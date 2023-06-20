اعلان سنهايزر عن حلول تيم كونكت بار لمساحات التعاون الصغيرة ومتوسطة الحجم
كشفت رائدة الأجهزة الصوتية في العالم النقاب عن أول أجهزة مؤتمرات متكاملة، وقابلة للتعديل وبكاميرات مدمجةDUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 20, 2023/EINPresswire.com/ -- تُعتبر شركة سنهايزر أول خيار للباحثين عن التقنيات الصوتية المتقدمة التي تُسهل عملية التعاون والتعلم، حيث دخلت سوق التواصل الموحد للوسائط السمعية والبصرية، بميزة الأجهزة المتكاملة لغرف الاجتماعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وكجزء من عائلة حلول تيم كونكت، ازيحت الستار عن حلول تيم كونكت (تي سي) بار أثناء الفاعلية الحصرية الافتراضية لإطلاق الحلول الجديدة في وقت سابق اليوم، وسيتم عرضها هذا الأسبوع بالحضور الشخصي لجميع المشاركين في معرض انتيروب طوكيو الدولي ومعرض انوفو كوم اورلاندو الدولي.
وبفضل تنوع خيارات (تيم كونكت بار اس) للمساحات الصغيرة أو (تيم كونكت بار ام) للمساحات المتوسطة، تُعتبر حلول "تي سي بار" حلًا للعديد من المشكلات بمميزات مثل سهولة التركيب، وتكامل العلامة التجارية المحايد، وسلاسة الإدارة والتحكم، ووسائط الفيديو البصرية عالية الجودة، فضلًا عن ميزة الأمن والاستدامة. تتميز حلول "تي سي بار اس" للمساحات الصغيرة بوجود 4 مكبرات صوت وسماعتين، بينما "تي سي بار ام" للمساحات المتوسطة تمتلك 6 مكبرات صوت و4 سماعات، ويمكن دمج كليهما مع أي منصة من منصات الاجتماع ويمكن تعزيزها لاحقًا مع المنتجات الملائمة، بما فيها منتجات سنهايزر.
صرح رونجا هارستي مدير منتجات حلول يو سي في سنهايزر قائلًا "نحن متخصصون في سنهايزر بتوفير أعلى تقنيات جودة الوسائط الصوتية لعدة أعوام، ولقد وجدنا شريك قوي في جودة الوسائط البصرية وهو معمل الاختبار المستقل "ايميج انجينيرينج" للتوافق مع جودة الوسائط الصوتية المرافقة لعلامتنا"، وأضاف "وهذا قادنا إلى تطوير أجهزة تيم كونكت بار المتكاملة وهي أكثر الأجهزة الغنية بالخصائص المتكاملة في فئتها".
تُوفر حلول تي سي بار حرية ومرونة لا مثيل لها، بحيث تسمح للعملاء اختيار أفضل أجهزة اجتماعات الفيديو الملائمة، ويمكن تكامل حلول تي سي بار داخل تصميم الغرفة بخيارات التركيب المتعددة مثل التركيب الحائطي، والتركيب حسب متطلبات هيئة معايير أجهزة الفيديو، أو التركيب السطحي على الطاولة أو التركيب الحر، كما أن استخدام مرفقات دانتي لإضافة مزيد من الميكروفونات و/أو كامير "يو اس بي" خارجية تجعل من الجهاز جهازًا قابلًا للتعديل.
تأتي سماعات استريو المتنوعة ذات الاتجاه المحسن وبث مطور للأصوات المستترة، لضمان خروج الصوت بشكل طبيعي وواضح، كما تتيح تقنية تشكيل الشعاع المتكامل الانتقال السلس بين مقدمي العروض، علاوة على توفير حرية الحركة والتهيئة داخل المساحة المتوافرة.
يوفر معالج الإشارة الرقمي (DSP) المدمج وخيار تعديل الاعدادات الصوتية من خلال مقصورة تحكم سنهايزر، فرصة للمستخدمين لعمل مزيد من التحسين لصوتيات الغرفة، كما أن "تي سي بار" يأتي مع المفتاح الذاتي للوضع على خاصية الموسيقى أو المؤتمر، لتقديم أفضل صوت ملائم للمحتوى.
تعتمد حلول تيم كونكت بار على أحدث التطورات في تكنولوجيا عقد الاجتماعات لتعزيز الشكل الهجيني لعقد الاجتماعات وتقديم المحاضرات – واصلين بحلول الفيديو للمستوى التالي. إن كاميرات 4K عالية الدقة المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي مثل "التأطير التلقائي" و"المربعات الشخصية" تُمكن جميع المشاركين عن بُعد لرؤية كل فرد في الغرفة. فمن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن نقل جميع الإيماءات الجسدية وتعابير الوجه لتعظيم المشاركة والشمولية.
بفضل فلسلفة وفكر سنهايزر المنفتحة والمحايدة تجاه البيئة، تلائم حلول تي سي بار العديد من أنظمة الوسائط الاعلامية الكبيرة من شركائنا الحلفاء، وبشهادات قيد الإصدار حاليًا. ولأغراض التعديلات الأساسية، ثمة العديد من المميزات، مثل زووم والمربعات الشخصية وغيرها من الخصائص التي يمكن العثور عليها في وحدة التحكم عن بعد.
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عندما نتحدث عن الأمن، فإن حلول تي سي بار تمتثل لأفضل الممارسات الصناعية، وجميع عمليات التكوين والتهيئة محمية من خلال كلمات المرور، حيث أن الاتصال بمقصورة التحكم من سنهايزر وأنظمة التحكم الإعلامي من الطرف الثالث، مشفرة باستخدام بروتوكول تشفير نقل البيانات "Transport Layer Security 1.2" الآمنة من إساءة الاستخدام. علاوة على ذلك، تدعم حلول تي سي بار تقنية IEEE 802.1x لمصادقة الشبكات، ولمزيد من الخصوصية، يشمل الأمر كذلك غطاء للعدسة.
حصلت حلول تي سي بار على جائزة ريد دوت: تصميم المنتج 2023. لقد خضع عمل شركات واستوديوهات التصميم حول العالم للجنة تحكيم ريد دوت، التي تتألف من خبراء دوليين، قاموا بفحص عدد من المنتجات أثناء المنافسة، في عملية تقييم استمرت عدة أيام، تم خلالها مراجعة التقديمات بدقة وتقييمها وفقًا لجودة التصميم ومستوى الابتكار. وبعد عملية التقييم أعلنت لجنة التحكيم بالأجماع "إن النسيج عالي الجودة يخفي بأناقة مكبرات الصوت القوية ومجموعة الميكروفونات، كما تعمل وحدة الكاميرا المركزية مع حلقة LED المحيطة كواجهة مستخدم وهي عنصر تصميم ملفت للنظر الذي يمكن أن يندمج جيدًا مع أي بيئة."
من خلال إضافة حلول تي سي بار لعائلة تي سي، توفر سنهايزر خيارًا آخر للعملاء تُكمل به حلول ميكروفونات السقف الموثوقة لدعم الغرف كبيرة ومتوسطة الحجم، والسماعات الذكية للاجتماعات الصغيرة. فكل منتج مُصمم ليعمل بشكل مستقل، كما أن الخصائص الإضافية يمكن اكتسابها مع المنتجات الأخرى لدى سنهايزر أو منتجات طرف آخر، وعن طريق استخدام مقصورة التحكم من سنهايز لتسهيل التكوين والتهيئة وعمليات المراقبة.
يرجى التسجيل على الموقع التالي لاستعراض الفاعلية الافتراضية لكشف النقاب عن الحلول الجديدة ومشاهدتها:
https://media.marketscale.com/Sennheiser-Product-Announcement-2023/
زر معرض انفوكوم 2023 هذا الأسبوع لتجربة حلول تي سي بار في غرفة العروض الحية، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن عائلة تي سي بما فيها تي سي بار من هنا. ومن المتوقع بدء عمليات شحن حلول تي سي بار في وقت لاحق هذا العام.
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