Dynamische Zusammenarbeit mit neuen Videokonferenzlösungen DTEN D7X Dual und DTEN Vue Pro

Die Videokonferenzlösung der nächsten Generation ist mit Kamerasystem auf Augenhöhe, fortschrittliche Akustik und leistungsstarke KI-Funktionen ausgestattet

SAN JOSE, CALIFORNIA, USA, June 14, 2023/ EINPresswire.com / -- Dynamische Zusammenarbeit mit neuen Videokonferenzlösungen DTEN D7X Dual und DTEN Vue ProDie Videokonferenzlösung der nächsten Generation ist mit Kamerasystem auf Augenhöhe, fortschrittliche Akustik und leistungsstarke KI-Funktionen ausgestattetSan Jose, Kalifornien, 14. Juni 2023 – DTEN, Anbieter von All-in-One-Videokonferenzlösungen, gibt die Markteinführung der All-in-One-Collaboration-Lösung DTEN D7X Dual 75-Zoll- und des patentierten* DTEN Vue Pro bekannt. DTEN D7X Dual ist eine Windows-basierte Lösung, die eine noch dynamischere Zusammenarbeit am hybriden Arbeitsplatz ermöglicht. Sie verfügt über zwei geräumige interaktive Displays, modernste audiovisuelle Geräte, integrierte KI-Erweiterungen und kollaborative Touchscreens für Whiteboarding. DTEN Vue Pro ist ein revolutionäres Kamerasystem, das mit vier 4K-Kameras ausgestattet ist und speziell für die D7X Windows Edition entwickelt wurde.DTEN D7X DualMit zwei 75-Zoll-Ultra-HD-4K-Bildschirmen bietet das DTEN D7X Dual besonders große Displays für die Zusammenarbeit. Einzigartig ist die Platzierung der Kamera: Die superbreite 120 Grad 4K-Kamera befindet sich zentral zwischen beiden Bildschirmen, so dass die Teilnehmer des Meetings auf Augenhöhe erfasst werden. Darüber hinaus verfügt das DTEN D7X Dual über das DTEN Vue Pro, ein zusätzliches 4x4K-Kamerasystem, das die Zoom-Funktionen für „Meeting-Equity“ (Gleichberechtigung in Besprechungen) und hybride Arbeitsbereiche erweitert.Die Bildausgabe wird mit leistungsstarkem Ton kombiniert. Dafür kommt beim DTEN D7X ein Array aus 15 Mikrofonen zum Einsatz, das jede Stimme im gesamten Konferenzraum klar und deutlich aufnimmt. Eingebaute Lautsprecher auf der Vorderseite sorgen für eine außergewöhnliche Klangwiedergabe. KI-Funktionen verbessern die Audioqualität mit proprietären Algorithmen zur Rauschunterdrückung und Echounterdrückung für mehr Klarheit.Wie alle Hardware-Lösungen von DTEN, zeichnet sich auch dieses System durch eine einfache Plug-and-Play-Einrichtung aus. In Verbindung mit dem DTEN Mate-Tablet können die Nutzer Zoom Room-Meetings bequem von jedem Ort im Raum aus steuern und die Raumplanung vornehmen. DTEN D7X Dual wird mit kommenden Firmware-Updates noch mehr Funktionen bieten.DTEN Vue ProDas neue DTEN Vue Pro ist ein revolutionäres Kamerasystem, das speziell für die D7X Windows Edition entwickelt wurde. DTEN Vue Pro ist mit vier 4K-Kameras ausgestattet, die sowohl die nahen als auch die fernen Teilnehmer im Raum einwandfrei erfassen und gleichzeitig den entfernten Teammitgliedern individuell eingerahmte Teilnehmeransichten in Augenhöhe bieten. Anstatt alle Teilnehmer mit der gleichen Auflösung und dem gleichen Blickwinkel zu erfassen, verwendet die DTEN Vue Pro mehrere Objektive, um sowohl breite als auch schmale Sichtfelder zu erfassen und so optimale Bildqualität und perfekten Blickwinkel für verschiedene Raumgrößen zu gewährleisten. Mit intelligenten KI-Funktionen optimiert die DTEN Vue Pro die Videoausgabe dynamisch und sorgt so für ein intensives und fesselndes Meeting-Erlebnis.DTEN Vue Pro sorgt für ein unverfälschtes und klares Bild aus jeder Entfernung. Unabhängig davon, ob die Teilnehmer in einem Abstand von 2, 4 oder sogar 10 Metern von der Kamera entfernt sind: jeder Teilnehmer erhält ein gleichbleibend hochwertiges Videobild. Das Multilinsen-Kameradesign sorgt für mehr Vielseitigkeit bei der Abdeckung von weiten, nahen und fernen Räumen mit einer kombinierten Abdeckung von bis zu 160 Grad.„DTEN Vue Pro ist ein Meilenstein in der Videokonferenztechnologie“, sagt Wei Liu, CEO von DTEN. „Durch die Kombination von vier 4K-Kameras mit KI-Funktionen haben wir ein Kamerasystem geschaffen, das das Meeting-Erlebnis revolutioniert.“DTEN Vue Pro beseitigt häufig vorkommende visuelle Verzerrungen wie den „Fischaugen“-Effekt und sorgt für eine scharfe Auflösung und ein natürliches Seherlebnis. Die Lösung beseitigt auch die üblichen Probleme, die bei PTZ-Kameras (Pan-Tilt-Zoom) auftreten. Driftende Videos, ruckartige Kamerabewegungen und enge Fokusfelder treten so nicht mehr auf. Die KI-Funktionen des Kamerasystems sorgen für reibungslose und nahtlose Videokonferenzen, ohne dass eine manuelle Steuerung erforderlich ist. Das System passt die Videoeinstellungen automatisch in Echtzeit an und optimiert sie, so dass sich die Benutzer ohne Ablenkung ganz auf die Besprechung konzentrieren können.„Der DTEN Vue Pro löst gängige Probleme bei Videokonferenzen: Kameras, die kein größeres Sichtfeld haben, um die am Rand sitzenden Teilnehmer zu erfassen, und unscharfe Videobilder, je weiter die Teilnehmer von der Kamera entfernt sitzen“, fügt Liu hinzu, „Mit dem DTEN Vue Pro werden beide Probleme gelöst."Wie bei allen DTEN-Systemen gelingt auch die Einrichtung der DTEN Vue Pro schnell und problemlos. Das Kamerasystem lässt sich nahtlos in eine sichere Halterung auf beiden Seiten der D7X 55/75 Windows Edition einschieben und gewährleistet so eine sichere und stabile Einrichtung ohne zusätzliche Verkabelung.Weitere Informationen zu DTEN D7X Dual, DTEN Vue Pro and anderen DTEN-Produkten sind unter www.dten.com erhältlich.*US Patentanmeldung 17/994,634Über DTENDTEN verändert die Art und Weise, wie Menschen sich vernetzen und zusammenarbeiten durch immersive, auf Video ausgerichtete Hardware und Abonnement-Dienste. Die Lösungen sind in Unternehmen, Schulen, zuhause und in hybriden Umgebungen weltweit zu finden. Sie liefern eine intuitive, qualitativ hochwertige und lebensechte Videokonferenzerfahrung für jeden Tagungsraum. Als mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen ist DTEN für eine einfache Inbetriebnahme (Plug & Play), überragende audiovisuelle Klarheit und fließende, elegante Designs bekannt. DTEN wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien (USA).Weitere Informationen unter www.DTEN.com Pressekontakt:press@re-sauce.net oder pr.emea@dten.com