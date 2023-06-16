الشمس تسطع بقوة فوق سماء الأردن
لتُمكن المملكة من الاستفادة من الطاقة الشمسية والتقنيات المبتكرة لتسخين المياهDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 16, 2023/EINPresswire.com/ -- عمان. مايو 2023. ارتفع معدل الوعي بالبيئة على نحو كبير على مدار الأعوام القليلة الماضية، حيث بدأت كثير من الشركات في الانتباه إلى الحلول الخضراء، ويبحثون دائمًا على حلولٍ تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة. يُعتبر المنتج الذي يعتمد على الطاقة الشمسية لتسخين المياه حلًا صديقًا للبيئة ويتمتع بالكفاءة العالية، ويمكن ضمه مع الأنظمة الخضراء، وهو يُعد استثمارًا ذكيًا على المدى البعيد. بين أيدينا الآن حلًا تقنيًا مبتكرًا يلخص رؤية الأردن في قطاع تسخين المياه بالطاقة الشمسية لضمان اتساع رقعة الاستدامة...
ترى الأبحاث أن موقع الأردن الجغرافي المميز في قلب حزام دول الشمس يمكن من خلاله انتاج 1800-2700 كيلووات/ م2، حيث أن متوسط سطوع الشمس يصل إلى أكثر من 310 يوم في العام وثمة مناطق كبيرة تمتاز بالإشعاع على مدار السنة. وتستخدم الدولة مصدر نظيف ومتجدد- سواء الشمس أو الرياح- لحلول تسخين المياه، ومن ثم تعظم مُخرجات الراحة بينما تقلل في الوقت ذاته الانبعاثات الملوثة، وتحمي البيئة. تعمل سخانات المياه بالطاقة الشمسية (سخانات الشمس) من مصدر نظيف ومتجدد وهو الشمس، والذي بدوره يقلل الطلب على الطاقة التقليدية، وخفض كلفة فواتير الكهرباء، علاوة على تقليل الانبعاثات الدفيئة.
تمتلك حوالي 20% من العائلات في الأردن في 2018 أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، حيث تستهدف استراتيجية الأردن للطاقة "2020-2030" تزويد 30% من العائلات بأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بحلول 2030. حسب أخبار عام 2021، فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تمضي قدمًا في خطط زيادة استخدام أنظمة سخانات الشمس لحلول تسخين المياه عبر ربوع المملكة.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/01445987221134391
اقترحت مجموعة أريستون، أحد رواد حلول الراحة الحرارية، حلول طاقة بديلة حول العالم تتمتع بالكفاءة منذ عدة سنوات، وبصفتنا رواد الحلول التقنية والجودة في قطاع سخانات الطاقة الشمسية، تضمن أريستون عمرًا أطول وأداء عالي على مر الأعوام. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحلول التقنية متنوعة الاستخدامات من اريستون إمكانية تكامل حلول الطاقة الشمسية مع أنظمة تسخين المياه الأخرى مثل المضخات الحرارية. ونظرًا لتنوع أنظمة الطاقة الشمسية (سواء توزيع طبيعي أو توزيع بقوة الضخ) ومضخات نقل الحرارة من الهواء للمياه ومضخات نقل الحرارة من المياه للمياه (سواء المكونة من قطعة واحدة أو متعددة القطع)، يمكن لأريستون تقديم الحل الملائم في جميع الحالات.
ساعدت تقنيات الشركة وبراعتها التقنية أن تكون طرفًا في العديد من المشاريع في الأردن مثل مشروع الجيش البريطاني في الأردن، ومساكن سفارة الكويت، وكارفور، وبنك الأردن، والبنك الإسلامي الأردني، ومركز صحي الأميرة بسمة، وجيم سارة السعودي، وغيرها من المشاريع. ومن جانبه صرح البيرتو تورنير رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز "تستهدف مجموعة أريستون أن توفر لكل فرد في كل ركن من أركان العالم حلول تسخين وتسخين المياه عالية الجودة، بينما نحافظ في الوقت نفسه على البيئة، فنحن في أريستون الشرق الأوسط، ندعم ثقافة المكان ونسهم به بأي طريقة كانت، فلدينا مشاريع متعددة في المنطقة التي تبرهن حلولنا المبتكرة التي تقوده التزام الاستدامة".
أحد الحلول المبتكرة التي يمكنها أن تهز ارجاء قطاع تسخين المياه بالطاقة الشمسية في الأردن هو "كيروس ثيرمو اتش اف" من أريستون الذي لديه مبادل حراري مُحسن الذي يسمح بإنتاج سريع للمياه الساخنة المحلية هذا من جانب، ومن جانب آخر يقدم السطح الأزرق الانتقائي أداء عالي للغاية بنسبة امتصاص تصل إلى 95% ونسبة انعكاس 5% فقط، حيث أن سطح اللواقط توفر إمكانية انتاج مزيد من المياه الساخنة المحلية. وتضمن تقنية اللحام بالليزر سطح ماص شديد النعومة، مما يُعظم استغلال الطاقة الشمسية، كما أن عزل البولي إيثيلين الخالي من مركبات الكربون الكلورية فلورية "CFC" ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية "HCFC"، أما عزل اللواقط المنخفض في الزجاج فيضمن تعظيم الحماية من هدر الحرارة.
صُممت سخانات "كيروس ثيرمو اتش اف" للعمل على الأسطح المسطحة أو المائلة، وذلك بفضل استخدام مرفقات متنوعة، فضلًا عن أن عناصر التسخين المصممة هندسيًا التي تتميز بقصرها وكثافتها، تسمح بالاستهلاك المتماثل ومن ثم حياة أطول، كما أن عناصر التسخين المطلية بمادة المينا ذو السطح الأكثر نعومة، يمثل عائق أمام ترسب الحجر الجيري، مما يضمن تبادل حراري يتمتع بالكفاءة أثناء فترة العمل.
تستخدم سلسلة كارفور نظام التسخين في عدة فروع لها، كما نفذت أريستون الشرق الأوسط بمساعدة شركائها المحليين 8 مشاريع في الأردن بين عامي 2021-2022 في عدة أماكن مثل طبربور، وخلدا، وسوق باب المدينة مول (الزرقاء). ونتيجة لاستخدامها أنظمة أريستون، وفرت كارفور حوالي 24,840 كيلووات/ساعة سنويًا من الطاقة، متجنبًا 21,216 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقللت التكلفة بحوالي 3000 دينار أردني سنويًا عبر 8 فروع. وبالمثل، قام كلًا من بنك الأردن، والبنك الإسلامي الأردني بتركيب سخان كيروس اتش اف 2-300 والذي نتج عنه توفيرًا كبيرًا في التكلفة، كما لعب استغلال مشاريع الطاقة الشمسية من هذا النوع دورًا حيويًا في عملية تعزيز الاستدامة.
كما استعانت- في الأعوام القليلة الماضية- مشاريع أخرى بارزة مثل مشروع الجيش البريطاني ومساكن سفارة الكويت بنظام تسخين المياه عن طريق الطاقة الشمسية بتقنية التوزيع بقوة الضخ التي تستخدمها لواقط سخان أريستون كيروس اكس بي 2.5، وتُعتبر لواقط 2.5 م2 عالية الكفاءة حلًا مناسبًا لأنظمة التوزيع بقوة الضخ خاصة في الأماكن ذات الأبعاد الكبيرة، وذلك من أجل سهولة التركيب. وبفضل موصلات الهيدروليك الأربعة السريعة، التي يمكن تركيبهم في صف واحد وحتى 10 لواقط على نحو متوازٍ، يسمح بمرونة كبيرة في التركيب، وهي مصممة بأبعاد تلائم التركيبات الصغيرة والكبيرة، كما يتميز السطح بسرعة الامتصاص بفضل المعالجة العالية بمادة أكسيد التيتانيوم، علاوة على وجود زجاج أمان شمسي موشوري ودائرة هيدروليكية للأنابيب المصنوعة من النحاس.
ردًا على سؤال سبب اختيار هذه المنتجات للمشاريع البارزة أجاب تورنير "جميعنا يعرف أن أسعار النفط والغاز والكهرباء ترتفع بشكل دائم، أما أنظمة الحرارة الشمسية تقلل من التكلفة التشغيلية لتسخين المياه في هذه المشاريع، حيث انها تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 70%، فضلًا عن أنها تحافظ على البيئة من كيلو جرامات عدة من انبعاثات الغازات الدفيئة، وكانت هذه هي الأسباب الرئيسية لاختيار عملائنا تركيب الأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية في المعالم الرئيسية في الأردن. إن حلول الطاقة الشمسية تقدم تقنيات عصرية للحياة المستدامة وهي سبب هام لاختيار حلول الطاقة الشمسية، حيث أن الشمس ساطعة معظم العام تقريبًا في الأردن مما يجعلها اختيارًا طبيعيًا".
ولخص تورنير الفكرة قائلًا "أصبحت مميزات الطاقة الخضراء/ المنخفضة عنصر جوهري لتصميم حلول تسخين المياه الفعالة، حيث أن الانتقال لمنتجات الطاقة عالية الكفاءة باتت توجهًا في الأسواق الرشيدة، وبسببها طورت أريستون محفظة منتجاتها امتثالًا للمتطلبات الجديدة للهيئات التنظيمية. وتؤمن أريستون بالنمو المستدام وتتصرف وفقًا لذلك، نحن نلتزم بضمان أقصى حلول الراحة بأقل التكاليف، نحن نسهم في الحفاظ على كوكبنا عن طريق سهولة الوصول لأكثر التقنيات كفاءة وأفضل الخدمات حول العالم".
Urvashi Kadam
The Revelation Consultancy DMCC
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