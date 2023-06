Schnell und günstig unterwegs: Urtopia E-Bikes ab sofort auf 4 verschiedenen Leasing-Plattformen erhältlich

Urtopia Ebike Leasing Urtopia JobRad

BERLIN, GERMANY, June 20, 2023/ EINPresswire.com / -- Seit der Klimawandel nicht mehr zu übersehen ist, werden immer mehr umweltschonende Alternativen entwickelt – natürlich auch zum Thema Mobilität. Das Auto stehenzulassen, um mit einem trendigen E-Bike zur Arbeit zu fahren, wird immer beliebter. E-Bikes sind nicht nur klimafreundlicher, sondern auch wesentlich günster in der Anschaffung und im Unterhalt als ein Auto. Dennoch – ganz umsonst gibt es die schicken Flitzer natürlich nicht. Wer vor den Kosten zurückschreckt, kann ein E-Bike auch leasen. Viele Arbeitgeber unterstützen das mit einer Beteiligung oder sogar Übernahme der Leasingraten.Urtopia E-Bikes wie beispielsweise das Modell Urtopia Carbon One , die seit einiger Zeit auf dem deutschen Markt für Aufsehen sorgen, sind seit Kurzem über vier verschiedene Leasing-Plattformen zu erwerben. Wer sich also eins der schicken Modelle sichern möchte, hat die Qual der Wahl. Bisher gab es für Urtopia E-Bikes zwei Leasing-Plattformen, nämlich Jobrad und mein-dienstrad.de, und nun sind im Juni noch zwei weitere dazugekommen: Business Bike und Bikeleasing. Mit diesen vier beliebten Leasingpartnern hält Urtopia für jeden Bedarf das passende Angebot parat.Überzeugende Argumente: Deshalb haben die vier Plattformen Urtopia gewähltNicht jede E-Bike-Marke ist qualifiziert, Leasing-Dienstleistungen zu erbringen.JobRad bewertet Urtopia als erstklassige E-Bike-Marke mit anerkanntem Netzwerk von über 30 Ersatzteilgeschäften in Deutschland.BikeLeasing hat Urtopia als erste globale Online-Geschäftsmarke akzeptiert, die mit BikeLeasing zusammenarbeitet. Die starke Markenkraft von Urtopia hat BikeLeasing in ihren Bann gezogen, auch wenn BikeLeasing ursprünglich keinen neuen E-Bike-Hersteller im Visier hatte.Business Bike und mein-dienstrad.de: Die beiden Leasing-Plattformen haben sich aufgrund der gleichbleibend hohen Zustimmung von echten Kunden und der Zuverlässigkeit des After-Sales-Systems von Urtopia für eine Partnerschaft mit Urtopia entschieden.Urtopia zeichnet sich als führende Marke in der E-Bike-Branche aus und hat sich einen Ruf für seine Compliance und Glaubwürdigkeit erworben. Das Engagement der Marke für die Herstellung von qualitativ hochwertigen Elektrofahrrädern, die den strengen Standards der Verleihfirmen entsprechen, hat sie zu einer idealen Wahl für Leasingplattformen gemacht.Urtopia hat in Deutschland 30 Probefahrtstellen und 27 Kundendienststellen.Mit dem geleasten E-Bike kostengünstig zur Arbeit fahrenViele Firmen unterstützen ihre Mitarbeiter bei dem Wunsch, mit einem E-Bike zur Arbeit zu fahren. Selbstverständlich darf das E-Bike dann auch privat genutzt werden. Auf den Plattformen Jobrad, mein-dienstrad, Business Bike und Bikeleasing sind jetzt auch die technologisch hochstehenden E-Bike-Modelle von Urtopia vertreten. Man kann sich also für die Plattform entscheiden, die der Arbeitgeber bevorzugt.Was genau passiert eigentlich beim E-Fahrrad-Leasing?Beim Firmenradverleih mietet eine Person im Gegensatz zum Privatverleih ein Fahrrad über ihr Unternehmen. Das Unternehmen schließt einen Mietvertrag mit einer Verleihplattform wie Jobrad, businessbike, bikeleasing, mein-dienstrad.de etc. ab. Die Plattform bestellt dann beim Anbieter, in diesem Fall Urtopia, Fahrräder für den Verleih an das Unternehmen. Das Unternehmen ermutigt seine Mitarbeiter, die Steuervorteile als Mitarbeitervorteil zu nutzen.Manchmal muss zuerst ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden, aber Prestige und der Umweltschutzgedanke spielen heute natürlich eine große Rolle. E-Mobilität ist in aller Munde, und völlig zu Recht! Schließlich macht es einen deutlichen Unterschied, ob man auf dem Weg zum Job Autoabgase in die Luft bläst oder mit einem E-Fahrrad zum Klimaschutz beiträgt. Der ökologische Fußabdruck ist in jedem Fall deutlich geringer.Steuern sparen beim E-Bike-FahrenGeichzeitig kommen die Mitarbeiter im Gegenzug für ihren Lohn in den Genuss erheblicher Steuervorteile, während sie ihr Traumfahrrad fahren. Es gibt sogar eine Reihe von Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Fahrräder völlig kostenlos zur Verfügung stellen. Firmenchefs wissen heute ganz genau, dass der Verleih von Firmenfahrrädern eine gute Möglichkeit, die Umsetzung grüner Konzepte in der Gesellschaft zu fördern.Vielleicht muss man als Arbeitnehmer noch den einen oder anderen Chef überzeugen, aber die meisten werden bestimmt ein offenes Ohr für jeden haben, der über die Anschaffung eines E-Bikes nachdenkt.Wenn die Entscheidung gefallen ist, least er dann das E-Bike und überlässt es dem Mitarbeiter per Gehaltsumwandlung. Je nach Leasingmodell können so 30 bis 40 % im Vergleich zum Privatkauf gespart werden. Wenn der Arbeitgeber sämtliche Kosten übernehmen sollte, ist die private Nutzung sogar komplett steuerfrei.Und wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob ein E-Fahrrad für ihn/sie das Richtige ist, kann sich bei einer online buchbaren Probefahrt an einer der zahlreichen Verkaufsstellen von Urtopia E-Bikes selbst davon überzeugen: Mehr leicht zu bedienende Technologie gepaart mit lässiger Eleganz geht nicht.Weitere Informationen gibt es bei Urtopia auf der Website.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++Firmenportrait:Urtopia ist ein führender Hersteller von High-End-Elektrofahrrädern. Mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit strebt Urtopia an, Fahrräder zu entwickeln, die nicht nur schön, sondern auch zuverlässig und effizient sind.Darüber hinaus bietet Urtopia einen ausgezeichneten Kundenservice mit kostenlosem Versand und 14-tägigem Rückgaberecht und zwei Jahre Garantie in der EU und den USA. Das Lager und das Kundendienstzentrum des Unternehmens befinden sich in Deutschland und den Vereinigten Staaten, und es gibt über 50 Servicepunkte für Probefahrten. Wer sich für das Chord-E-Bike interessiert, kann auf der Website eine kostenlose Probefahrt buchen.Urtopia hat sich mit Leasing-Plattformen wie Jobrad in Deutschland zusammengeschlossen, um Leasing-Dienste anzubieten. Das Online-Einkaufszentrum MediaMarkt bietet Urtopia jetzt zum Kauf auf Raten an.

