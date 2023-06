Novas pesquisas: 90% dos domínios portugueses são vulneráveis a phishing e spoofing

ZOETERMEER, NETHERLANDS, June 22, 2023/EINPresswire.com/ -- Novas pesquisas descobriram que a proteção contra spoofing e phishing é deficiente em Portugal. Apenas 9,1% da amostra pesquisada de domínios portugueses tinha políticas de segurança implementadas e configuradas corretamente para detectar, relatar e remover e-mails de phishing enviados.

A EasyDMARC, uma plataforma de autenticação de e-mail nativa da nuvem, revisou 122.398 domínios de código de país de nível superior em Portugal na tentativa de destacar as taxas de adoção do DMARC no país. A pesquisa revelou que apenas um quarto da amostra total havia implementado o DMARC. Os demais domínios .pt estão às escuras sobre como a autenticação de e-mail pode ajudar os proprietários de domínios a proteger seus negócios e organizações.

A autenticação de domínios de organizações com o DMARC (Autenticação de Mensagem Baseada em Domínio, Relatório e Conformidade) ajuda a evitar a falsificação de marcas, o Comprometimento de E-mails Comerciais e ataques de ransomware que ocorrem como resultado de tentativas de spoofing e phishing. Ela protege a reputação da marca, aumenta a confiança do cliente e garante tranquilidade para os proprietários de negócios e suas equipes.

De acordo com a pesquisa da EasyDMARC, dos 31.412 domínios com DMARC, mais da metade (54%) ainda estava na política 'nenhuma'. Isso significa que eles apenas monitoram a infraestrutura de seus domínios sem tomar medidas para restringir tentativas de phishing. Dos domínios com DMARC, 3.222 (10,26%) definiram a política do DMARC como 'quarentena', enquanto 11.140 (35,46%) domínios implementaram a política de 'rejeitar' e protegeram totalmente seu ambiente de e-mail.

Embora a porcentagem de domínios com política de 'rejeitar' seja baixa (9,10%), vista no contexto da amostra de pesquisa, a taxa de adoção do DMARC de 35,46% é um desempenho sólido em comparação com outros países e setores pesquisados pela EasyDMARC.

Quanto ao primeiro e mais básico passo na autenticação de e-mails, a configuração do SPF, 75,4% dos domínios pesquisados implementaram a política. No entanto, nem todos os domínios que possuem SPF podem se orgulhar de uma configuração perfeita, com 14,6% apresentando erros.

A EasyDMARC também conduziu uma análise dos domínios portugueses presentes em sua plataforma. A pesquisa descobriu que nos primeiros seis meses de 2023, já ocorreram tantas tentativas de phishing nesses domínios quanto em todo o ano de 2022. Embora as tentativas tenham sido bloqueadas pela EasyDMARC, essas estatísticas enfatizam a ameaça persistente e crescente que os e-mails de phishing representam.

Comentando sobre a pesquisa, Gerasim Hovhannisyan, CEO e co-fundador da EasyDMARC, afirma:

"Embora a necessidade de proteção cibernética seja universal, proteger os domínios de alto nível específicos de um país é ainda mais importante. A falta de autenticação de domínio nesses domínios resultará em invasões em organizações governamentais e empresas locais, expondo-os a violações de dados altamente sensíveis e potencialmente custosas. Sem a adoção do DMARC, as empresas locais continuarão a enfrentar um aumento nos eventos cibernéticos e nas subsequentes interrupções e perdas."

Sobre a EasyDMARC

A EasyDMARC é uma plataforma B2B SaaS nativa em nuvem que resolve problemas de segurança e entregabilidade de e-mails com apenas alguns cliques. Com ferramentas avançadas, como o Analisador de Relatórios DMARC alimentado por IA, soluções de gerenciamento de DMARC, SPF e DKIM em nuvem e monitoramento de reputação de fonte de e-mail, a plataforma da EasyDMARC ajuda os clientes a se manterem seguros e a manter a "saúde" de seus domínios sem riscos.

Com escritórios nos Estados Unidos, Holanda e Armênia, a empresa oferece a plataforma mais abrangente para qualquer pessoa que se esforce para construir a melhor defesa possível para seu ecossistema de e-mail. A EasyDMARC oferece tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem em alcançar seus objetivos de negócios em vez de lidar com preocupações relacionadas à cibersegurança.