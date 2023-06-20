شركة بروج جدة لنقل الأثاث تفتتح فرعاً جديداً في مكة المكرمة

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شركة بروج جدة تعلن عن إطلاق خدمات نقل الأثاث الخاصة بها في مكة المكرمة..

شركة بروج جدة هي شركة متخصصة في الخدمات المنزلية, تأسست عام 2016, تقدم الشركة العديد من الخدمات أبرزها خدمة نقل الأثاث.” — wikipedia

MECCA, MECCA, SAUDI ARABIA, June 20, 2023/EINPresswire.com/ -- في خطوة تعزز من تواجدها وتوسع نشاطها، أعلنت شركة بروج جدة لنقل الأثاث عن افتتاح فرع جديد في مكة المكرمة. وتأتي هذه الخطوة تلبيةً لاحتياجات العملاء المحليين وتعزيزاً لقدرتها على تقديم خدمات نقل الأثاث ذات الجودة العالية.

تشتهر شركة بروج جدة بخبرتها الطويلة في مجال نقل وتخزين الأثاث، وتعد من أبرز الشركات المتخصصة في هذا المجال. وتأتي إضافة الفرع الجديد في مكة المكرمة كتوسعة استراتيجية لقاعدة عملائها وتلبية البحث المتزايد عن شركة نقل عفش بمكة في المدينة المقدسة.

يتميز الفرع الجديد بوجود أحدث التجهيزات والتقنيات في مجال نقل الأثاث، بالإضافة إلى فريق عمل مدرب ومؤهل يضمن سلامة وسلسية عملية النقل. يقدم الفرع الخدمات الشاملة لنقل الأثاث للعملاء في مكة المكرمة، بدءًا من تفكيك الأثاث وتغليفه بعناية، وحتى تركيبه وترتيبه في الوجهة الجديدة. كما يهدف الفرع إلى توفير حلول مخصصة وفقًا لاحتياجات كل عميل، سواء كانت نقل منازل أو مكاتب أو محلات تجارية.

وعن هذه التوسعة الجديدة، صرح المدير التنفيذي لشركة بروج جدة قائلاً: "نحن سعداء جداً بإطلاق فرعنا الجديد في مكة المكرمة. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتنا المستمرة لتوسيع نطاق خدماتنا وتلبية احتياجات عملائنا في أنحاء المملكة. نحن ملتزمون بتقديم خدمات نقل الأثاث على أعلى مستوى من الجودة والاحترافية، ونتطلع لخدمة المزيد من العملاء في مكة المكرمة".

من المتوقع أن يلقى الفرع الجديد رواجًا كبيرًا في مكة المكرمة، نظرًا لسمعة شركة بروج جدة الراسخة في مجال نقل الأثاث. ومن المتوقع أن يجد العملاء في مكة المكرمة في هذا الفرع مصدرًا موثوقًا لتلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بنقل الأثاث بكفاءة عالية وأمان تام.

بهذه الخطوة، تعزز شركة بروج جدة مكانتها كشركة رائدة في قطاع نقل الأثاث وتواصل توسعها ونموها المستدام في المملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه الخطوة فرصة للعملاء في مكة المكرمة للاستفادة من خدمات عالية الجودة والمهنية في مجال نقل الأثاث.