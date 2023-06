PASQAL Installe son Usine D'Ordinateurs Quantiques au Canda

(Left to right) Raphaël de Thoury, CEO of PASQAL Canada, Richard St-Pierre of DistriQ, Quantum Innovation Zone and Georges-Olivier Reymond, CEO of PASQAL.

La filiale canadienne de PASQAL implante une usine d'ordinateurs quantiques dans la Zone d’Innovation Quantique de Sherbrooke - DistriQ

L'écosystème sherbrookois, favorisé par le dynamisme de DistriQ, zone d'innovation quantique de Sherbrooke, est un terreau fertile pour les entreprises industrielles quantiques comme PASQAL.” — Raphaël de Thoury, PDG de PASQAL Canada

SHERBROOKE, CANADA, June 21, 2023/ EINPresswire.com / -- PASQAL, le leader mondial de l'informatique quantique à base d’atomes neutres, annonce la création d'une usine de production et de traitement quantique de pointe à l'Espace Quantique 1 de DistriQ, zone d’innovation quantique, à Sherbrooke, au Canada. Dans cette nouvelle installation phare, PASQAL-Canada mettra sa technologie au service du marché nord-américain pour soutenir l’accélération de l'adoption de l'informatique quantique à atomes neutres dans la région. PASQAL Canada développera de nouvelles applications commerciales dans de nombreux domaines, tels que les villes intelligentes, l'énergie et la science des matériaux, en se concentrant sur la valeur ajoutée commerciale à court terme pour les utilisateurs finaux.La technologie quantique de PASQAL utilise des lasers très concentrés, dénommés pinces optiques, pour piéger et manipuler individuellement des atomes neutres, afin de créer des séries 1D et 2D dans des configurations multiples. Dans ces processeurs quantiques, chaque bit quantique (qubit) est encodé à deux niveaux d'énergie d'un atome, de sorte que chaque atome de ces séries représente un qubit. La technologie à atomes neutres de PASQAL a déjà démontré sa capacité à fonctionner avec plus de 300 qubits, et la prochaine génération offrira une puissance de calcul quantique de 1 000 qubits, ce qui, selon PASQAL, apportera des avantages commerciaux significatifs par rapport aux ordinateurs classiques d'ici 2024. La société compte parmi ses clients BMW, BASF, Johnson & Johnson, Siemens, Airbus, LG Electronics et Thales, entre autres.L'Espace Quantique 1, qui ouvrira ses portes à Sherbrooke au début de l’automne 2023, offre plus de 50 000 pieds carrés (4 600 mètres carrés) de bureaux, d'espaces de collaboration et un laboratoire partagé où PASQAL installera sa production d'ordinateurs quantiques. DistriQ, zone d’innovation quantique, vise à accélérer le développement de technologies et d'applications en permettant aux entreprises, telles que PASQAL, d'investir dans la recherche et le développement plutôt que dans des infrastructures et des technologies coûteuses.« Cet emplacement est idéal pour catalyser les collaborations de PASQAL avec les institutions académiques et les industries en Amérique du Nord, assurant ainsi un développement durable dans le marché croissant de l'informatique quantique », a déclaré Raphaël de Thoury, PDG de PASQAL Canada. « L'écosystème sherbrookois, favorisé par le dynamisme de DistriQ, zone d'innovation quantique de Sherbrooke, est un terreau fertile pour les entreprises industrielles quantiques comme PASQAL. DistriQ, zone d’innovation quantique est unique, car elle rassemble tous les acteurs de la chaîne de valeur, de la science aux applications industrielles ».Les applications issues de la puissance des ordinateurs hybrides (informatique quantique combinée à l'informatique de haute performance) sont multiples; en voici quelques exemples :- L'optimisation des réseaux de distribution ou de transport- La compréhension des mécanismes de photosynthèse- La conception de catalyseurs pour les engrais ou de nouveaux médicaments- L'optimisation des batteries ou des cellules solairesL'informatique quantique est un domaine prometteur, et de nombreuses entreprises dans le monde investissent dans le développement de technologies et d'applications quantiques dans l'espoir de trouver des solutions aux défis humains qui se posent aujourd’hui.À PROPOS DE DISTRIQ, ZONE INNOVATION QUANTIQUELa Zone d’innovation quantique, organisme à but non lucratif basé à Sherbrooke au Québec, est un catalyseur d’expertises et d’infrastructures quantiques pour favoriser l’émergence et l’accélération d’innovations dans cette industrie. Un des projets phares de DistriQ est le Studio Quantique. Les partenaires fondateurs investis dans DistriQ sont la Ville de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, Productique Québec, Centre 24-Juin, Sherbrooke Innopole et l’Université de Sherbrooke, incluant sa chaîne d’innovation intégrée dont l’Institut quantique et le 3iT.À PROPOS DE PASQALPASQAL est une entreprise française leader en informatique quantique qui construit des processeurs quantiques à partir d'atomes neutres ordonnés dans des réseaux 2D et 3D afin d'apporter un avantage quantique pratique à ses clients et résoudre des problèmes concrets. PASQAL a été fondée en 2019, issue de l'Institut d'Optique, par Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, le Professeur Dr Alain Aspect, lauréat du prix Nobel de Physique 2022, le Dr Antoine Browaeys, et le Dr Thierry Lahaye. PASQAL a obtenu plus de 140 millions d'euros de financement à ce jour. Pour en savoir plus sur PASQAL, visitez le site www.pasqal.com Isabelle StébenneDistriQ+1 514-755-4928istebenne@DistriQ.com