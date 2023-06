Anspruchsvolle Stellen bei guter Work-Life-Balance –Rehakliniken als attraktive Arbeitgeber

Hamburger Headhunter:innen rekrutieren bundesweit für spezialisierte Rehabilitationskliniken – zukunftssichere Träger & garantiere Finanzplanung

HAMBURG, HAMBURG, GERMANY, June 14, 2023/ EINPresswire.com / -- Die Kontrast Personalberatung GmbH unterstützt aktuell mehrere Rehabilitationseinrichtungen von der Nordseeküste bis Bayern bei der Besetzung von Vakanzen. Gesucht werden nicht nur Mediziner:innen, sondern auch Pflegefachkräfte und kaufmännische Leitungskräfte.Plan – Rhythmus – ZeitDie Arbeit in einer Rehaklinik ist für viele sehr attraktiv. Im Gegensatz zu Krankenhäusern für die akute Behandlung und einem nicht planbaren Arbeitsalltag, läuft es in Rehazentren deutlich strukturierter ab. Die Patient:innen sind in der Regel länger in der Klinik, was eine langfristige Therapie und gut planbare Arbeitstage ermöglicht. Zudem gibt es in der Regel nur selten eine Rufbereitschaft – und wenn, muss man dafür nicht unbedingt vor Ort sein.Durch diesen klaren Rhythmus im Arbeitsalltag haben die Ärzt:innen, Pflegefachkräften und Therapeut:innen die Möglichkeit, ein erfüllendes Privatleben zu führen und Familie und Freunde mit der Arbeit zu vereinen.Spezialisierte Rehakliniken für bestimmte Patient:innenRehabilitationseinrichtungen können dabei für ganz unterschiedliche Patientengruppen und Fachrichtungen ausgerichtet sein, die von Kindern und Jugendlichen bis hin zu aktiven Senior:innen reichen und von der Orthopädie bis zur Neurologie alles umfassen. Entsprechend vielfältig, spannend und auch anspruchsvoll sind die Stellenangebote.Die Hamburger Headhunter:innen unterstützen aktuell zum Beispiel eine Klinik bei der Besetzung von Vakanzen, die sich auf die Rehabilitation von Pflegefachkräften spezialisiert hat. Ein weiterer Auftraggeber der Personalberatung ist ein Fachzentrum für die neurologische Rehabilitation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.Aktuelle Vakanzen im Bereich RehabilitationGanz akut sucht eine Rehaklinik an der Nordseeküste einen leitenden Oberarzt (m/w/d) für Psychosomatik. Ein Rehabilitationszentrum in der Metropolregion Hamburg besetzt die Stelle des Oberarztes (m/w/d) für Neurologie und Pädiatrie neu. Darüber hinaus rekrutiert die Headhunting Agentur aktuell eine Stationsleitung für eine Rehaklinik in Bayern. Die Klinik eines Sozialversicherungsträgers in Hessen sucht zudem eine kaufmännische Verwaltungsleitung (m/w/d). Weitere Stellenangebote auch für Therapeut:innen sind zudem auf dem Stellenportal katareo zu finden, welches von der Kontrast Personalberatung GmbH betrieben wird.Über Kontrast Personalberatung GmbH:Die Hamburger Headhunting Agentur Kontrast Personalberatung GmbH besetzt seit fast 30 Jahren Stellen für das Gesundheitswesen im öffentlichen Dienst. Die Personalberater:innen zählen dabei neben Rehabilitationszentren auch MVZ, (Uni-)Kliniken, Krankenhäuser und Arztpraxen sowie Gesundheitsämter zu ihren Auftraggebern.Die Arbeitsweise der Headhunter:innen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.