الشمس تسطع بقوة فوق سماء الأردن
لتُمكن المملكة من الاستفادة من الطاقة الشمسية والتقنيات المبتكرة لتسخين المياهAMMAN, JORDAN, June 19, 2023/EINPresswire.com/ -- ارتفع معدل الوعي بالبيئة على نحو كبير على مدار الأعوام القليلة الماضية، حيث بدأت كثير من الشركات في الانتباه إلى الحلول الخضراء، ويبحثون دائمًا على حلولٍ تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة. يُعتبر المنتج الذي يعتمد على الطاقة الشمسية لتسخين المياه حلًا صديقًا للبيئة ويتمتع بالكفاءة العالية، ويمكن إعتباره مع الأنظمة الخضراء، وهو يُعد استثمارًا ذكيًا على المدى البعيد. بين أيدينا الآن حلًا تقنيًا مبتكرًا يلخص رؤية الأردن في قطاع تسخين المياه بالطاقة الشمسية لضمان اتساع رقعة الاستدامة.
ترى الأبحاث أن موقع الأردن الجغرافي المميز في قلب دول الحزام الشمسي يمكن من خلاله انتاج 1800-2700 كيلووات/ م2، حيث أن متوسط سطوع الشمس يصل إلى أكثر من 310 يوم في العام وثمة مناطق كبيرة تمتاز بالإشعاع على مدار السنة. وتستخدم الدولة مصدر نظيف ومتجدد- سواء الشمس أو الرياح- لحلول تسخين المياه، بحيث توفر أعلى سبل الراحة بينما تقلل في الوقت ذاته الانبعاثات الملوثة، وتحمي البيئة. تعمل سخانات المياه بالطاقة الشمسية (سخانات الشمس) من مصدر نظيف ومتجدد وهو الشمس، والذي بدوره يقلل الطلب على الطاقة التقليدية، ويخفض كلفة فواتير الكهرباء، علاوة على تقليل الانبعاثات الدفيئة.
إمتلكت حوالي 20% من المنازل في الأردن في 2018 أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، حيث تستهدف استراتيجية الأردن للطاقة "2020-2030" تزويد 30% من المنازل بأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بحلول 2030. حسب أخبار عام 2021، فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تمضي قدمًا في خطط زيادة استخدام أنظمة السخانات الشمسية لحلول تسخين المياه عبر ربوع المملكة.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/01445987221134391
اقترحت مجموعة أريستون، أحد رواد حلول الراحة الحرارية، على مدار الاعوام الماضية حلول طاقة بديلة حول العالم ذات كفاءة عالية، وبصفتها من رواد الحلول التقنية والجودة في قطاع سخانات الطاقة الشمسية، تضمن أريستون عمرًا أطول وأداء عالي على مر الأعوام لمنتجاتها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحلول التقنية متنوعة الاستخدامات من أريستون إمكانية تكامل حلول الطاقة الشمسية مع أنظمة تسخين المياه الأخرى مثل المضخات الحرارية. ونظرًا لتنوع أنظمة الطاقة الشمسية (سواء التدوير الطبيعي أو التدوير بقوة الضخ) ومضخات نقل الحرارة من الهواء للمياه ومضخات نقل الحرارة من المياه للمياه (سواء المكونة من قطعة واحدة أو متعددة القطع)، يمكن لأريستون تقديم الحل الملائم في جميع الحالات.
ساعدت تقنيات الشركة وبراعتها التقنية أن تكون طرفًا في العديد من المشاريع في الأردن مثل مشروع الجيش البريطاني في الأردن، ومساكن سفارة الكويت، وكارفور، وبنك الأردن، والبنك الإسلامي الأردني، ومركز الأميرة بسمة الصحي، ونادي سارة السعودي الرياضي، وغيرها من المشاريع. ومن جانبه صرح البيرتو تورنير رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز "تستهدف مجموعة أريستون أن توفر لكل فرد في كل ركن من أركان العالم حلول تسخين وتسخين المياه عالية الجودة، بينما تحافظ في الوقت نفسه على البيئة، فنحن في أريستون الشرق الأوسط، ندعم هذه الروح ونسهم بها بأي طريقة كانت، فلدينا مشاريع متعددة في المنطقة التي تبرهن حلولنا المبتكرة التي تنبع من التزامنا بالاستدامة".
أحد الحلول المبتكرة التي تستطيع تمكين قطاع تسخين المياه بالطاقة الشمسية في الأردن هو "كيروس ثيرمو اتش اف" من أريستون الذي لديه مبادل حراري مُحسن الذي من جانب يسمح بإنتاج سريع للمياه الساخنة المحلية، ومن جانب آخر يقدم السطح الأزرق الانتقائي أداء عالي للغاية بنسبة امتصاص تصل إلى 95% ونسبة انعكاس 5% فقط، حيث أن سطح اللاقط يوفر إمكانية انتاج مزيد من المياه الساخنة المحلية. وتضمن تقنية اللحام بالليزر سطح ماص شديد النعومة، مما يُعظم استغلال الطاقة الشمسية، كما أن عزل الخزان من مادة البولي يوريثين الخالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية "CFC" ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية "HCFC"، وعزل اللواقط من مادة الصوف الزجاجي يضمنان أعلى حماية من الفقد الحراري.
صُممت سخانات "كيروس ثيرمو اتش اف" للعمل على الأسطح المسطحة أو المائلة، وذلك بفضل استخدام مرفقات متنوعة، فضلًا عن أن عناصر التسخين المصممة هندسيًا التي تتميز بقصرها وسماكتها، تسمح بالاستهلاك المتماثل ومن ثم حياة أطول، كما أن عناصر التسخين النحاسية ذات السطح الأكثر نعومة تمثل عائق أمام ترسب الحجر الجيري، مما يضمن تبادل حراري عالي الكفاءة أثناء فترة العمل.
تستخدم سلسلة كارفور نظام التسخين هذا في عدة فروع لها، كما نفذت أريستون الشرق الأوسط بمساعدة شركائها المحليين 8 مشاريع في الأردن بين عامي 2021-2022 في عدة أماكن مثل طبربور، وخلدا، وسوق باب المدينة مول (الزرقاء). ونتيجة لاستخدامها أنظمة أريستون، وفرت كارفور حوالي 24,840 كيلووات/ساعة سنويًا من الطاقة، متجنبة 21,216 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقللت التكلفة بحوالي 3000 دينار أردني سنويًا عبر 8 فروع. وبالمثل، قام كلًا من بنك الأردن، والبنك الإسلامي الأردني بتركيب سخان كيروس اتش اف 2-300 والذي نتج عنه توفيرًا كبيرًا في التكلفة، كما لعب استغلال مشاريع الطاقة الشمسية من هذا النوع دورًا حيويًا في عملية تعزيز الاستدامة.
كما استعانت- في الأعوام القليلة الماضية- مشاريع أخرى بارزة مثل مشروع الجيش البريطاني ومساكن سفارة الكويت بنظام تسخين المياه عن طريق الطاقة الشمسية بتقنية التدوير بقوة الضخ التي تستخدمها لواقط سخان أريستون كيروس اكس بي 2.5، وتُعتبر لواقط 2.5 م2 عالية الكفاءة حلًا مناسبًا لأنظمة التدوير بقوة الضخ خاصة في الأماكن ذات الأبعاد الكبيرة، وذلك من أجل سهولة التركيب. وبفضل موصلات الهيدروليك ذات الأربع اتجاهات السريعة، التي تمكن تركيبهم في صف واحد وحتى 10 لواقط على نحو متسلسلٍ، يسمح بمرونة كبيرة في التركيب، وهي مصممة بأبعاد تلائم التركيبات الصغيرة والكبيرة، كما يتميز السطح بسرعة الامتصاص بفضل المعالجة العالية بمادة أكسيد التيتانيوم. كما يتكون اللاقط من زجاج أمان شمسي منشوري ودائرة هيدروليكية للأنابيب المصنوعة من النحاس.
ردًا على سؤال سبب اختيار هذه المنتجات للمشاريع البارزة أجاب تورنير "جميعنا يعرف أن أسعار النفط والغاز والكهرباء ترتفع بشكل دائم، أما أنظمة الحرارة الشمسية تقلل من التكلفة التشغيلية لتسخين المياه في هذه المشاريع، حيث انها تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 70%، فضلًا عن أنها تحافظ على البيئة من كيلو جرامات عدة من انبعاثات الغازات الدفيئة، وكانت هذه هي الأسباب الرئيسية لاختيارعملائنا تركيب الأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية في المباني البارزة في الأردن. إن حلول الطاقة الشمسية تقدم تقنيات عصرية للحياة المستدامة وهي سبب هام لاختيار حلول الطاقة الشمسية، حيث أن الشمس ساطعة معظم العام تقريبًا في الأردن مما يجعلها خيارًا طبيعيًا".
Urvashi Kadam
The Revelation Consultancy DMCC
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