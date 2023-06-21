ديإم جي إيفنتس تطلق الدورة الأولى من المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية في شهر سبتمبر بالعاصمة السعودية الرياض
EINPresswire.com/ -- أعلنت دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات داخل المملكة العربية السعودية، عن إطلاق معرض تجاري جديد في المملكة يركز على قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط. وتنطلق فعاليات الدورة الأولى من المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية من 2 ولغاية 4 سبتمبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة السعودية.
ويأتي الإعلان عن إطلاق المعرض في ظل توقعات بنمو سوق الشحن والخدمات اللوجستية في السعودية بمعدل 6.53% سنوياً بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة موردور إنتلجنس، بفضل جهود التنوع الاقتصادي وسياسات الإصلاح والأنظمة الضريبية إلى جانب سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مما يعزز التوجه نحو اقتصاد مفتوح يتميز بالاستثمارات الخاصة. وتشير التوقعات أيضاً إلى وصول قيمة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة إلى 142 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028 مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5% بين عامي 2023 و2028.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس: "يتميز قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية بمؤشرات إيجابية ملحوظة، نظراً لجهود المملكة في التوجه نحو تحرير الأسواق من خلال منح التراخيص لشركات الخدمات اللوجستية الأجنبية بالكامل. كما تواصل المملكة مسيرتها في بناء ست مدن صناعية وأربع مدن اقتصادية، بما في ذلك أوكساجون، إحدى مدن مشروع نيوم، والتي ستضم ميناء ومركزاً لوجستياً لتكون أكبر مشروع عائم في العالم".
وتأتي الإجراءات التي تتخذها المملكة في إطار سعيها لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم من حيث جودة الخدمات اللوجستية بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متنام ومتنوع يواكب الطلب المتزايد على حلول نقل البضائع بكفاءة وفي الوقت المناسب، فضلاً عن إرساء سوق تصدير قوية تدعم تطلعات المملكة.
ويسلّط المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية الضوء على مجموعة متنوعة من المنتجات والابتكارات التي تستهدف المنظومة الصناعية بأكملها، بما في ذلك البرمجيات المخصصة لأنظمة المستودعات وأنظمة إدارة المخزون للتوزيع والنقل، بالإضافة إلى الناقلات الأرضية والتكنولوجيا التشغيلية لأنظمة اختيار الطلبات والروبوتات الموجّهة، وحلول التخزين ومراقبة الإنتاج والتعبئة والتغليف. كما يستكشف المعرض روبوتات الوزن والقياس وحلول التعريف بالمنتج ووضع العلامات التجارية، وتقنيات التحميل والتوزيع في المرافق اللوجستية، بالإضافة إلى تقنية البلوك تشين في قطاع الخدمات اللوجستية. وتجمع الفعالية السنوية مختلف الأطراف والجهات المعنية في قطاع الخدمات اللوجستية تحت سقف واحد للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف وتوسيع أعمالهم التجارية.
ويستقطب المعرض مجموعة واسعة من الزوار، بمن فيهم المسؤولين التنفيذيين ومديري المشتريات ومدراء سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والعمليات والمصانع والمستودعات وإدارة المخزون وتخطيط الحمولة والمشتريات ومراقبة الجودة وغيرهم. كما يستقبل المعرض أكثر من 4 آلاف من الخبراء والمتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية من مختلف القطاعات، بما في ذلك المأكولات والمشروبات والتجزئة والطيران وتجارة الجملة والتصنيع والنقل.
ومع إطلاق المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية، تعزز شركة دي إم جي إيفنتس حضورها المتميز في المملكة من خلال محفظة متنوعة تضم أكثر من 20 فعالية ناجحة. وتأتي الفعالية في إطار مساعي المملكة لبناء اقتصاد متنوع وتحسين البنية التحتية للخدمات اللوجستية وتحقيق الريادة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
لمزيدٍ من المعلومات حول الفعالية، يرجى زيارة: www.saudilogisticsexpo.com
Pragati Malik
ويأتي الإعلان عن إطلاق المعرض في ظل توقعات بنمو سوق الشحن والخدمات اللوجستية في السعودية بمعدل 6.53% سنوياً بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة موردور إنتلجنس، بفضل جهود التنوع الاقتصادي وسياسات الإصلاح والأنظمة الضريبية إلى جانب سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مما يعزز التوجه نحو اقتصاد مفتوح يتميز بالاستثمارات الخاصة. وتشير التوقعات أيضاً إلى وصول قيمة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة إلى 142 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028 مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5% بين عامي 2023 و2028.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس: "يتميز قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية بمؤشرات إيجابية ملحوظة، نظراً لجهود المملكة في التوجه نحو تحرير الأسواق من خلال منح التراخيص لشركات الخدمات اللوجستية الأجنبية بالكامل. كما تواصل المملكة مسيرتها في بناء ست مدن صناعية وأربع مدن اقتصادية، بما في ذلك أوكساجون، إحدى مدن مشروع نيوم، والتي ستضم ميناء ومركزاً لوجستياً لتكون أكبر مشروع عائم في العالم".
وتأتي الإجراءات التي تتخذها المملكة في إطار سعيها لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم من حيث جودة الخدمات اللوجستية بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متنام ومتنوع يواكب الطلب المتزايد على حلول نقل البضائع بكفاءة وفي الوقت المناسب، فضلاً عن إرساء سوق تصدير قوية تدعم تطلعات المملكة.
ويسلّط المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية الضوء على مجموعة متنوعة من المنتجات والابتكارات التي تستهدف المنظومة الصناعية بأكملها، بما في ذلك البرمجيات المخصصة لأنظمة المستودعات وأنظمة إدارة المخزون للتوزيع والنقل، بالإضافة إلى الناقلات الأرضية والتكنولوجيا التشغيلية لأنظمة اختيار الطلبات والروبوتات الموجّهة، وحلول التخزين ومراقبة الإنتاج والتعبئة والتغليف. كما يستكشف المعرض روبوتات الوزن والقياس وحلول التعريف بالمنتج ووضع العلامات التجارية، وتقنيات التحميل والتوزيع في المرافق اللوجستية، بالإضافة إلى تقنية البلوك تشين في قطاع الخدمات اللوجستية. وتجمع الفعالية السنوية مختلف الأطراف والجهات المعنية في قطاع الخدمات اللوجستية تحت سقف واحد للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف وتوسيع أعمالهم التجارية.
ويستقطب المعرض مجموعة واسعة من الزوار، بمن فيهم المسؤولين التنفيذيين ومديري المشتريات ومدراء سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والعمليات والمصانع والمستودعات وإدارة المخزون وتخطيط الحمولة والمشتريات ومراقبة الجودة وغيرهم. كما يستقبل المعرض أكثر من 4 آلاف من الخبراء والمتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية من مختلف القطاعات، بما في ذلك المأكولات والمشروبات والتجزئة والطيران وتجارة الجملة والتصنيع والنقل.
ومع إطلاق المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية، تعزز شركة دي إم جي إيفنتس حضورها المتميز في المملكة من خلال محفظة متنوعة تضم أكثر من 20 فعالية ناجحة. وتأتي الفعالية في إطار مساعي المملكة لبناء اقتصاد متنوع وتحسين البنية التحتية للخدمات اللوجستية وتحقيق الريادة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
لمزيدٍ من المعلومات حول الفعالية، يرجى زيارة: www.saudilogisticsexpo.com
Pragati Malik
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