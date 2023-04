La solution DTEN D7X 55” Android edition est certifiée pour Microsoft Teams

La certification de la solution DTEN D7X pour Microsoft Teams garantit aux utilisateurs de Teams des visioconférences avec tableau blanc de qualités

PARIS, UNITED KINGDOM, April 19, 2023/ EINPresswire.com / -- DTEN , fournisseur de premier plan de d’équipements tactiles de visioconférence, annonce que sa solution DTEN D7X de visioconférence et de collaboration est désormais certifiée pour Microsoft Teams. DTEN, en collaboration avec Microsoft, propose ainsi une solution de collaboration conviviale, directement prête à être utilisée pour Teams Rooms sous Android.L’offre DTEN de solutions de collaboration vidéo, qui comprend des caméras, microphones et haut-parleurs intégrés, garantit une expérience de collaboration fluide aux équipes hybrides dont certains collaborateurs peuvent être amenés à travailler depuis n’importe où. L’écran tactile du D7X rend la console de table facultative et favorise la collaboration avec Microsoft Whiteboard. Avec cette certification, le système DTEN D7X constitue à présent une solution Teams Rooms sous Android, permettant à la clientèle Teams de tirer parti des produits phares de DTEN conjointement avec la plateforme et les fonctionnalités de collaboration de Microsoft Teams plébiscitées par des millions de personnes à travers le monde.« DTEN est fière d’avoir décroché la certification Microsoft pour sa solution de collaboration vidéo réservée à Rooms », précise Wei Liu, CEO de DTEN. « Cette certification Microsoft est tout simplement une preuve supplémentaire de la qualité globale de nos produits. Nous savons que les clients ont besoin de souplesse pour se préparer au travail et à la formation hybrides. Notre collaboration avec le pôle Microsoft Teams s’avère exceptionnelle, et il nous tarde de copiloter des scénarios d’utilisation innovants autour de Teams Rooms. Nous sommes ravis de mettre notre expérience des systèmes tout-en-un au service de l’écosystème Teams. »Dans le cadre de ce processus de certification, les solutions de collaboration de DTEN ont fait l’objet de tests rigoureux pour s’assurer de leur conformité aux normes strictes de performances, de sécurité et de compatibilité définies par Microsoft. Avec cette certification, les clients de DTEN ont l’assurance que leurs équipements interagiront parfaitement avec Teams, leur ménageant ainsi une expérience de communication et de collaboration fiable et sécurisée.« Nous sommes ravis que DTEN rejoigne l’écosystème des équipements labellisés Certified for Microsoft Teams », indique Albert Kooiman, directeur senior de l’ingénierie et de la certification des équipements partenaires Microsoft Teams chez Microsoft. « Par l’entremise de notre tableau blanc, les écrans collaboratifs DTEN permettent d’associer le côté tactile et l’encrage du stylet à Microsoft Teams. Nous poursuivrons notre collaboration avec DTEN pour faire profiter notre clientèle de ces riches expériences de collaboration hybride. »D’autres équipements de la série D7X sont également en cours de certification pour Teams. L’une des priorités de DTEN consiste en effet à obtenir la certification Microsoft pour la totalité de ses équipements, notamment une solution de collaboration personnelle tactile tout-en-un de 27”.Le système D7X pour Teams est disponible à la vente dès aujourd’hui auprès des revendeurs agréés et des grossistes. Pour de plus amples informations, consultez le site https://www.dten.com À propos de DTENDTEN transforme les interactions et la collaboration entre individus en développant des équipements immersifs orientés vidéo ainsi que des services sur abonnement. Nos solutions équipent les entreprises, les établissements d’enseignement, les particuliers et les environnements hybrides aux quatre coins du monde, en dotant chaque espace de réunion d’expériences de visioconférence réalistes, intuitives et de qualité. Lauréat de plusieurs trophées à l’international, DTEN est reconnu pour la simplicité de ses solutions « plug & play », sa fiabilité audiovisuelle, et l’élégance fluide de ses designs. Fondée en 2015, la société DTEN est basée à San Jose, en Californie, et compte Zoom Video Communications, Inc. parmi ses investisseurs. Informations complémentaires sur le site www.DTEN.com Contact presse France :Martha de Monclin / Eric van Dammemartha@bijoupr.com / eric@bijoupr.comT: 06 63 44 33 74