainsi aux talents de découvrir les meilleurs emplois à distance correspondant à leurs compétences et préférences. Visitez Jobgether pour plus d'informations.