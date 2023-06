LE GÉNÉRAL TRAMOND REJOINT LE CONSEIL CONSULTATIF DE RAIN DEFENSE + AI ET RAINCLOUD, LE “BUSINESS HUB” DÉFENSE + IA

RAINCLOUD: OÙ LA DÉFENSE ET L'IA SE CONNECTENT

Le Digital Defense Show de RAINCLOUD permet aux entreprises françaises de présenter leurs solutions de pointe à un public très ciblé.” — Lieutenant-général Olivier Tramond

RAIN DEFENSE + AI est fier d'annoncer que le Général Olivier Tramond a rejoint le Conseil Consultatif de RAIN Defense + AI et RAINCLOUD, un 'business hub' exclusivement conçu pour l'écosystème Défense + IA. RAINCLOUD offre des possibilités uniques de connectivités et d'engagements, permettant aux professionnels de naviguer facilement à l'intersection transformatrice de la défense et de l'IA.

“Nous sommes très heureux d'accueillir le général Tramond sur notre plateforme global pour l'écosystème Défense + IA. Nous créons une communauté mondiale pour l'IA + Défense et son expertise sera un atout majeur”, a déclaré Norine MacDonald KC, fondatrice et présidente de RAIN. La plateforme offre à la fois visibilité et connectivité aux entreprises et aux parties prenantes du secteur de la défense, ce qui en fait une ressource essentielle pour naviguer dans les complexités de l'IA dans le secteur de la défense.

Le général Tramond est un parachutiste de l'infanterie de marine française, qui apporte une expérience inégalée des zones Afrique et Indo-Pacifique et aussi de l'écosystème lndustrie défense français. Le général Tramond déclare :”Je suis ravi de faire partie de RAINCLOUD. Le paysage français de l'IA est caractérisé par son tissus industriel de défense et de nouveaux acteurs innovant. Cela inclut des domaines en pointe comme l'analyse d'images, la réalité augmentée et les drones. Cependant, ce qui manquait, c'était une plateforme transparente pour les connecter à l'écosystème européen et mondial. Le Digital Defense Show de RAINCLOUD permet aux entreprises françaises de présenter leurs solutions de pointe à un public très ciblé, répondant ainsi à de ces nouveaux besoins.”

RAINCLOUD est la première plateforme qui stimule l'innovation et forge des partenariats dans le paysage en évolution rapide de la Défense + IA. Il permet aux professionnels de présenter leurs produits, services et perspectives commerciales tout en s'engageant avec un réseau global de visionnaires partageant les mêmes idées.

George Howell, directeur de la division Industrie de RAIN, souligne: “À une époque où l'intersection de la défense et de l'IA revêt une importance considérable, RAINCLOUD répond au besoin pressant de connecter tous les acteurs. La révolution de l'IA remodèle le caractère de la guerre.”

LE DIGITAL DEFENSE SHOW: LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL, CONNECTEZ-VOUS AU SECTEUR MONDIAL DE LA DÉFENSE

Le Digital Defense Show de RAINCLOUD révolutionne la façon dont les entreprises présentent et promeuvent leurs derniers produits et services. Emmanuel Reinert, PDG de RAIN, précise : "Avec l'audience mondiale diversifiée et engagée de RAINCLOUD, ce "business hub" offre aux entreprises des opportunités sans précédent pour présenter leurs solutions et leurs technologies 24h/24 et 7j/7, leur permettant de rester à la pointe de l'industrie."

INDUSTRY THOUGHT LEADERSHIP: FAÇONNER L'AVENIR, INITIER LE CHANGEMENT

Jorrit Kamminga, directeur de la division Éthique de RAIN, explique: “Avec la fonctionnalité Industry Thought Leadership, RAINCLOUD offre un espace exclusif aux professionnels de la défense + IA pour partager leur expertise et leurs idées. Cette puissante plateforme amplifie leurs voix, créant une communauté de penseurs stratégiques et d'influenceurs. Rejoignez-nous et rejoignez la conversation.'

SUR INVITATION UNIQUEMENT / ADHÉSION VALIDÉE

L'adhésion à RAINCLOUD est sur invitation uniquement, garantissant une plateforme exclusive et de haute qualité. Les membres sont sélectionnés en fonction de leur implication dans le secteur, garantissant que RAINCLOUD soit réservée à de professionnels de l'industrie qui partagent un profond intérêt pour l'écosystème Défense + IA.

À PROPOS DU GÉNÉRAL TRAMOND

Dans l'armée française, le Général Tramond a servi dans un large éventail de fonctions, opérations, renseignement, stratégie et planification à long terme. Son expérience comprend de multiples missions à l'étranger, allant du Moyen-Orient, des Balkans et de l'Afrique subsaharienne à l'Océan Indien et au Pacifique Sud. Il a servi à tous les grades dans les unités de combat d'infanterie aéroportée. En tant que Colonel, il commandait le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine et comme Officier Général, il était commandant interarmées français du Pacifique Sud.

Depuis 2015, il a occupé divers postes dans le secteur privé, conseillant des entreprises technologiques de défense françaises et américaines. Dans le secteur associatif, le Général Tramond a été co-président de The First Alliance, une fondation américaine dédiée à l'alliance militaire américano-française. Il siège actuellement au conseil d'administration de l'American Battle Monuments Foundation.

À PROPOS DE RAIN DEFENSE + IA

RAIN est une plateforme mondiale de connaissances à l'intersection de la défense et de l'IA. Il fournit les dernières nouveautés en matière de défense + IA en s'approvisionnant en connaissances / données complètes, intelligibles et pertinentes et en se connectant à tous les acteurs du monde entier. Visitez notre site Web ici.

À PROPOS DE RAINCLOUD

RAINCLOUD est un business hub global sur invitation, spécialement conçu pour l'écosystème Défense + IA. RAINCLOUD offre un réseautage professionnel spécialisé et des connaissances commerciales grâce à un salon de la défense numérique 24h/24 et 7j/7 et à des fonctionnalités exclusives de leadership éclairé de l'industrie.

CONSEIL CONSULTATIF RAIN DEFENSE + AI:

• Général John R. Allen, US Marine Corps (retraité)

• Lieutenant-général Gwen Bingham, US Army (retraité)

• Dr Ilya Feige, responsable mondial de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, Cerberus Technology Solution

• Général de division Robin Fontes, US Army (retraité)

• Lieutenant-général Giles Hill, British Army (retraité)

• Rob Kee, directeur général, Raven Capital Management

• Jenn Loges, PDG, One Degree Financial

• Général Joe Lengyel, US Air Force (retraité)

• Général Mick Nicholson Jr., US Army (retraité)

• Scott Spellmeyer, directeur général, Cerberus Capital Management

• Lieutenant-général Olivier Tramond, Armée Française (retraité)